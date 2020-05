Porcja codziennej inspiracji: B-Boy Killa Kolya

Zbliżenie

Red Bull BC One World Final 2019 nie był pierwszym finałem w karierze Killa Kolyi, ale… pierwszymi po serii bolesnych porażek. Po raz pierwszy na światowym finale reprezentant Kazachstanu zameldował się w 2015 roku, w Rzymie. Żadnego tytułu nie zdobył, ale wiele wygrał dla siebie – znalazł się w końcu pośród najlepszych tancerzy świata. Niestety przez trzy kolejne lata odpadał w finałowych eliminacjach ostatniej szansy – podczas Red Bull BC One Last Chance Cypher. To go jednak nie załamało.

Decydujący moment