Battlefield 6 - sezon 3: wszystko co musisz wiedzieć, o nowym sezonie

Sezon 3 w Battlefield 6 stawia wszystko na jedną kartę: dostajemy w nim największą mapę w historii gry, rankingowy tryb Battle Royale, trzy pełne akcji fazy oraz arsenał, który oddaje ducha całej serii. My natomiast mieliśmy okazję porozmawiać z twórcami i już przedpremierowo sprawdzić nowy sezon.

01 Battlefield 6: Kiedy rozpocznie się nowy sezon?

Sezon 3 gry Battlefield 6 „Warlords: Supremacy” rozpoczyna się 12 maja 2026 r. o godz. 13:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST). Obowiązkowa aktualizacja (Game Update 1.3.1.0) oprócz wszystkich nowych treści wprowadza również setki ulepszeń: poprawione sterowanie pojazdami, zbalansowanie gadżetów, modyfikacje broni, sezonowy panel statystyk, a także ulepszenia kodu sieciowego i informacji zwrotnej dotyczącej walki.

Sezon 3 gry Battlefield 6 pojawi się jednocześnie na PC (aplikacja EA, Steam, Epic Games Store), PlayStation i Xbox. Podobnie jak w sezonie 2, nowa zawartość została ponownie podzielona na trzy fazy. Trzecia i ostatnia faza rozpocznie się 30 czerwca 2026 roku i będzie stanowiła zwieńczenie sezonu:

Faza 1 – Warlords: Supremacy (od 12 maja 2026 r.) – nowa mapa, nowa broń, rankedy w trybie battle royale

Faza 2 – Blastpoint (od 9 czerwca 2026 r.) – powraca tryb Obliteration, a do tego nowa mapa i nowe gadżety.

Faza 3 – High-Value Target (od 30 czerwca 2026 r.) – Tactical Obliteration, Casual Battle Royale oraz wydarzenie Wet Work.

02 Faza 1: Railway to Golmud – największa mapa wszech czasów

Gwiazdą początku sezonu jest klasyk z historii serii Battlefield w nowej odsłonie: „Railway to Golmud” to nowa interpretacja mapy „Golmud Railway” z gry Battlefield 4. Teraz osadzona została w Tadżykistanie, ponadto została też zmodyfikowana zgodnie ze standardami BF6. A co być może najistotniejsze - jest to największa mapa w Battlefield 6 od momentu premiery gry.

Pole bitwy obejmuje zniszczoną wioskę, kompleks przemysłowy, gospodarstwo rolne, stację transformatorową, a w centrum – przejeżdżający pociąg, z którym oddziały muszą aktywnie walczyć i który muszą kontrolować. Przestrzeń powietrzna została znacznie powiększona, zwiększono nachylenie terenu, dodano nowe drogi do oskrzydlania oraz więcej osłon dla piechoty. Czołgi, helikoptery, samoloty odrzutowe i żołnierze zderzają się tutaj w maksymalnym chaosie jaki może zaoferować Battlefield.

03 Faza 1: Rozpoczynają się rankingowe rozgrywki Battle Royale w REDSEC

Po raz pierwszy w historii serii Battlefield wprowadzony zostaje rankingowy tryb Battle Royale w ramach Battlefield Labs, poczynając od trybu Battle Royale dla czterech graczy w REDSEC. System ten opiera się na opiniach społeczności: postępy w rankingu, stałe nagrody oraz przejrzysty system awansów od poziomu „Rookie” do „Master”. Dodatkowo 250 najlepszych graczy na świecie otrzyma ekskluzywny emblemat.

Punkty rankingowe zdobywa się za zabójstwa, asysty i wyniki osiągnięte w meczu. Nagrody obejmują karty graczy, wzmacniacze XP, tytuły i ekskluzywne elementy kosmetyczne. W dalszej perspektywie rozgrywka rankingowa ma zostać rozszerzona na kolejne tryby wieloosobowe.

04 Faza 1: nowa broń

M16A4 (karabin szturmowy): Pierwszy karabin z trybem serii w grze Battlefield 6. Dzięki dodatkowemu osprzętowi można go również przełączyć na tryb w pełni automatyczny. Jego mocne strony to strzelanie na średnim i krótkim dystansie – niezawodny, z możliwością dostosowania, prawdziwa klasyka serii.

