B-Boy Kostek: Liczył się tylko breaking

. W tamtym okresie wygrywali wiele ważnych zawodów i byli naprawdę mocni. Pamiętam, że wówczas każdy podróżował na zawody pociągiem. Niejednokrotnie spotykaliśmy się przypadkowo w przedziałach. To były najlepsze czasy, w jakich żyłem. Potrafiłem zbierać kieszonkowe przez trzy miesiące, by później spędzić 12 godzin w pociągach, przespać się na dworcu PKP czekając na pociąg powrotny i wracać kilkanaście godzin do domu. Zawody i after party bardzo łączyły

Lata 2006-2009 to czasy, kiedy eventów w Polsce nie było zbyt wiele, więc każdy był dla nas ogromnym wydarzeniem, wręcz świętem. Wymieniałem się z innymi setami, uczyłem charyzmy, sztuki tańca i chillowania na afterze. (śmiech) Starałem się też podglądać to, co dzieje się na światowej scenie. Muszę wspomnieć o zawodach IBE 2005, bo... no stary, moment, kiedy B-Boy Machine wyskakuje z łuku Aliena Nessa. Coś pięknego! Skatowałem ten materiał na DVD chyba z miliard razy. Wideo zostawiło ślad w mojej bani na wiele lat. Każde miasto miało wtedy swoją ekipę i wszyscy - pomimo tego, że byli różni - trzymali się razem. Scena była bardziej zżyta. B-boye kreowali własne ja -

Ken Swift to gość, który ma tak klasyczny styl, że klasyczniej się chyba nie da. Jest mega surowy i bardzo inspirujący. Z zaciekawieniem patrzyłem na to, co robi na parkiecie i na to, co wyprawiał na materiałach filmowych, jakie dane było mi zobaczyć. Nie można przejść obojętnie obok jego rozwiązań ruchowych. Jeśli chodzi o Aliena - pamiętam, w jaki sposób prowadził bibę. Miał w sobie wiele energii I chętnie się nią dzielił. Sprawił, że impreza zamieniła się niemalże w spektakl z innej planety. Świetni ludzie.

Poznałem go, kiedy wpadł na salkę do chłopaków z Azizi Hustlazz. Cetowy organizował Circle Prinz, czyli imprezę, która miała na mnie ogromny wpływ, a to, co na niej zobaczyłem, dało mi motywacje do ciężkich treningów. Doskonale pamiętam edycje w warszawskim Pałacu Kultury i słynne „koło śmierci”! Żyłem tym dniem jeszcze bardzo długo. Podobnie, jak i innymi wydarzeniami, za którymi stał Cetowy. Gość organizował w naszym kraju eventy, które dawały możliwości rozwoju i wyjazdu do innych krajów. Trzymam za niego kciuki.

