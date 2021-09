Benny Milam i snowboardowe szaleństwo w "Zaczarowanym Lesie"

, który w tajemniczy sposób, przeniósł się do "magicznego lasu". Poza wieloma kreatywnymi przeszkodami, na niezwykłej miejscówce nie zabrakło również śniegu. Wąski pas białego puchu, który utrzymał się mimo wysokich temperatur, połączył ze sobą wszystkie przeszkody, tworząc jeden z najbardziej niesamowitych snowparków, na jakim kiedykolwiek jeździli snowboardziści. Magiczne sztuczki? Fatamorgana? My ciągle nie wiemy, więc przekonaj się na własne oczy:

Nagrywaliśmy przy ośrodku Trollhaugen i to właśnie ekipa z resortu pomogła nam ze śniegiem. Codziennie rano pakowaliśmy śnieg na ciężarówkę, dojeżdżaliśmy na naszą miejscówkę, przepakowywaliśmy śnieg na taczki i zrzucaliśmy w cieniu blisko trasy. Gdy wysypaliśmy z niego linię łączącą przeszkody, od razu zasypaliśmy ją solą. Dzięki temu całość zmieniła się w lód i nadawała się do jazdy.

