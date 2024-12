Menno: b-boy, który podbił świat. Czterokrotnie!

. Po wygranej wcześniej w Światowym Finale w 2014 i 2017 roku, zapisał się w historii breakingu z największą liczbą zwycięstw w najsłynniejszych tanecznych pojedynkach 1 na 1. Potrójny triumf miał dla niego dodatkowe znaczenie – cieszył się, że wygraną w Światowym Finale Red Bull BC One oglądała jego córka. „Bycie ojcem to jedna z moich największych motywacji do działania”, wyznał Menno Red Bullowi.

Zaczynał tańczyć w okolicach 2000 roku, w Tilburgu, gdzie się urodził. „W tamtych czasach breaking był tam bardzo modny”, wspomina. 24 lata później Menno ma trudność z wybraniem jednego pamiętnego momentu w swojej błyskotliwej karierze. „Jest ich naprawdę wiele, ale chyba najważniejszy był moment, w którym uświadomiłam sobie, że prowadzę wolne i stabilne życie, robiąc to, co kocham. Przestałem się stresować przyszłością i stabilnością finansową, co pozwoliło mi w pełni doświadczyć breakingu. W tym sensie Red Bull naprawdę dodał mi skrzydeł!”, mówi Holender.