RPK-74M (LMG): Bardziej kompaktowa wersja karabinu RPKM. Kaliber 5,45×39 mm, większa szybkostrzelność niż u jego odpowiednika, ale mniejsza siła powstrzymująca. Szczególnie skuteczny na średnich i długich dystansach dzięki minimalnemu odrzutowi i dużej pojemności magazynka.

L115 (karabin snajperski): brytyjski karabin snajperski z zamkiem przesuwnym najwyższej klasy. Stworzony do strzelania na odległość setek metrów – cele znajdujące się na punktach strategicznych, w helikopterach lub za skałami nie mają szans.

Nowe dodatki w fazie 1: Na start pojawią się trzy nowe modyfikacje: Speed Holster (szybsza zmiana broni), Aftermarket Buffer (ogranicza widoczne drgania) oraz Burst Mode (przełącza tryb automatyczny na tryb serii – większa celność na dużych odległościach).

05 Faza 2 – Blastpoint: Cairo Bazaar i Obliteration

Od 9 czerwca akcja przenosi się do Egiptu wraz z rozpoczęciem 2. fazy 3. sezonu Battlefield 6, zatytułowanej "Blastpoint”. Jednostka Tier 1 o nazwie Steel Talon okopała się na bazarze w Kairze, co oznacza powrót jednej z najlepszych map w historii serii.

Cairo Bazaar to nowa wersja mapy Grand Bazaar z gry Battlefield 3. Wąskie uliczki i rzędy sklepów to idealne miejsca do zasadzki. Mapa ma lustrzaną symetrię, zapewniając obu stronom równe flanki i wąskie przejścia. Na obrzeżach wzdłuż obwodu patrolują pojazdy.

Tryb Obliteration powraca wprost z Battlefield 4 : obie drużyny bronią trzech stacji MCOM, walczą o przejęcie bomby, eskortują ją do celu i niszczą wrogie stacje komunikacyjne. Wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zniszczy wszystkie trzy stacje – lub po prostu więcej, jeśli czas dobiegnie końca.

Nowa broń: PP-19 (pistolet maszynowy) – kaliber 9 mm, opcjonalny spiralny magazynek o dużej pojemności, zabójczy na krótkim dystansie. Klasyk serii Battlefield znany z gier BF2 i BF2042, teraz zaktualizowany w BF6.

Nowy gadżet: ręczny zakłócacz – gadżet zwiadowczy do walki elektronicznej. Po włączeniu zakłóca działanie wszystkich urządzeń mobilnych w pobliżu. Można go rzucać, umieszczać w wybranym miejscu lub nosić przy sobie – dzięki temu operatorzy zwiadowczy stają się mobilnym źródłem zakłóceń.

Nowe dodatki w fazie 2: #00 Buckshot do wszystkich strzelb (mniejsze rozrzuty, większy zasięg) oraz lufa kriogeniczna (większa celność podczas strzelania seryjnego, szybsze celowanie dzięki lżejszej konstrukcji).

06 Faza 3: High-Value Target: Tactical Obliteration i Wet Work

Od 30 czerwca w trzecim sezonie Battlefield 6 pojawi się ostatni rozdział zatytułowany „High-Value Target”. Tactical Obliteration to wersja trybu Obliteration dla drużyn 8 na 8: skoncentrowana, bardzo ryzykowna, przeznaczona dla oddziałów potrafiących precyzyjnie koordynować swoje działania. Jeden błąd może zadecydować o wyniku meczu, ponieważ w tym trybie na pierwszym planie są strategia i taktyka.

W grze REDSEC pojawi się tryb Casual Battle Royale: tryb mieszany z udziałem graczy i botów, przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w Battle Royale lub po prostu zrelaksować się podczas gry.

Wydarzenie "Wet Work": Gracze zbierają kontrakty od pokonanych przeciwników. Zadania: wyeliminowanie określonych graczy, zniszczenie pojazdów, zadawanie obrażeń lub po prostu przetrwanie. Za wykonane kontrakty otrzymuje się tokeny, które można wymienić na emblematy, skórki oraz nową broń do walki wręcz – ramię robota EOD.

Nowe dodatki w fazie 3: kompensator (ograniczający odrzut) i amunicja poddźwiękowa (cichsza, mniej wykrywalna z dużej odległości – idealna do gry taktycznej).

Trzy tryby rozgrywki, dwie kultowe mapy z BF3 i BF4, trzy nowe bronie dostępne od razu, rankingowy tryb Battle Royale oraz system wydarzeń, który nagradza grę zespołową. Sezon 3 w Battlefield 6 rusza 12 maja 2026 roku i zapewni emocje na wszystkich frontach.