Czapki z głów przed B-Girl Logistx: najmłodszą mistrzynią Red Bull BC One

Red Bull BC One Red Bull BC One to najbardziej prestiżowe zawody …

, odpadając jednak już w pierwszej rundzie z przyszłą mistrzynią – B-Girl Kastet. „To jest jak sen. Zawsze marzyłam o tym, żeby wygrać finał Red Bull BC One. I chcę powiedzieć do wszystkich, którzy mnie teraz oglądają: wy też możecie w swoim życiu wygrać. Tylko musicie w to naprawdę uwierzyć” – mówiła w Gdańsku, przy aplauzie całej Ergo Areny. Dziś jest na breakingowym topie. Ale stawia już przed sobą kolejne wyzwania.