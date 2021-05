B-Boy Zawisza na drodze do finału Red Bull BC One: Warto było trenować!

w moim życiu pojawił się przypadkowo około 2002 roku. To trochę banalna historia. Pewnego dnia siedziałem ze znajomymi w domu i spędzaliśmy czas na oglądaniu telewizji. W pewnym momencie na ekranie pojawił się teledysk, w którym chłopaki tańczą breka - był to chyba klip do „Freestyler” Bomfunk MC's. No i spontanicznie padło hasło: „może też byśmy zaczęli tańczyć”? Tak to się wszystko u mnie zaczęło. Trochę z głupoty. (śmiech) Później nagrywaliśmy teledyski na taśmy VHS. Nieraz czekaliśmy pół dnia przed telewizorem, żeby trafić i zgrać klipy, które później służyły nam za materiały instruktażowe. Przez 3-4 lata trenowaliśmy głównie po mieszkaniach i na szkolnych korytarzach.

, to do obecnego poziomu doszedłbym dwa razy szybciej. W moim życiu przełom nastąpił, gdy mieliśmy już dostęp do internetu i trafiliśmy na film, na którym gość uczył podstaw. Po obejrzeniu materiału zaczęliśmy znacząco robić postępy. Wcześniej skupialiśmy się głównie na „powerach”.

To odbyło się dopiero kilka lat później. Znaleźliśmy dla siebie miejsce w lokalnym Domu Kultury. Jedna z koleżanek zaproponowała nam, że możemy wykorzystać część sali podczas ich treningów tanecznych. Oczywiście nie mieliśmy tam żadnej osoby, która miała większe doświadczenie w breakingu niż my. Wszystkiego uczyliśmy się więc sami. Zresztą - tak było zawsze. Do wszystkiego dochodziliśmy sami, dlatego moja droga była tak długa. Przypuszczam, że gdybym dopiero w tej chwili

Wszyscy podchodzili do breaka z dużym entuzjazmem. Wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, spotykaliśmy się z podziwem i szacunkiem do tego, co robimy. Myślę, że w tej chwili ludziom break już trochę spowszechniał i nie budzi wśród przypadkowych przechodniów tak dużego zainteresowania jak jeszcze kilka lat wstecz.

