Ben Waterhouse: poznaj nową twarz w ścisłym kierownictwie Red Bull Racing

Początki
Ben Waterhouse urodził się 28 września 1979 r. w brytyjskim Crewe. Ukończył studia z inżynierii pojazdów i wkrótce po uzyskaniu dyplomu związał się ze sportami motorowymi. Swoją karierę rozpoczynał na poziomie kartingu w zespole Prodrive. Prywatnie jest zapalony kolarzem, snowboardzistą i fotografem, natomiast zawodowo o wielu lat pracuje w Formule 1.
Pierwsze kroki w królowej sportów motorowych Ben Waterhouse stawiał w barwach Jaguara. Istniejący w latach 2000-2004 zespół zwykle plasował się w środku lub w dole stawki. Waterhouse odpowiadał wówczas za analizy strukturalne poszczególnych elementów bolidu. Następnie ekipę wykupił Red Bull i od sezonu 2005 ściga się ona pod taką właśnie nazwą. Brytyjczyk pozostał w jej strukturach i kontynuował zdobywanie doświadczenia, ale na innym stanowisku. Został bowiem inżynierem ds. dynamiki pojazdu. Odpowiadał wówczas za to, jak bolid reaguje na przyśpieszanie, hamowanie, skręcanie, podmuchy wiatru itp.
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Epizod w Szwajcarii
W 2008 r. Ben Waterhouse przeszedł z Red Bulla do BMW Sauber. Zespół z siedzibą w Hinwil przeżywał wówczas swój najlepszy okres – dzięki wsparciu bawarskiego koncernu miał dostęp do większych funduszy, co przełożyło się na możliwość zbudowania szybszego samochodu. Model F1.08 mógł rzucić wyzwanie najlepszym, co pokazał Robert Kubica, wygrywając GP Kanady i przez długi czas licząc się w walce o mistrzostwo świata. Konstrukcje na kolejne sezony nie były już tak udane, ale w latach 2011 i 2012 ekipa – już pod nazwą Sauber – mogła cieszyć się z kolejnych dobrych wyników i okazyjnych podiów m.in. za sprawą Sergio Pereza. Waterhouse przez cały ten czas był inżynierem ds. osiągów bolidu i w dużej mierze przyczynił się do tych sukcesów.
W sezonie 2013 Waterhouse awansował, obejmując stanowisko dyrektora ds. osiągów bolidu. Zaczął więc koordynować pracę grupy techników, a największym sukcesem tego okresu jest to, że Sauber był najlepszym zespołem spośród odbiorców klienckich silników Ferrari. Włoskie jednostki nie były wówczas najmocniejsze w stawce, a stajnia z Hinwil uplasowała się wtedy na 7. miejscu w klasyfikacji generalnej.
Powrót do „Czerwonych Byków”
Do sezonu 2014 bohater niniejszego artykułu przystępował już jako wicedyrektor techniczny Toro Rosso. Odpowiadał więc za rozwój bolidu STR9, choć nie miał okazji uczestniczyć w jego projektowaniu i budowie. Ten proces trwał bowiem jeszcze w poprzednim roku. Pracował natomiast przy projektowaniu i montażu modeli STR10 i STR11. Choć regulacje techniczne były w tamtym okresie stabilne, Waterhouse nie miał łatwego wyzwania. Musiał bowiem po kilku latach korzystania z silników Renault przystosować auto do jednostek Ferrari. Udało się to o tyle dobrze, że ekipa utrzymała równą formę, kończąc wszystkie 3 sezony z jego udziałem na 7. miejscu w generalce.
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Od sezonu 2017 Waterhouse jest już pracownikiem Red Bull Racing. Początkowo objął tam stanowisko wicedyrektora ds. inżynierii osiągów, natomiast latem 2018 r. awansował o stopień wyżej. Zbiegło się to w czasie ze stopniową poprawą osiągów Red Bulla, który piął się w górę stawki, a pod koniec ówczesnej ery technicznej był w stanie rzucić wyzwanie dominującemu wtedy Mercedesowi. Ukoronowaniem tych wysiłków był sezon 2021, kiedy Max Verstappen wydarł Lewisowi Hamiltonowi tytuł w samej końcówce ostatniego wyścigu tamtej kampanii.
Nowa formuła, nowe sukcesy
W sezonie 2022 w życie wszedł nowy regulamin techniczny. Red Bull najlepiej zinterpretował nowe przepisy, konstruując niesamowicie szybkie auta. Największym dominatorem tego okresu był model RB19, za którego sterami Max Verstappen i Sergio Perez wygrali aż 21 spośród 22 wyścigów sezonu 2023. Waterhouse zajmował się wtedy przede wszystkim projektową częścią całego przedsięwzięcia. W czasie, gdy dany bolid dopiero powstawał na deskach kreślarskich i był składany w fabryce, Waterhouse opracowywał rozwiązania pozwalające na dostosowanie auta do różnych warunków i na wyciągnięcie z niego maksimum potencjału w przyszłości. Jego praca w latach 2022-2025 zaowocowała dwoma tytułami dla Red Bulla w klasyfikacji konstruktorów i trzema dla Maxa Verstappena w klasyfikacji kierowców.
W kwietniu 2026 r. Ben Waterhouse został głównym inżynierem ds. osiągów i projektowania Red Bull Racing. Na pierwsze efekty jego pracy zapewne będzie trzeba poczekać, ale wierzymy, że będą one pozytywne.