B-Girl Julianna: Celuję jak najwyżej

„W zeszłym roku odpadłam już w eliminacjach, w pierwszej bitwie, mimo że czułam, że byłam świetnie przygotowana – na sto procent, miałam poukładane sety itd.” – wspominała w tej relacji ubiegłoroczny Red Bull BC One Cypher Poland B-Girl Julianna , która w niedzielę, 3 marca 2024, nie tylko z sukcesem przeszła eliminacje do top8 b-girls, ale znakomicie radziła sobie w kolejnych rundach finału. Na swojej drodze pokonała najpierw B-Girl Ankę, potem zwyciężczynię z 2022 i 2023 roku, B-Girl Paulinę, by w decydującej walce trafić na najlepszą b-girl podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2021 – Mery Berry (ta, do finału dotarła wygrywając najpierw z B-Girl Zu, a potem z Emką). Pisząc krótko - przerwała dominację Pauliny i Mery Berry w ostatnich latach. Teraz w rozmowie z Red Bullem mówi nam, co dalej.

5 min Julianna vs. Mery Berry - Red Bull BC One Cypher Poland 2024 Najważniejszy pojedynek b-girls podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2024. Julianna i Mery Berry tańczą o bilet na Światowy Finał Red Bull BC One w Rio de Janeiro.

Dlaczego właściwie breaking? Jak ten taniec pojawił się w twoim życiu?

Breaking pojawił się właściwie przypadkiem. Zawsze byłam wysportowanym dzieckiem, bo wychowałam się ze starszym bratem i kuzynami na podwórku. Bardzo lubiłam wyzwania i aktywność fizyczną, więc kiedy w mojej szkole b-boys i b-girls zrobili pokaz breakingu, bardzo mi się to spodobało. Miałam 10 lat, gdy zobaczyłam, jak jedna dziewczyna skakała na krabie na jednym ręku, co spowodowało, że zapisałam się na zajęcia. No i tak zostałam, chociaż skakać jak ona do dzisiaj nie umiem. (śmiech)

A co w breakingu lubisz najbardziej?

Że po latach presji narzucanej w szkółce, w końcu umiem po prostu się tym wszystkim cieszyć! I odkąd tak jest, widzę też dużo lepsze efekty swojej pracy. Po całym dniu obowiązków idę na salę i naprawdę odpoczywam tańcząc. Pomógł mi w tym psycholog sportowy – żeby przed dużymi eventami nie iść na trening zestresowana, bo przecież to się mija z celem. Na co dzień utrzymuje się prowadząc zajęcia i grając w spektaklu, którego twórczynią jest moja przyjaciółka Ariana Kubik – ją też poznałam dzięki breakingowi. I za to go bardzo cenię – że spotkałam dzięki niemu naprawdę wspaniałych ludzi.

Z kim trenujesz?

Trenuję najczęściej ze swoim chłopakiem, który też jest b-boyem.

Przy jakiej muzyce najlepiej ci się tańczy?

Na mojej playliście jest dosłownie wszystko, ale najmniej typowej, breakingowej muzy . Lubię dużą różnorodność, czasem kawałki teoretycznie nie przystające do breakingu, pasują mi do niego najlepiej.

Red Bull BC One Cypher Poland 2024: Julianna © Dominik Czerny

Czy na początku twojej przygody z breakingiem było coś, co powodowało, że chciałaś odpuścić?

Nawet zrobiłam sobie kiedyś przerwę na prawie dwa lata i poszłam wtedy w kierunku innych stylów tańca. Ale później brakowało mi breakingu, więc wróciłam i myślę, że fajnie mnie to rozwinęło tanecznie. Po takiej przerwie znów miałam ogromną zajawę na breaka .

Dzisiaj co daje ci największego kopa do treningów?

Ciężko powiedzieć, bo ja nie potrzebuję specjalnego kopa do treningów. To już jest moja rutyna, sprawia mi to dużą przyjemność. Na pewno nie trenuję w dni, w które czuję, ze nie mam wystarczająco mocy i ochoty. Dlatego nie mam stałego planu treningowego w tygodniu, bo czasem mam mega intensywny tydzień, a kiedy indziej zupełnie nie. Zawsze słucham siebie i czuję, że tak najbardziej się rozwijam.

Red Bull BC One Cypher Poland 2024: Julianna © Dominik Czerny

Jakie są twoje najmocniejsze strony jako b-girl?

Rzeczy, w których czuję się najpewniej, to freezy i muzyka.

Jaki sobie stawiałaś cel przed Red Bull BC One Cypher Poland 2024?

Red Bull BC One jest tak dużą i znaną imprezą , że od dziecka bardzo chciałam mieć to zwycięstwo na swoim koncie. Wygrana w krajowych kwalifikacjach zawsze była moim celem. Nawet x lat temu, gdy jeszcze nie miałam najmniejszych szans na zwycięstwo. Ja zawsze cel stawiam sobie wysoko, a jeśli mi się nie udaje, to nie jestem sobą rozczarowana, tylko wyciągam z tego naukę i wiem, że w odpowiednim momencie wszystko pójdzie po mojej myśli.

Red Bull BC One Cypher Poland 2024: Julianna © Dominik Czerny

W którym momencie podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2024 poczułaś, że wygrana jest realnie w twoim zasięgu?

Dzień przed wyjazdem do Krakowa poszłam jeszcze na trening przetestować outfit, poukładać sobie wszystko w głowie i wtedy poczułam, że nie towarzyszy mi żaden stres, tylko duża ekscytacja. Już nie mogłam się doczekać! To było inne uczucie niż zazwyczaj, bo poczułam się tak pewnie z tym, co umiem i wiedziałam, że mam duże szanse.

Co będziesz najbardziej wspominać z Red Bull BC One Cypher Poland 2024?

Cały weekend spędzony wtedy w Krakowie. Bo nie tylko Red Bull BC One Cypher Poland 2024 poszedł po mojej myśli, ale też dzień wcześniej Outcast Jam. To było mega wydarzenie, oglądanie walk dało mi dużo energii na niedzielę, a poza tym spędziłam cudowny czas z bliskimi.

Red Bull BC One Cypher Poland 2024: Wigor i Julianna © Dominik Czerny

Teraz przed tobą wylot na Światowy Finał do Rio de Janeiro. Jak chcesz się do niego przygotowywać?

Do Rio będę trenować dokładnie tak samo jak teraz. Czuję, że jest to efektowne i sprawia mi dużo funu. Na pewno dam z siebie wszystko i mam nadzieję, że pójdzie mi jak najlepiej.

Zakładasz już dla siebie plan minimum?

Nie chcę sobie stawiać żadnego celu minimum. Jak wcześniej wspomniałam – celuję zawsze jak najwyżej, a co z tego wyjdzie, to się okaże. (uśmiech)