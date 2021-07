B-Girl Paulina: Chcę coś po sobie zostawić na scenie

Co myślisz o tym, że ludzie mający na starcie dalej do „wielkiego świata”, są bardziej pracowici, zdeterminowani i cierpliwi?

B-Girl Paulna: Nie generalizowałabym, ale mimo wszystko osoby mające na początku trudniej można tak scharakteryzować. Spowodowane jest to po prostu chyba tym, że są przyzwyczajone do ciężkiej pracy i wiedzą, że z reguły mogą liczyć głównie na siebie. Dlatego nie boją się dawać z siebie wszystkiego, aby osiągać wymarzone cele.

Dance Home Guide: B-Girl Paulina

Od początku stawiałaś w breakingu na ciężką pracę?

Zaczynałam w wieku 13 lat, więc na początku była to czysta pasja. Nie myślałam o tym, że muszę trenować więcej, ciężej i o tym, by robić dodatkowe rzeczy, które pomogą mi osiągnąć wyznaczone cele. Jakoś tak samo wyszło, że tańczyłam wszędzie, gdzie i ile się tylko dało. Trenowałam na przerwach w szkole, po lekcjach na podwórku, na klatce schodowej, na sali treningowej, o godz. 5 rano na stacji kolejowej po zawodach, czy podczas after party. No po prostu wszędzie. (śmiech) Dzięki temu zaangażowaniu, możliwości i oznaki docenienia zaczęły przychodzić same. Z czasem pojawiło się u mnie bardziej świadome zaangażowanie w cięższą pracę, którą kontynuuje do dziś. Obecnie trenuję naprawdę intensywnie.

W filmie „Rise of the B-Girls” powiedziałaś : „W moim domu nie przelewało się. Było naprawdę ciężko, ale breaking był tą jedną rzeczą, która napędzała mnie do działania”. Mogłabyś to rozwinąć?

Breaking od zawsze sprawia, że zapominam o wszystkich zmartwieniach. Wchodzę na salę i problemy zostają za drzwiami. Mimo że w dzieciństwie miałam dużo na głowie i musiałam mierzyć się z większymi problemami niż rówieśnicy, to miałam swoją odskocznię, taką bezpieczną przystań, która sprawiała mi dużo radości, pozwalała się wyrażać i poznawać ludzi z podobnym uosobieniem. Odcinek dokumentu, o którym mówisz, miał opowiadać o moim życiu, a nie tylko o tańcu i momentach zwycięstw. Zdecydowałam się podzielić całą swoją historią, bo to jestem ja - takie, a nie inne doświadczenia mnie ukształtowały. Myślę, że jeśli jesteś w spokojnym i wdzięcznym momencie życia, to akceptujesz przeszłość również z jej negatywnymi aspektami. Staram się szukać we wszystkim dobrych cech i lekcji, jakie dane zdarzenia nam przynosi. Moja przeszłość ukształtowała mnie i mój charakter. Jeżeli choć jedna osoba zainspirowała się tym dokumentem i film popchnął ją, mimo przeciwności losu, do działania, to jestem szczęśliwa.

Jakie cenne lekcje otrzymałaś w początkowych latach breakingowej drogi?

Takich lekcji było kilka. Najbardziej utkwiło mi w głowie to, bym poszukiwała swojego stylu, starała się wyróżniać i tworzyć oryginalne, unikatowe rzeczy - tak, by po latach ludzie widząc mój tańczący cień, od razu wiedzieli, że to ja. Inne lekcje, które pamiętam to: rozwijać swoje wrodzone predyspozycje, uczyć się podstaw tańca i później je personalizować - przelewając w nie swoją osobowość. Należy być kompletnym tancerzem i skupiać się na każdym elemencie swojego tańca. Ważne jest też to, by na sali treningowej najwięcej czasu spędzać na elementach, które są trudne i w których nie jesteśmy dobrzy. Od zawsze byłam w ekipach z b-boyami, co nauczyło mnie, że nie ma taryfy ulgowej i muszę ciężko pracować, by im dorównać. Moim celem było dojście do momentu, w którym podczas walki będę dla nich pewnym ogniwem - osobą, która wygrywa sety dla ekipy i na której można polegać np. podczas dogrywek.

Kolejne pytanie nasuwa się więc same - jak określiłabyś moment, w którym obecnie jesteś?

To bardzo ekscytujący moment, pełen możliwości! Współpracuję z polskim Red Bullem, co bardzo mnie cieszy. Ponadto jestem ambasadorem Break Free Worldwide - organizacji założonej w Houston przez członków ekipy Havikoro. Inspirowałam się nimi, gdy zaczynałam tańczyć. Fakt, że takie legendy wybrały do współpracy właśnie mnie, jako pierwszą osobę z Europy, jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Poza tym prowadzę zajęcia stacjonarne we Wrocławiu. Trenuję obecnie bardzo intensywnie - nigdy w życiu nie trenowałam ciężej. Przyznaję, że jestem w tej chwili bardzo świadoma, bo oprócz treningów tańca dużo się też rozciągam, biegam i wzmacniam ciałko workoutami. Jestem pod opieką fizjoterapeuty - głównie ze względu na świeżo zaleczoną kontuzję. Korzystam także ze sportowego treningu mentalnego. Głowę mam pełną nowych celów i zmotywowana czekam na powrót zawodów. Mam poczucie, że chcę coś po sobie zostawić na scenie i że mam jeszcze wiele do zrobienia.

