Bartosz Bańbor: Każdy z nas chciał być jak najlepszy

W pierwszych czterech kolejkach PGE Ekstraligi Bartosz Bańbor wygrał wszystkie biegi młodzieżowe, dzięki czemu prowadzi w klasyfikacji Red Bull Juniorskich Asów , a do tego dorzucił złoty medal w zawodach Speedway of Nations 2. Porozmawialiśmy z żużlowcem Orlen Oil Motoru Lublin o jego dotychczasowych wynikach.

Marcin Karwot, dziennikarz redbull.pl: Pierwsze pytanie musi dotyczyć Speedway of Nations 2, gdzie wspólnie z Wiktorem Przyjemskim i Kevinem Małkiewiczem zdobyliście złoty medal. Rok temu reprezentacji Polski nie udało się stanąć na podium, ale tym razem zwycięstwo było przekonujące.

Bartosz Bańbor, junior Orlen Oil Motoru Lublin: Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo złoto wróciło do Polski. W tamtym roku nie było mnie oraz Wiktora w kadrze na te zawody i tak jak mówisz, nie udało się wtedy chłopakom sięgnąć po jakikolwiek medal. Teraz wróciliśmy i pokazaliśmy, że nadal jest w nas ogromna moc. Mogę powiedzieć, że ten triumf na torze w Pradze smakował wyśmienicie.

No właśnie, bo w parze z Wiktorem Przyjemskim już wcześniej wygraliście zawody Speedway of Nations 2. Miało to miejsce w 2024 roku w Manchesterze. Nie dość, że dobrze wam się współpracowało w Lublinie, to dochodzą do tego wspólne sukcesy z kadrą.

Razem z Wiktorem mieliśmy dobrze opanowaną jazdę parą. On jest mistrzem krawężnika, zawsze mu tam pasuje. Ja z kolei wolę jazdę po szerokiej, więc to jest idealny układ. Wiktor gdzieś tam zerka na mnie i się świetnie dogadujemy na torze. Lubię z nim jeździć w parze, bo ta jazda nam po prostu wychodzi.

Bartosz Bańbor © z arch. Bartosza

Tak się zawody potoczyły, że ostatnim biegiem był wasz pojedynek z Duńczykami. Wasi rywale mieli jeszcze szansę na złoto, ale musieli was pokonać. Jak już wiemy, tak się nie stało. Był u was jakiś większy stres przed tym startem?

Wiadomo, że były nerwy, bo mogliśmy zapewnić to złoto znacznie wcześniej. Przez mój upadek w biegu z reprezentacją Niemiec, musieliśmy załatwić to dopiero w ostatnim biegu zawodów. Nerwy, stres… Ale skupiliśmy się dobrze na naszej robocie. Nie kombinowaliśmy, jechaliśmy tak jak wcześniej i udało się wywalczyć ten złoty medal.

A jak wyglądała twoja relacja z Wiktorem Przyjemskim w Lublinie? Była gdzieś między wami wewnętrzna rywalizacja czy raczej totalny luz?

Gdzieś ta rywalizacja oczywiście była. Ale to było na zdrowym, normalnym poziomie. Każdy z nas chciał być jak najlepszy. Bardzo sobie pomagaliśmy, niczego nie ukrywaliśmy. Tak naprawdę o to, kto jest lepszy, biliśmy się tylko na indywidualnych zawodach.

Zdziwiło cię, że postanowił przejść do Metalkas 2. Ekstraligi i tam reprezentować barwy Abramczyk Polonii Bydgoszcz? Ten układ był teoretycznie dla ciebie dobry, bo stałeś się tym głównym juniorem Orlen Oil Motoru Lublin.

Trochę mnie zdziwiło, bo Wiktor Przyjemski był najlepszym juniorem PGE Ekstraligi. Rozmawiałem z nim o tym tak naprawdę dużo wcześniej i wiedziałem, że ma swoje powody. Jest z Bydgoszczy. Chciał tam wrócić, pomóc swojej drużynie i ja to bardzo szanuję. Mi z kolei teraz pasuje ta rola “pierwszego juniora”. Mam większy spokój na głowie, ale też większą odpowiedzialność, co akurat bardzo lubię. Czasem fajnie czuć taką delikatną presję. Nie miałem mu nic za złe. Jest, jak jest. Teraz też mamy niezłą parę juniorską w Lublinie, bo razem z Bartkiem Jaworskim idzie nam bardzo dobrze.

Po odejściu Wiktora do ekipy z Bydgoszczy, wiele osób spodziewało się wyrównanej rywalizacji w Red Bull Juniorskich Asach. Tymczasem ty wygrałeś wszystkie biegi juniorskie w pierwszych czterech kolejkach i dorzuciłeś też punkty w dwóch kolejnych rundach, dzięki czemu pewnie prowadzisz w klasyfikacji generalnej.

W przedsezonowych celach mocno mi zależało na tym, żeby wygrywać te biegi juniorskie. Nie zawsze to się udaje, ale i tak mogę być jak na razie zadowolony. Cieszę się, że idzie tak dobrze i mam wielką nadzieję, że w kolejnych rundach będzie tak samo. Nie ukrywam, że bardzo chciałbym zostać tym “Juniorskim Asem”. Zwłaszcza, że Wiktor Przyjemski i Mateusz Cierniak bardzo zachwalali wizytę w centrum Red Bulla w Austrii, która jest do wygrania. Sezon jest długi i trzeba walczyć cały czas. Przede mną jest wiele ciężkiej pracy, bo nie ukrywam - chciałbym też tam pojechać!

