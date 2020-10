B-Boy Alex: Breaking może dostać solidnego kopa

Niektórzy B-Boye twierdzą, że zajęcia i warsztaty z breaka powodują, że ciężej jest wykreować swój własny styl. Co o tym myślisz?

B-Boy Alex: Nie do końca zgadzam się z tą teorią. Wielokrotnie uczestniczyłem w warsztatach tanecznych prowadzonych przez autorytety i w większości przypadków istotnym punktem było właśnie uświadamianie B-Boyów na temat posiadania własnego stylu. Doświadczony instruktor powinien być tego świadomy i prowadzić zajęcia w taki sposób, by dać uczniom możliwość inwencji twórczej w trenowane ruchy. Są na to proste sposoby. Ja przykładowo, podczas treningu z moimi uczniami, staram się często pokazywać im jedynie zasadę ruchu i proszę ich o wypełnienie jej swoim pomysłem. Z drugiej strony: oczywiście, że uczeń mimowolnie zaczerpnie od swojego trenera pewien sposób poruszania się, ale nie ma w tym nic złego. Kiedyś, gdy nie mieliśmy jeszcze tak szybkiego przepływu informacji i dostępu do profesjonalnych trenerów, działało to podobnie. Po sposobie poruszania się można było rozpoznać, skąd pochodzi tancerz. Widać było cechy lokalne w tańcu. Oczywiście nikt nie miał zamiaru kopiować swoich kolegów z podwórka, jednak zostawały w tańcu pewne elementy wspólne. Dzisiaj w ten sposób można rozpoznać, kto był trenerem tancerza. Myślę, że właśnie dzięki zdobytej wiedzy na warsztatach, wielu B-Boyów przekonało się i upewniło w tym, by posiadać własny styl. Odpowiedni instruktor pomoże im w tym.

Wywołałeś temat swoich uczniów. Powiedz coś więcej o szkole tańca, którą prowadzisz.

Mamy dwie grupy, które uczą się tańca hip-hop pod okiem Lighta z ekipy Labirytmy, a także moje zajęcia indywidualne. Przyjeżdżają do mnie uczniowie w różnym wieku - od osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z breakingiem, aż po zaawansowanych tancerzy, którzy chcą podnieść poziom swojego tańca. Jakiś czas temu zrezygnowałem z prowadzenia zajęć grupowych na rzecz prywatnych lekcji - dzięki temu mogę sprawniej dostosować poziom trudności i charakter ćwiczeń pod danego ucznia, a moje treningi są zdecydowanie skuteczniejsze. Moi uczniowie często zajmują wysokie miejsca podczas „Kids Battle”. Ich rozwój i osiągnięcia dają mi sporo satysfakcji. Cieszę się, że mogę dzielić się z nimi wiedzą, przyczyniać się do rozwoju tych młodych zajawkowiczów i dodatkowo dzielić się z nimi radością po zwycięstwach. Ucząc innych, można samemu na tym nieźle skorzystać. Pomaga to spojrzeć na breaking z dystansem. Mnie pomogło to dostrzec więcej wartości w prostych, podstawowych ruchach. Analizowałem podstawy B-Boyingu już wielokrotnie z różnymi uczniami, dzięki czemu czuję się pewniej na parkiecie. Mam solidnie wypracowaną bazę.

W „Hip-Hop Spocie” nie skupiacie się chyba tylko na tańcu?

To prawda. To nie jest typowa szkoła tańca, nazwałbym ją bardziej: hiphopowym domem kultury. Mamy oczywiście salę taneczną, ale i np. studio do zajęć muzycznych. W „Spocie” mamy zajęcia z turntablismu, prowadzone przez DJ-a Westa - członka Pokahontaz , dwukrotnego wicemistrza Polski IDA w kategorii technical. W swojej ofercie mamy również świetne zajęcia z beat-boxu, prowadzone przez Domixa, który zajmuje się m.in. udźwiękowieniem poprzez beat-box spektakli teatralnych. Odbywają się u nas także scratch sesje, panele dyskusyjne, próby ekip rapowych, otwarte treningi breaka. Ogólnie panuje pozytywna, hiphopowa atmosfera.

