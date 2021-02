Jak wkręciłem się w breaking: B-Boy Flying Machine zaprasza na trening

Zanim stał się Flying Machine i najpopularniejszym B-Boyem w Indiach, znany był pod swoim imieniem i nazwiskiem: Arif Chaudhary. Pamięta, że kiedy miał dziesięć lat i szedł ze szkoły ze swoim kolegą, ten w telefonie pokazał mu film ze światowego finału Red Bull BC One . Dla młodego Arifa to było tak inne i przyciągające wzrok, że chciał to nagranie oglądać w kółko. „Pomyślałem, że może też mógłbym tak spróbować. Wtedy mój przyjaciel powiedział mi, żebym poszedł sprawdzić, co się dzieje w parku w pobliżu mojego domu” – wspomni po latach.

Flying Machine oprowadza po Mumbaju

We wspomnianym parku Shahid Salaskar Udyan w Jogeshwari, kilku starszych chłopców ćwiczyło swoje ruchy. Między innymi B-Boy Pride Rock i B-Boy Sleek Roc, którym Arif długo się przyglądał. „Aż pewnego dnia poprosiłem ich, aby też mnie tego nauczyli”. Tak zaczęła się jego przygoda z breakingiem. Od starszych tancerzy dowiedział się wiele o podstawach, sam zaczął szukać inspiracji w licznych nagraniach bitew i filmach o tańcu , dostępnych online. „Oglądałem takie rzeczy jak »You Got Served«, »Break Out«, »Turn It Loose« i »Kickin 'It Old Skool«. Szukałem też po hasłach: »szalony ruch B-Boya«, a potem próbowałem skopiować ruchy, przynajmniej te łatwe”.

W Mumbaju było już wtedy kilka tanecznych ekip, m.in. UD Kombat, Freak N Stylz, Swordfish, Roc Fresh... Po kilku tygodniach ćwiczeń Arif zrobił krok naprzód, czyli zaczął chodzić na imprezy, na których te składy tańczyły. Na samym początku był jednak jeszcze nieśmiały, by spróbować wyjść przed szereg i z kimś walczyć. Ale – jak przyzna po latach – już samo chodzenie na imprezy dało mu wiele. „Przede wszystkim znacznie różniło się od oglądania bitew na wideo. Im więcej czasu spędzałem na doświadczaniu tego na żywo, tym bardziej to wszystko mnie inspirowało i motywowało do pracy” – podkreśla.

Przez dwa kolejne lata dalej przyglądał się walkom innym, dalej ćwiczył w tym samym parku, aż w 2011 roku odbyły się zawody w kompleksie sportowym Andheri. Wtedy znajomi powiedzieli mu, że oto nadszedł czas, by wreszcie się sprawdził. „Byłem jednak tak zdenerwowany, że zamiast iść solo, poprosiłem mojego przyjaciela, Sleek Roca, aby towarzyszył mi w bitwie 2 na 2. I... poszło nam naprawdę dobrze! Dotarliśmy aż do finału! To był mój pierwszy raz i od razu się udało” – wspomina.

Pierwsze solo zanotował na Raw Street Style w 2012 roku. I co? Wygrał! Potem zwyciężał też w kolejnych bitwach, aż trzy lata później dostał dziką kartę, dającą mu wstęp do świata Red Bull BC One . „To było dla mnie naprawdę ważne. W końcu od zobaczenia nagrania z tego turnieju wszystko się u mnie zaczęło” – podkreśla.

ABC... Red Bull BC One

Do dziś B-Boy Flying Machine wygrał krajowy Red Bull BC One Cypher w Indiach trzykrotnie. W 20 19 roku wystartował w światowym finale w Bombaju, odpadając co prawda w pierwszej rundzie z B-Boyem Robynem, ale sam udział w najważniejszych zawodach breakingowych jeden na jeden, to dla niego ogromny sukces.