Słyszałem, że nastąpiły u ciebie spore zmiany w teamie przed tym sezonem. Rozpocząłeś współpracę z dwoma mechanikami, którzy wcześniej przez wiele lat działali w warsztacie Jarosława Hampela. Czy to jest ten główny czynnik, który spowodował u ciebie wzrost formy?

Tak naprawdę była to jedyna zmiana u mnie w warsztacie, czyli właśnie zatrudnienie mechaników, o których mówisz. Trochę ten zespół się rozszerzył. Chłopaki przyszli z ogromnym doświadczeniem, co mi naprawdę pomaga. Na formę złożyło się także wiele innych rzeczy – silniki jadą bardzo dobrze, a ja sam prowadzę motocykl znacznie lepiej na początku tego sezonu. W innych latach bywały z tym problemy, więc mnie to cieszy. Składowe różnych rzeczy tak się złożyły, że ta forma jest zadowalająca, co mnie bardzo cieszy.

A sprzętowo coś zmieniałeś?

Tak naprawdę to nie, bo to są nadal jednostki od Ashleya Hollowaya. Niektóre silniki są z ubiegłych lat, ale wiadomo, że przed sezonem nabyłem także nowe sztuki. Dużych zmian więc nie było. Szczerze? Troszkę mnie to zdziwiło, że to wszystko tak zaczęło jechać. Ale tak już jest, że jak zawodnik dobrze się czuje, to motor też pasuje. Wszystko się łączy.

Będąc przy żużlu już sporo lat, obserwowałem różne typy juniorów. Niektórzy lubią grzebać przy sprzęcie, zaś inni młodzieżowcy zostawiali temat ustawienia motocykli swoim mechanikom. Do jakiej grupy ty się zaliczasz? Czy ty masz zawsze ostateczne słowo?

U nas w teamie jest to bardziej burza mózgów. Po biegu zjeżdżam do boksu i rozpoczynamy dyskusję o tym, co oni widzieli na torze albo co czułem podczas jazdy. Często jest tak, że mamy bardzo podobne wnioski i mówimy to samo. Ale czasem się różnimy, więc wtedy ważna jest dyskusja i porozumienie. Osobiście lubię wiedzieć, co zmieniamy w motocyklu, bo to też zawsze wpływa na charakterystykę sprzętu. Na przykład przy starcie - muszę wiedzieć wcześniej, czy motor będzie agresywny, czy też spokojniejszy. Wiem, że chłopaki mają większe doświadczenie ode mnie na punkcie ustawień, więc staram się dopytywać i uczyć, żeby w przyszłości mieć sporą wiedzę i ostateczne słowo.

Damian Ratajczak w rozmowie ze mną powiedział ostatnio, że wypadki są niestety wpisane w żużel. Wasz zespół też ma ostatnio z tym problem, bo kontuzji doznał Fredrik Lindgren. Patrząc na mecze przed tym zdarzeniem, Orlen Oil Motor Lublin zaskakiwał pozytywnie. Wydawało się bowiem, że wasz obecny skład jest nieco słabszy względem ubiegłego roku. To akurat moja opinia. Czy według ciebie przy dobrym zdrowiu ekipy, jesteście w stanie wskoczyć do finału PGE Ekstraligi?

Myślę, że jesteśmy w stanie. Okej, zgoda, że wydawało się, że ta drużyna może być troszkę osłabiona, ale transfery Woryny i Vaculika okazały się bardzo dobre. Kacper przyszedł do Lublina i wszystkich zaskoczył swoją wysoką formą. Ja poprawiłem swoją średnią biegową, Bartek Jaworski także robi swoje… Wszyscy dobrze się dogadujemy w ekipie, czuć taki team spirit. To nam bardzo pomaga. Niestety teraz musimy radzić sobie bez Fredrika Lindgrena, ale zgadzam się z Damianem — upadki są wliczone w ten sport. To jest niestety nieodłączna część. Wiem to niestety po sobie, bo też miałem niedawno upadek i też borykam się z delikatną kontuzją. Musimy robić swoje. Jak ktoś ma problemy w zespole, to każdy stara się jak najlepiej pomóc. To mocno wpływa na to, jak jedziemy w tym sezonie w PGE Ekstralidze.

Ostatnio gdzieś mi mignęło, że Kacper Woryna niósł cię “na barana”. Czyli atmosferka się zgadza.

(śmiech) Chodziło o to, że po upadku w rozgrywkach U-24 mam kontuzjowaną nogę, więc delikatnie kuleję. Chciałem wyjść do kibiców po meczu, mimo tego bólu. Kacper zaoferował mi pomoc i mnie tam tak do nich zaniósł. Zawsze chcę podziękować fanom za ich wsparcie. Ten “baran” nabrał spory rozgłos i pokazał, że mamy dobry duch drużyny. Kacper jest naprawdę fajnym gościem i dobrze się dogadujemy. Jak widać, nawet w takich momentach jest skłonny do pomocy.