W którym momencie swojej przygody uświadomiłeś sobie, że jesteś na tym poziomie, by uczyć innych?

Zawsze ciągnęło mnie w tym kierunku. Pierwsze zajęcia zdarzyło mi się poprowadzić, kiedy miałem 16 lat - właściwie to było zastępstwo, o które poprosili mnie starsi koledzy. Z czasem zaczęli się zgłaszać do mnie właściciele szkół tańca z propozycjami prowadzenia u nich zajęć. Kiedy w mojej okolicy zaczęły się pojawiać szkoły tańca, interesowałem się, kto prowadzi zajęcia z breakingu i - nie chciałbym wyjść na kogoś, kto się wywyższa - te osoby w większości się do tego nie nadawały. Papier instruktora może zrobić każdy, ale tutaj jest potrzebne coś więcej, np. doświadczenie. Gdy zaczynałem prowadzić pierwsze swoje zajęcia w wieku 18 lat, mój staż taneczny wynosił 12 lat i czułem, że jestem na odpowiednim miejscu. Był to też dla mnie naturalny etap - nazwijmy to - kariery tancerza. Oczywiście chciałem utrzymywać się ze swojej pasji i okazało się, że bardzo dobrze pracuje mi się z młodzieżą, więc pasja jest na co dzień również moją pracą. Nie spoczywam na laurach i cały czas się rozwijam w tym kierunku - jeżdżę na warsztaty czy międzynarodowe projekty „Erasmus”. Wymieniam się wtedy z innymi tancerzami wiedzą. Myślę też, że dzięki temu, że zaczynałem tańczyć jako młody chłopak, jestem w stanie zrozumieć, co dzieje się w głowie młodego B-Boya, który stoi na bitwie czy trenuje właśnie swój wymarzony ruch.

Jakieś warsztaty szczególnie zostały ci w głowie?

W 2018 roku przed zawodami Red Bull BC One Cypher Poland odbyły się warsztaty z jednym z moich aktualnych ulubieńców światowej sceny - B-Boyem Victorem . Wybrałem się na te warsztaty wraz z moim uczniem Kapim i okazało się, że ani ja, ani mój uczeń nie dowiedzieliśmy się z warsztatów niczego nowego. (uśmiech) Okazało się, że Victor poprowadził zajęcia w bardzo podobny sposób do tego, jak ja pracuję z uczniami. Mimo wszystko wyszedłem z tych warsztatów bardzo zadowolony, bo miałem dobre potwierdzenie, że gość, który jest ewidentnie światową czołówką, trenuje w podobny sposób do mnie. Później mieliśmy okazję porozmawiać i okazało się, że mamy nieco więcej wspólnego, między innymi jesteśmy w tym samym wieku i mamy podobny staż na scenie.

Red Bull BC One Cypher Poland 2018 - Najlepsze momenty

Masz jeszcze jakieś inne wspomnienia z Red Bull BC One?

