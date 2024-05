Bartłomiej Kowalski przed Red Bull Speed Ways: Stawiam na Maćka!

Bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość, by pojechać do Salzburga, do centrum APC Red Bulla. Mogłem naprawdę wiele zobaczyć, przekonać się, jak trenują zawodnicy Red Bulla, jakim testom są poddawane ich mięśnie, organizmy, właściwie to całe ciało. I sam też w tym brałem udział. Przeprowadzono u mnie wiele różnych testów i trenowałem z użyciem stosowanych tam metod. Dzięki temu dowiedziałem się, co mogę jeszcze usprawnić, poprawić, które partie mojego ciała są w porządku, a nad którymi warto byłoby jeszcze popracować. Na pewno dało mi to dużo do myślenia. Otrzymałem również mnóstwo wskazówek od trenerów.