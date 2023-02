B-Boy Kangur: Chciałem chodzić po ścianach!

Obejrzałem film taneczny, w którym główny bohater wykonywał jakieś pojedyncze kroki z breaka, które mocno mi się spodobały. Zobaczyłem ten film kilka razy, po czym zacząłem namawiać rodziców, by zapisali mnie na zajęcia taneczne. Mocny impuls dało mi wtedy również moje rodzeństwo, które mocno mnie pchało w świat taneczny.

Kangur - Red Bull BC One Camp Poland 2022

Pojawiła się zaraz po tym, jak zacząłem tańczyć i była inspirowana moim pierwszym trenerem – Zającem – którego z tego miejsca pozdrawiam! Na tyle jarałem się tym, co robił, że również chciałem mieć ksywę, która zawiera w sobie skaczące zwierzę. I tak zostało. (śmiech)

Mój idol z dzieciństwa to...