Poza pierwszą polską edycją w Warszawie zawsze byłem na tych zawodach. Co roku startuję w eliminacjach i co roku udaje mi się awansować do najlepszej 16. Miło wspominam edycję z 2018 roku, kiedy mój kolega z Bieskill - B-Boy Zawisza wygrał imprezę . Rok później prawie się popłakałem ze wzruszenia, (śmiech) gdy okazało się, że finałową walkę wygrał jednak Kostek . Gość był naprawdę zawzięty, mega dużo trenował i osiągnął swój cel. Na zeszłorocznej edycji dobrze wspominam imprezę, która odbyła się między pierwszym a drugim dniem. Przestrzeń stworzona przez organizatorów była świetna! Wydarzyła się tam nawet krótka bitwa w kole z B-Boyem, który wypił chyba za dużo alkoholu i stwierdził, że to dobry moment, by mi coś udowodnić. (śmiech) Następnego dnia po eliminacjach i wygranej walce o wejście do top 16 z Vierim, już w pierwszej bitwie głównego turnieju trafiłem na Thomaza. To była całkiem niezła walka, dobrze się podczas niej czułem. Gdy schodziłem ze sceny, to mimo werdyktu, czułem satysfakcję i zadowolenie. Bezpośrednio po walce dostałem naprawdę wyjątkowo dużo wiadomości od ludzi, którzy oglądali live stream. Niektórzy gratulowali mi dobrej walki, inni byli rozgoryczeni werdyktem. (śmiech) Emocji nie brakowało! Z czystym sumieniem przyznaję, że polska edycja jest naprawdę dobrze zorganizowaną imprezą. Widać, że zajmują się tym ludzie, którzy wiedzą, jak robić dobry event, a nie tylko zawody taneczne.

Red Bull BC One Cypher Poland 2018 - Zawisza vs Thomaz

Coś chciałbyś w nich zmienić?

Jedyna rzecz, jaka przyszła mi w tej chwili do głowy, to sposób pokazywania werdyktów przez sędziów. Domyślam się, że wszyscy pamiętają, gdy rok temu, w trakcie ćwierćfinałów Poe One omyłkowo pokazał tabliczkę ze złym kolorem, do czego później otwarcie się przyznał w filmie wrzuconym do sieci. Sam miałem podobną sytuację. W 2016 jednogłośnym werdyktem sędziów przegrałem swoją bitwę w finałowej szesnastce. Tak wyszło, że złapaliśmy z B-Boyem Menno , który wtedy sędziował, dobry kontakt. W trakcie przerwy dużo rozmawialiśmy i spytałem go, co uważa na temat mojej bitwy, co jego zdaniem zaważyło, że wygrał mój przeciwnik. Z zaskoczeniem na twarzy odparł: „Dlaczego pytasz mnie? Przecież ja pokazałem na ciebie”. Myślę, że bezpieczniejszą i najprostszą metodą jest jednak pokazywanie ręką w prawo lub lewo. Wtedy zmniejsza się możliwość pomyłki. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy jest człowiekiem i można się po prostu pomylić, łapiąc przez przypadek tabliczkę ze złym kolorem.

Na koniec - obawiasz się, że pomyłki mogą się też pojawić na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 roku, kiedy B-Boying tam zawita?

Mam nadzieję, że organizacją imprezy w Paryżu zajmą się osoby, które mają spore doświadczenie w organizowaniu imprez breakingowych i wyeliminują z wydarzenia takie niuanse. To chyba dobrze, że breaking dotrze na Igrzyska. To kolejny etap jego rozwoju - od tańca, który powstał na ulicach nowojorskiego Bronxu, aż do dyscypliny olimpijskiej... brzmi to całkiem nieźle. W środowisku spotkałem się z obawami, że staniemy się sportem, że breaking straci swój klimat, ale chyba obawiać się nie powinniśmy. Nawet jeśli wydarzenie nie będzie przedstawiało naszego tańca w wymarzonej przez nas formule, to środowisko jest na tyle wartościowe, że jeśli ktoś dzięki olimpiadzie zainteresuje się breakingiem, to na pewno trafi na odpowiednie warsztaty, czy ekipę pasjonatów w swoim mieście. Uważam, że dzisiaj breaking nie jest już tak popularny w naszym kraju, jak jeszcze 10 lat temu. Jego obecność na Igrzyskach może dać mu solidnego kopa i ponownie zainteresować młodzież na całym świecie.

Breaking the Beat: In the Bronx

A jeśli już jesteśmy na ulicach Bronxu... Opowiedz o swoim przypadkowym spotkaniu z legendarnym Mr. Freezem z Rock Steady Crew.