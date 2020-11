Bartek Marszałek czyli człowiek-woda w wywiadzie-rzece

Ściga się w Formule 1 H20. W grudniu, w Emiratach Arabskich, stanął na podium mistrzostw świata. Jego łódka płynie grubo ponad 200 km/h, a na zakręcie generuje przeciążenia rzędu 9G. Jego nazwisko zna każdy kibic sportu w Polsce. Ojciec, Waldemar, nazywany „Marszałkiem Wodnym”, wywalczył 6 tytułów mistrza świata. Poznajcie Bartłomieja Marszałka!

Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie związane z wodą?

Na pewno starty taty. Ojciec zrobił dla tego sportu kolosalną robotę, jego karierę śledziło mnóstwo kibiców, a on sam cieszył się dużym szacunkiem za to, ile serca wkładał we wszystko, co robił. Myślę, że w tamtych, dość smutnych i szarych czasach, był w stanie dać ludziom całkiem sporo radości i powodów do dumy. Pokazywał też, że Polak, swoim uporem i odwagą, może dojść do wielkich sukcesów. To wszystko, co działo się wokół niego na pewno docierało do bardziej lub mniej świadomego szkraba, jakim wtedy byłem.

A twój pierwszy osobisty kontakt z wodą pamiętasz?

Jednym z pierwszych było to, jak wpadłem do przerębla. Lód pode mną się załamał. Świętej pamięci brat uratował mi wtedy życie.

A sport?

A tu cię pewnie zaskoczę, bo ten sport przyszedł naprawdę późno. Cały czas kręciłem się przy ojcu. Spędzałem z nim całe dnie w warsztacie i pomagałem na zawodach. Nikt mnie do tego nie zmuszał, dla mnie to była czysta przyjemność. Mogłem spokojnie przesiedzieć w garażu całą noc, żeby rano łódka taty była pięknie wypolerowana i wszystko wokół lśniło. Każdą wolną chwilę tam spędzałem. Ojciec miał taki stary baraczek na warszawskiej Polonii. Przez lata to był mój cały świat.

10-letni Bartek w łódce taty © Archiwum B. Marszałka

A to prawda, że oszukiwałeś rodziców? Mówiłeś, że jedziesz na noc do dziewczyny, a tak naprawdę jechałeś… do łódki?!

Tak (śmiech)! Na pewnym etapie rodzicie dawali mi do zrozumienia, że już przesadzam, tata mówił, żebym się uspokoił i pożył trochę, jak normalny nastolatek. Ale dla mnie normalne było właśnie spędzanie całych dni i nocy w tym baraczku, z ukochaną łodzią. Doszło do tego, że rodzice dzwonili do stróża i pytali, czy w baraku ojca przypadkiem nie pali się światło. No to przekabaciłem ochroniarzy i mówili, że jest spokój, syna nie ma (śmiech). Kiedy rodzice wykryli ten szwindel, to czasem podjeżdżali pod Polonię, żeby sprawdzić, czy na pewno nikt ich nie oszukuje. Wtedy znalazłem kolejne rozwiązanie. Kupiłem czarne wykładziny i wykładałem nimi okna, żeby z zewnątrz nie było widać, że pracuję w środku przy sprzęcie. Żadna siła nie była w stanie mnie od tego odciągnąć.

No a co z tym debiutem?

A właśnie! Nie ścigałem się klasach juniorskich, nie pływałem żadnymi małymi łódkami. Wyjechaliśmy kiedyś w końcu nad wodę i tam miałem spróbować sowich sił od razu na konkretnym sprzęcie, o pojemności 250 ccm, który rozpędzał się do 170 km/h.

I?

