6 powodów, by przyjechać na Beskid Bike Fest do Bielska

W dniach 23-25 sierpnia w Bielsku-Białej odbędzie się druga edycja festiwalu Beskid Bike Fest. To prawdziwe święto dla lokalnych (i nie tylko) fanów dwóch kółek, którzy chcą wziąć udział w zawodach, przetestować sprzęt na targach i porozmawiać z rowerowymi znajomymi o tym, co w trawie (czy raczej lesie) piszczy. Jeśli nie masz planów na weekend, nie martw się – przygotowaliśmy je za Ciebie! Poniżej znajdziesz szczegółową rozpiskę, która powinna zachęcić Cię do odwiedzenia polskiej kolebki kolarstwa górskiego.

01 MTB Stunt Grand Prix (PIĄTEK)

Impreza jest organizowana co roku przez niezwykłego człowieka – Kamila Kobędzowskiego, który wyróżnia się nieszablonowym podejściem do jazdy na rowerze. Co to oznacza w praktyce? W ubiegłym roku ustanowił rekord Guinnessa w jeździe na rowerze na jednym kole... tyłem. Tak, wiemy, że trudno to sobie wyobrazić, dlatego poniżej zamieszczamy wideo z tego wydarzenia. W piątek na Placu Bolesława Chrobrego odbędzie się rywalizacja w kilku konkurencjach, takich jak: wheelie race, stoppie challenge, quick race oraz oficjalne MTB Stunt Grand Prix. Startujemy o 13:00, a cała impreza potrwa do późnych godzin wieczornych.

02 Targi Rowerowe w strefie Joy Ride Expo (SOBOTA I NIEDZIELA)

Targi rowerowe w strefie Joy Ride Expo © Ewa Kania / Joy Ride Pl

Może nie będzie tak spektakularnie, jak podczas Małopolska Joy Ride Festiwalu w Kluszkowcach, ale i tak będzie wyjątkowo! W strefie Joy Ride Expo stanie ponad 20 namiotów z rowerami testowymi, kaskami, ochraniaczami, odzieżą i sprzętem. Wstęp jest w 100% darmowy, a każdy uczestnik imprezy będzie miał szansę spotkać influencerów i znane osobistości oraz upolować świetne rabaty. Warto podkreślić, że strefa targowa to naturalne miejsce spotkań wszystkich osób zaangażowanych w rozwój polskiej sceny rowerowej. Planowanie nowych projektów, snucie koncepcji zagranicznych wyjazdów oraz wspólne zwiedzanie namiotów targowych – to to, co rowerowi zapaleńcy lubią najbardziej!

03 Zawody Garmin Enduro Trails by Cannondale (SOBOTA)

Co to będzie, co to będzie?! Organizatorzy zdradzili tylko kilka szczegółów, ale ogólne zasady pozostają owiane tajemnicą. Szczerze mówiąc, bardzo nas to ekscytuje! W końcu ideą Beskid Bike Fest jest luźny klimat i spędzenie czasu na rowerze w gronie najlepszych znajomych. A skoro jest szansa, by przy okazji zaliczyć luźny wyścig i trochę porywalizować… Cóż, zimne, gorzkie, gazowane izotoniki po takim dniu będą smakować jeszcze lepiej. Szczegóły i harmonogram znajdziesz na stronie Enduro Trails.

04 Pokazy Sfery Sportu z Dawidem Godźkiem (SOBOTA)

Dawid Godziek w akcji © Ewa Kania / Joy Ride Pl

Wielki rowerowy arcymistrz nawiedzi Bielskie Błonia! Może nie powinniśmy pisać tego w tak dramatyczny sposób, ale po tym sezonie sami nie wiemy, czy Dawid Godzie k jest na pewno człowiekiem, czy może kosmitą lub czarnoksiężnikiem. Sztuczki, które zaprezentował na tegorocznych zawodach Pucharu Świata, sprawiły, że przestaliśmy wierzyć w obowiązujące prawa fizyki. Najlepsze jest to, że już w sobotę zaprezentuje je na specjalnie przygotowanej skoczni w Bielsku-Białej. Jesteśmy przekonani, że Dawid zawróci w głowach kibiców najbardziej widowiskowymi trickami. Będzie wysoko i będzie spektakularnie – to możemy Wam obiecać!

05 Imprezy i dodatkowe atrakcje (SOBOTA I NIEDZIELA)

Koncerty są organizowane przez ekipę Happy Bike Beskidy! © Ewa Kania / Joy Ride Pl

Ale! Nie samym rowerem żyje człowiek. Zwłaszcza, że w Bielsku-Białej rowerów mają chyba czasem po dziurki w nosie. Oczywiście żartujemy, ale jeśli ktoś postanowi odpocząć od dwóch kółek, a jednocześnie chce się wyszaleć, ekipa Happy Bike Beskidy zadba o to, by było się z kim, gdzie i do czego bawić. Na sobotę zaplanowane są świetne koncerty i mnóstwo dodatkowych atrakcji, które odbędą się na Błoniach. Na scenie wystąpią Olafito, Vavamuffin oraz Akurat, a w strefie przy scenie dostępne będą warsztaty i szkolenia (nie tylko rowerowe) dla małych i dużych. Na brak atrakcji nie będzie można narzekać – co do tego jesteśmy pewni!

06 Zawody na Pumptracku (NIEDZIELA)

Nie pompujesz - Nie jedziesz! Proste? Proste! © Adam Glosowic

„Nie Pompujesz - Nie Jedziesz”. Tego cyklu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to najmocniej obstawiona seria zawodów pumptrackowych w Polsce. W Bielsku-Białej ekipa NPNJ postawiła na nieco luźniejszy, mniej oficjalny format, ale ziemny tor, który znajduje się na Błoniach, na pewno przyciągnie całą masę zapalonych amatorów i profesjonalistów. Dla najszybszych zawodników i zawodniczek przewidziane są świetne nagrody, więc radzimy zapisywać się na listę startową, póki jeszcze są wolne miejsca. Jesteśmy przekonani, że gospodarze z Bielska-Białej będą chcieli zdominować podium, ale obecność w zawodach potwierdziło kilku wyjadaczy z całej Polski, więc zapowiada się naprawdę widowiskowe ściganie!