Prowadzisz zajęcia, na których pojawiają się pewnie młode dziewczyny. Jak oceniasz ich świadomość breaka w porównaniu do tego, co ty miałaś w głowie w ich wieku?

To nie jest łatwe pytanie. Trudno to porównać, bo czasy są zupełnie inne. Taniec w tej chwili jest powszechny, więc można zdobyć wiedzę na zajęciach, warsztatach czy w sieci. To znacznie skraca drogę. Większa część osób, która ze mną tańczy, traktuje taniec bardziej jak hobby i formę ruchu niż ścieżkę kariery z nastawieniem na uczestnictwo w zawodach. Z tego powodu nie poszukują dodatkowych treningów i ograniczają się głównie do zajęć, które prowadzę. Myślę, że podstawowym problemem młodszego pokolenia jest brak cierpliwości i nastawienie na szybkie efekty. Młodzi szybko się dziś nudzą. Nie chcą powtarzać i szlifować ruchów lub uczyć się figur, których nauka może zająć miesiące lub nawet lata.

Kiedy uzmysłowiłaś sobie, że taniec jest dla ciebie czymś więcej, niż tylko ciekawą formą spędzania czasu?

To było dość płynne przejście, bo taniec stał się po prostu moim stylem życia. Zauważyłam, jak bardzo jest dla mnie ważny w momencie, kiedy podświadomie wszystko planowałam wokół niego, a nie na odwrót. Uświadomiłam to sobie również wtedy, gdy zaczęto zapraszać mnie na zawody w roli sędziego i gdy osiągałam pierwsze poważniejsze zwycięstwa. Zorientowałam się, że ludzie mi ufają i że jestem już na pewnym poziomie. Wiedziałam, że wymaga to ode mnie profesjonalnego podejścia do tańca.

Poważnie było chyba na zawodach Red Bull BC One w Zurychu.

Wyjazd do Zurychu wspominam super. Ogromnie cieszę się, że mogłam być częścią pierwszego finału Red Bull BC One dla kobiet. To naprawdę ogromne wyróżnienie! Fajnie jest obserwować, jak konkurencja dla kobiet rośnie z każdym rokiem i jak dziewczyny dostają swój event dzięki Red Bullowi. Rozmawiając kiedyś z różnymi b-girls, wspominałyśmy sobie, że marzeniem dla każdego b-boya jest zwycięstwo na światowych finałach Red Bull BC One . Dziewczyny nie miały niestety tak dużego eventu, na szczęście od imprezy w Zurychu się to zmieniło. Sam wyjazd był zorganizowany w bardzo profesjonalny sposób. Wypełniony był sesjami fotograficznymi, wywiadami i przygotowaniami do walk. Dużym przeżyciem było oglądanie finałów b-boyów na głównej scenie. Do dziś pamiętam moment, w którym Ami została ogłoszona zwycięzcą i z sufitu posypało się konfetti. Ja przegrałam w top 16 z B-Girl Sunni ze Stanów, ale na drugi dzień się odegrałam, wygrywając z nią i jej partnerem w finale konkursie Bonnie i Clyde. Przygotowania do finału dały mi niezłą nauczkę i zarazem dużo nauczyły. Trenowałam wtedy bardzo dużo, mało się regenerowałam, odpoczywałam i odżywiałam, co poskutkowało wykończeniem organizmu, przeziębieniem i grypą jelitową na tydzień przed startem! Jednak mimo zmęczenia starałam się jak najlepiej korzystać z campu, który był organizowany przed finałem. Brałam udział w warsztatach, talk-shows, no i oczywiście wspierałam co sił B-Boya Kostka , reprezentującego Polskę w Last Chance Cypher.

Jak zapamiętałaś drogę do finału i sam finał z 2019 roku, w którym walczyłaś z AGT ?

Tamten okres był dla mnie trudny. Dużo rzeczy działo się w moim prywatnym życiu, ale i zmagałam się też z kontuzją łokcia, co nie pozwalało mi w pełni tańczyć i używać swojego arsenału. Nie były to dla mnie na pewno najłatwiejsze zawody.

Powiedziałaś wcześniej, że masz głowę pełną celów. Jednym z nich na pewno jest światowy finał Red Bull BC One, który odbędzie się w Gdańsku . Jakie masz oczekiwania względem tej imprezy?

W tym roku światowe finały są w Polsce. Team, który organizuje to wydarzenie zawsze staje na najwyższym poziomie, dlatego nie muszę niczego oczekiwać. Wiem, że po prostu będzie ekstra i to sprawia, że nie mogę się już doczekać imprezy! Wspaniale będzie zobaczyć wszystkich ludzi ze sceny po dłuższym okresie przerwy. Jedną z rzeczy, która również mnie ekscytuje, jest pokazanie tacie i bratu mojego świata! Cieszę się, że będę miała możliwość zabrania ich na światowe finały, bo zobaczą, na jakim poziomie jest ten event. Jeśli chodzi o mnie... Czuję się dobrze, dużo trenuję, pracuję nad nastawieniem mentalnym, bo często ono jest najważniejsze. Celem zawsze jest wygrana, ale to sam proces przygotowań jest najważniejszy, bo z niego wynosi się najwięcej. Jeżeli kochasz proces stawania się najlepszym sobą i potencjalnym wygranym, to ewentualna porażka nie ma znaczenia.