I nie mogłem nawet wystartować! W takiej łódce trzeba niezwykle precyzyjnie operować gazem, naciskając jednocześnie pedał wydłużający tłumiki. Od strony teoretycznej znałem to doskonale, ale praktyka mnie przerosła. To trochę tak, jakby kazać komuś wystartować żwawo autem na trzecim biegu. Mordowałem się z tym strasznie. Po dwudziestu kilku próbach, ojciec powiedział coś strasznego: „Bartula, może daj bratu pojeździć, a tobie kupimy pianino, albo coś do malowania”? Nie mówił tego złośliwie, zawsze chciał dla mnie jak najlepiej, myślę, że to wynikało z troski, bym nie załamał się całkowicie. Ale poszliśmy na obiad, odpoczęliśmy, pogadaliśmy i poprosiłem o jeszcze jedną próbę. Udało się! Łódź wyszła z przystani, zaczęła frunąć nad wodą, a ja po dwóch okrążeniach zatrzymałem się na środku jeziora i popłakałem ze szczęścia. To było niezapomniane uczucie. Wiedziałem, że to będzie od teraz całe moje życie.

Waldemar Marszałek z synami © Archiwum B. Marszłaka

Dalej poszło szybko?

Od razu z tych treningów pojechaliśmy na zawody do Szczecina, na eliminację motorowodnych mistrzostw Polski. Brat startował 350-tką, a ja tą ćwiartką. Wygraliśmy. I dalej poszło dość szybko. Przejechałem ten sezon końca i dostałem zaproszenie na naprawdę poważne zawody, mistrzostwa świata na Łotwie, gdzie potrzebna już była licencja międzynarodowa. Tam zobaczyłem obok siebie tych wszystkich mistrzów, których kariery śledziłem i o których opowiadał ojciec. I, jak królik wyciągnięty z kapelusza, zostałem wicemistrzem świata! Jechałem nawet po złoto, ale na ostatnim okrążeniu zatarł się silnik. Byłem na to przygotowany, wiedziałem, że tak będzie.

Jak to? Jednostka była już tak wyeksploatowana?

Nie, tu nie chodziło o stan silnika. Czułem po prostu, że tak miało być. Przed wyścigiem schowałem sobie nawet do kieszeni liścik na tę okoliczność i kiedy zatrzymałem się na wodzie, odczytałem go sobie, spojrzałem w niebo i utwierdziłem się w tym, że los tak chciał.

Po wicemistrzostwie świata 2006 © B. Marszałek Archiwum

A co los miał wtedy na myśli twoim zdaniem?

Dbał o to, by początek nie był za dobry, żeby nie odbiła mi woda sodowa. Chociaż ten srebrny medal to i tak był jakiś kosmos. Ten wynik pokazał mi, a przede wszystkim tacie i bratu, że mogę się realizować w tym sporcie, że się nadaję. Przed finałowym wyścigiem ojciec powiedział, że niczego szczególnego ode mnie nie oczekuje. Stwierdził, że jadę jak natchniony, on mi niczego nie doradzi i mam się dobrze bawić. Słysząc tego typu słowa od takiego mistrza, niezależnie, czy jest ci bliski, nabierasz mnóstwo pewności siebie. To mnie natchnęło do szybkiej i precyzyjnej jazdy.

Co się dzieje z człowiekiem po takim debiucie?

Nie wiem, co dzieje się z innymi, ale u mnie przełożyło się na jeszcze więcej determinacji do pracy. Po latach konsekwentnego podążania swoją drogą, doszedłem do miejsca, w którym teraz jestem. Do elity.

Marszałek zaliczył atomowy sportowy debiut! © palasz.pl

Twój ojciec osiągnął w tym sporcie wszystko, co było w jego czasach możliwe. Jak wprowadzał cię do sportu? Jakim był nauczycielem?

Tata nauczył mnie przede wszystkim zaradności. W sporcie i w życiu. On szybko został na świecie bez rodziców, do wszystkiego doszedł sam i taką postawę wpajał także mnie. Zawsze powtarzał, by nie liczyć na kogoś, tylko brać się do pracy. A nauczycielem był raczej surowym. Trzeba było się naprawdę naharować, żeby pochwalił. Nie był oczywiście katem, nie krył miłości, ale był i nadal jest po prostu wymagający. Z perspektywy czasu wiem, że to był na mnie najlepszy sposób.

To wychowanie, a jeśli chodzi o sport, jakiej najważniejszej wskazówki ci udzielił tak wielki mistrz?

Żebym nie przeszkadzał swojej łodzi płynąć. Może brzmieć banalnie, ale to bardzo istotna rada. To także, po prostu, piękne zdanie, które oddaje urok naszej dyscypliny. Te słowa najbardziej utkwiły mi w pamięci, ale muszę przyznać, że zajęło trochę czasu, zanim w pełni je zrozumiałem.

