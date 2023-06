Zobacz co działo się na Baruś No Fear Attitude vol. 2

"Kozak zawody zaczynając od welcome pakietów dla zawodników i organizacji samego contestu. Vibe ziomali, dobre numery i wzajemny hype sprawiły, że skejciki zapamiętają ten dzień na długo. Best trick też na zajawie, dużo zabawy i nowych numerów. Oby więcej takich eventów!"

"Było wielu dobrych zawodników, dzięki czemu było na co popatrzeć. Organizacyjne również super na 6+. Już po pierwszej edycji wiedziałem, że druga będzie jeszcze lepsza i tak właśnie było. Pogoda na plus, poziom i ludzie również".

"Impreza ze specyficznym klimatem zbudowanym przez lokalnych skejtów. Ogromna ilość widzów dookoła skateparku podczas zawodów plus niesamowite wsparcie dla zawodników. Dużo pozytywnych emocji i wrażeń towarzyszyło mi na tych zawodach".

