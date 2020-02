B-Girl Kastet & B-Boy Menno: Kilka porad od mistrzów Red Bull BC One

16. finał największego turnieju breakdance należał do reprezentantki Rosji – B-Girl Kastet i reprezentanta Holandii – B-Boya Menno. To oni wracają do domów z tytułami mistrzów Red Bull BC One 2019.