Tata mówił, żeby nie przeszkadzać łodzi płynąć © Archiwum B. Marszałka

Kiedy odciąłeś sportową pępowinę?

Do startów w mistrzostwach świata w klasach 250 i 350 ccm dostałem łódkę przygotowaną przez sześciokrotnego mistrza świata. Razem z jego wiedzą, wsparciem i troską. To był potężny kapitał. Marzyłem jednak o topie, o Formule 1 H20. Kiedy powiedziałem o tym ojcu, sam przyznał, że na tym poziomie już niewiele mi pomoże. To jest level, na którym żaden Polak wcześniej się nie ścigał i tata dobrze to wiedział, nie miał zamiaru się wymądrzać. Myślę, że to był właśnie ten moment, kiedy w pełni zacząłem odpowiadać za swój rozwój. Ojciec jest bardzo mądrym człowiekiem, nie sposób przecenić tego, co od niego dostałem. Kocham go nad życie, codziennie się z nim widzę, dbam o niego i mamę.

Gdzie jest teraz?

Rodziców, z uwagi na wiadomą sytuację, wywiozłem w maju na działkę, przejąłem tak naprawdę ich dom i cały zamieniłem w jeden wielki warsztat. Na każdej kondygnacji zalegają jakieś części. W salonie kompozyty, w sypialni silniki, w łazienkach żywice, w piwnicy kombinezony oraz kaski itd. Niedługo wracają, dlatego od trzech dni wywożę to wszystko do siebie, ale jeszcze kilka busów mi zostało. Czuję się trochę, jak nastolatek, który pod nieobecność starych zrobił w domu wielką imprezę i teraz musi wszystko posprzątać, zanim rodzice wrócą (śmiech). Czasem ludzie dziwią się i mówią, że to nie może być poważny sport, skoro da się do niego przygotować w salonie. Normalnie się nie da, ale jak tak po prostu lubię, bo nasz dom zawsze żył sportem i przywykłem do takiego stylu pracy. Nie mam wrażenie, że moja praca traci przez to na jakości.

Przed startem w mistrzostwach świata © palasz.pl

Zdecydowałeś, że pójdziesz własną drogą i wiedziałeś, że ojciec już nie będzie takim wsparciem. To był trudny czas? Jak wyglądało to wypłynięcie na szerokie wody?

Zamieniłem się w tabor cygański, serio (śmiech). To był szalony okres. Postawiłem sobie cel i nagle okazało się, że tak naprawdę w kraju nikt nie może mi pomóc, nie miałem choćby jednej osoby, którą mógłbym podpytać o jakieś rady. Zaczęło się krążenie po Europie wzdłuż i wszerz. Miałem niespełna dwadzieścia lat i ponad sto tysięcy przejechanych samotnie kilometrów w roku. Non stop byłem z łódką w trasie. Spakowałem ją na przyczepę i jechałem wszędzie, gdzie miałem nadzieję coś podpatrzeć. Jak sobie teraz przypominam niektóre z tych wyjazdów, to myślę, że miałem w tym wszystkim furę szczęścia. Sam, z lawetą, przedzierałem się przez jakieś łotewskie lasy, Rosję itp. W Petersburgu akurat wystawili mnie do wiatru. Wracałem kompletnie zawiedziony i zupełnym przypadkiem, na stacji benzynowej pod Rygą spotkałem człowieka, który ścigał się jeszcze z moim tatą. Ja też go kojarzyłem, a co ważniejsze – on mnie. To spotkanie okazało się przełomowe.

Dlaczego?

