10 rzeczy, które warto wiedzieć o B-Boyu Lilou

Pierwszy b-boy, który wygrał Red Bull BC One dwa razy

to często życiowe osiągnięcie, w końcu do ścisłej, finałowej 16-tki próbują się przebić co roku zawodnicy z całego świata. Lilou może być dla nich tylko właściwą motywacją: jemu pierwszemu udało się wygrać te najbardziej prestiżowe zawody w świecie breakingu w systemie jeden na jeden, aż dwukrotnie. Najpierw, w 2005 roku, podczas drugiego światowego finału w historii (w Berlinie), a drugi raz cztery lata później, w Nowym Jorku.

Widziałeś/aś go u The Chemical Brothers

...i u Madonny

Ma na swoim koncie debiut filmowy

Inspirował go Michael Jackson i Muhammad Ali

„Nie wydaje mi się, żeby był jakiś jeden, konkretny b-boy, który zainspirował mnie do tańca bardziej niż zrobił to Michael Jackson” – przyznaje Lilou. Według francuskiego tancerza, amerykański piosenkarz z każdym swoim kolejnym muzycznym projektem wnosił też coś nowego do tańca. A wszystko zaczęło się od słynnego moonwalka, którego Lilou nauczył jego starszy brat. Muhammad Ali to jego druga wielka inspiracja. „Dlaczego? Bo był wspaniałym tancerzem na ringu”.

W wieku 16 lat zdobył czarny pas w kung fu

Doczekał się własnej postaci w grze wideo

Tagował zanim został b-boyem

Jak wspomina Lilou, kultura hip-hop otaczała go od dziecka. Zanim po raz pierwszy zobaczył breaking i poczuł w wieku 12 lat, że chce go tańczyć, próbował swoich sił jako grafficiarz i raper. Tagował ściany swoim imieniem i nawijał z kolegami, ale to jednak breaking po czasie dał mu to, czego w życiu naprawdę szukał. „Byłem zafascynowany b-boyami, których widziałem w telewizji, i którzy kręcili się na głowach. To było absolutnie szalone i chciałem to robić!”.

Jest dobrym nauczycielem

, tłumaczył młodym tancerzom, że „nie ma głupich rzeczy w breakingu – jest tylko to, jak wyrażasz siebie i jak tańczysz”. Uczestnicy warsztatów mówili później, że jednym krótkim treningiem, Lilou otworzył im oczy na wiele rzeczy: „Nie wiem za bardzo jak to opisać, ale warsztaty z nim to było coś jak motywujące klepnięcie w bark. Albo jak magiczne spojrzenie w oczy”.

Poza tym, że ma na swoim koncie mistrzowskie tytuły i wygrane największe turnieje, Lilou ma w sobie też chęć do przekazywania swojej wiedzy innym. Nie osiadł na pozłacanym tronie, ale wciąż jest blisko innych tancerzy i podpowiada im, co robić, by jeszcze lepiej tańczyć.

Poleciał do Stanów z hasłem: „nie panikuj”