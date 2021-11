More Walls - czyli praktyczny poradnik jeżdżenia po ścianach na BMX'ie

Rozmawiałem o tym z psychologiem, a on powiedział mi: "Zawsze będziesz przestraszony. Nie możesz pozbyć się tego uczucia, bo to naturalny ludzki odruch. Musisz jednak zrozumieć, że możesz wykorzystać strach, w taki sposób, że okaże się on dla Ciebie pomocny. Jeśli odpowiednio się przygotowałeś i dużo trenowałeś musisz zdać sobie sprawę z tego, że strach jest też przy Tobie, by wprowadzić Cię w stan ekscytacji!

Strach często wynika z tego, że jesteśmy do czegoś nieprzygotowani. Jeśli wiesz, że jesteś gotowy i zrobiłeś dosłownie wszystko co mogłeś, żeby odnieść sukces, strach będzie przy Tobie tylko po to, by Ci pomóc!