Facet pracował akurat w zespole Formuły 2 i wziął mnie trochę pod swoje skrzydła. Myślę, że zrobił to przez szacunek do ojca, z którym rywalizował. Zabrał mnie do Rygi, poznał z ludźmi z teamu. Nakarmili mnie, zatankowali samochód i pozwolili zostać na jakiś czas. Siedziałem więc z nimi, wypytywałem o wszystko, podpatrywałem ich pracę i starałem się przyswoić jak najwięcej informacji. Najpierw było tak, że zabierałem części, które oni wyrzucali już do śmietnika. Dla mnie to były prawdziwe skarby. Zawijałem to wszystko, oglądałem, rozkręcałem i składałem z powrotem, by dojechać je do absolutnego końca. Zaczynałem od zera. Nie wstydzę się tego, przeciwnie – dziś to powód do sporej satysfakcji. Na to nie ma książki, żaden podręcznik nie wyjaśnia, jak zostać zawodnikiem Formuły 1.

Bartek Marszałek wszystko przy łódce robi sam © Archiwum B. Marszałka

Rady ojca jednak się przydały…

Dokładnie! Gdyby nie nauczył mnie tej determinacji i samodzielności, na pewno bym odpuścił. A tak, dreptałem, dreptałem i w końcu wydreptałem sobie ścieżkę do elity. Dzięki drodze, którą przebyłem, wiem o sprzęcie stosunkowo dużo. Nikt nie nabije mnie w butelkę, nie wciśnie żadnej pierdoły za milion złotych, bo ja dobrze wiem, czego potrzebuję ja i moja łódka, co może mi pomóc, a co jest kompletnie zbędne.

Słyszę, ze jesteś w warsztacie. Co robisz w nim rano, w połowie listopada?

Ja właściwie spędzam w nim większość czasu, jak na okręcie (śmiech). Wykorzystuję ten okres, robię różne rzeczy i pewne modyfikacje sprzętu, na które normalnie nie miałbym wolnej chwili. W normalnym sezonie bolidy są właściwie w nieustannym transporcie, w sezonie mam je w domu maksymalnie przez dwa tygodnie. Zwykle łódź jest w transporcie, albo czeka na mnie na jakimś placu po drugiej części świata i nawet, gdybym wyjechał na zawody dużo wcześniej, to bez odpowiednich narzędzi wiele bym przy niej nie wskórał. Potrzebne jest do tego wakum, bo dopiero w obróbce cieplnej żywica zasycha, uzyskując odpowiednią twardość. To są dość skomplikowane procesy.

Marszałek w drodze na podium GP w Emiratach © Archiwum B. Marszałka

Co konkretnie robisz?

Rozciąłem zbiorniki paliwa, które są centralną częścią bolidu. Wymyśliłem, zaprojektowałem i wykonuję właśnie system separacji. Coś na kształt grodzi. Chodzi o to, by przy ogromnym przeciążeniach, móc jechać jak najszybciej nie tracąc ciśnienia. Jeśli moje teoretyczne założenia sprawdzą się w praktyce, pozwoli to zmniejszyć masę bolidu i osiągnąć większą prędkość.

Ktoś ci to podpowiedział? Mówi o tym jakiś przepis? Podpatrzyłeś to u kogoś, czy sam wykombinowałeś?

Wykombinowałem sam, a zmusiło mnie do tego doświadczenie. W ostatnim sezonie kilka razy na kwalifikacjach brakowało mi paliwa. To znaczy paliwo oczywiście miałem, ale nie rozkładało się w zbiornikach tak, jak chciałem. Kiedy w baku zostaje 25 litrów, system producenta nie zdaje egzaminu, więc musiałem wypracować jakieś rozwiązanie. Konsultuję się oczywiście z polskimi fachowcami, dobieramy odpowiednią gramaturę karbonu, kleje, żywice itd. testujemy i dochodzimy do pożądanych rezultatów i działamy.

Emiraty, najlepsi na świecie zawodnicy F1 H2O © Archiwum B. Marszałka

Wszyscy tak robią?

Nie. Czołówka światowa ma dużo bardziej rozbudowany system. Kiedy część bolidów startuje w zawodach, specjaliści pracują nad innymi w warsztatach. Ja od lat idę swoją drogą. Mam dwa silniki przeznaczone do startów w Formule 1 H20. Teraz, dzięki wsparciu Orlenu, mogę w końcu odbudować park maszynowy, bo wcześniej pływałem tym, co miałem. Na podium ostatniego wyścigu w najmocniejszej klasie świata wpłynąłem na silniku, który tak naprawdę złożyłem z czterech trupów. Nazwałem go „Frankenstein”.