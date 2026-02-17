Pół wieku legendarnego Biegu Piastów - w tym roku ze skrzydlatym wsparciem!

Bieg Piastów to prawdopodobnie jedna z najbardziej niezwykłych imprez sportowych w kraju. Zawody obchodzą w tym roku swoje jubileuszowe, 50 urodziny, a my dodajemy uczestnikom skrzydeł i trzymamy kciuki za kolejne pół wieku pięknej sportowej zabawy, popularyzacji biegów narciarskich i zawodniczej tradycji, w najlepszym możliwym wydaniu.

O niezwykłych historiach, kreatywnym podejściu do napotykanych przeciwności losu, zaangażowanej grupie zawodników z Australii i lokalnych legendach, startujących w każdej edycji zawodów rozmawialiśmy z Leszkiem Kosiorowskim - członkiem ekipy organizacyjnej.

Maciej Świerz: Od pierwszej edycji minęło pół wieku. To kawał czasu! Jak zmienił się Bieg Piastów od pierwszej edycji do dziś - co dziś najbardziej zaskoczyłoby organizatorów z lat 70.?

Leszek Kosiorowski: Zmiany są ogromne na wielu poziomach, ale pasja zawodników ta sama. W latach 70, czyli w erze socjalistycznej gospodarki niedoboru, brakowało w Polsce nart, kijków, butów ubrań narciarskich, a smarów w ogóle nie było. Niższy był też poziom sportowy amatorów. Gdyby więc organizatorzy z lat 70 spojrzeli na obecnych zawodników, ze zdumieniem by zobaczyli świetnie ubraną ekipę, na doskonałej jakości sprzęcie, o wysokich umiejętnościach technicznych i bardzo dobrej kondycji.

Która z 50 edycji zawodów była najtrudniejsza do zorganizowania i dlaczego?

Najtrudniejsza była zdecydowanie edycja „wirusowa” , bo choć śniegu nie brakowało, był to czas zamykania niemal wszystkich obiektów sportowych oraz zakazu organizacji imprez. Wymyśliliśmy więc sposób, na legalną i bezpieczną imprezę, w nieco innym klimacie. Na szczęście nie obowiązywał już zakaz wstępu do lasu, ratrakowanie również też nie było niedozwolone. Mając już trasy, postanowiliśmy zorganizować bieg w wersji solo, bez wspólnych startów i rywalizacji, z możliwością indywidualnego biegu po wyznaczonej trasie, w niektóre dni z oficjalnym pomiarem czasu. To był Bieg Piastów bez zwycięzców w sensie najszybszych, ale każdy, kto ukończył bieg, znajdował się na liście wyników. Gdy zrobił to w dniu, w którym prowadziliśmy oficjalny pomiar czasu, jego wynik był uznawany przez światową organizację Worldloppet, co oznaczało m.in. umieszczenie go w globalnym rankingu i możliwość otrzymania pieczątki w paszporcie Worldloppet.

Jak bardzo zmieniają się trasy z roku na rok w zależności od warunków śniegowych?

Zmieniają się, gdyż śniegu jest mniej niż kiedyś. W efekcie najtrudniejsze do utrzymania trasy są ratrakowane rzadko albo wcale. W efekcie zmniejsza się liczba tras i kilometrów. Na przestrzeni dekad widać podnoszącą się granicę śniegu.

Jaka jedna rzecz zmieniła się przez to 50 lat najbardziej - sprzęt, trasy, przygotowanie zawodników, a może na przykład zima?

Niestety to właśnie zima sama w sobie. Jest krótsza, cieplejsza i jest znacznie mniej śniegu niż kiedyś.

Tak się biegało 50 lat temu! © Bieg Piastów

Zostając w temacie tras - czy przez te 50 lat bieg doczekał się znanych przez wszystkich "klasyków" - fragmentów trasy, które mają „legendarną" reputację wśród uczestników?

Oczywiście, z odpowiednią na to pytanie koresponduje nazewnictwo naszych tras – legendarne są takie trasy, jak Samolot, Kozi, Elektrownia, kopalnia, Dzielne Klapki czy Bez Łaski.

Kim jest „typowy uczestnik" dziś, a kim był 20-30 lat temu?

Dziś typowy uczestnik, biorąc pod uwagę dane demograficzne, to biegacz po 30-tce z Warszawy lub Dolnego Śląska, startujący w Biegu Piastów co najmniej kilka razy, identyfikujący się z tymi zawodami do tego stopnia, że jego organizatorom mógłby wybaczyć nawet jakąś wpadkę. I tak by tutaj wrócił za rok. 20-30 lat temu typowy uczestnik był podobny, ale prezentował niższy poziom sportowy (techniczny i kondycyjny), był też bardziej dolnośląski, niż warszawski, Na to ostatnie spory wpływ mają z pewnością większe możliwości dobrego dojazdu z Warszawy do Jakuszyc.

A kim jest najbardziej nietypowy? Jaka historia najbardziej utkwiła Ci w pamięci?

Najpiękniejsze są te osobiste, dotyczące tego, jak sport łączy ludzi, zarówno dotyczące miłości, jak i rodzinnego klimatu. Wspaniała jest historia rodziny Judków z Jeleniej Góry – senior Walter jako jedyny startuje w Biegu Piastów od 1976 (we wszystkich edycjach), startują jego synowie i wnuczki.

Bieg Piastów © BP

Jak zagraniczni zawodnicy postrzegają Bieg Piastów na tle innych biegów świata?

Jako jeden z bardziej wymagających pod względem technicznym i wydolnościowym, z trzema wyróżnikami jako „Best of...” w skali globalnej: trasami (pięknymi i świetnie sprofilowanymi, idealnymi dla amatorów), doskonałą bazą logistyczną tuż przy starcie i mecie (czyli wszystkimi dobrodziejstwami DCS Polana Jakuszycka) i najlepszym party dla zdobywców tytułów Mastera Worldloppet (zawodników, którzy ukończyli co najmniej 10 biegów zaliczanych do Worldloppet w 10 krajach na co najmniej 2 kontynentach).

Reprezentanci jakiego kraju, budują na biegu najmocniejszą najbardziej "efektowną" społeczność?

Efektowną w sensie liczby: Czesi. W tym roku mamy prawie 500 zgłoszeń z tego kraju. Efektowną w sensie budowania atmosfery, kolorytu – Aussie, czyli Australijczycy (Aussie to ich przydomek). To kilka lub kilkanaście osób wędrujących z biegu na bieg, wystrojonych w barwy swego kraju, aktywnych w mediach społecznościowych, budujących globalną społeczność biegaczy narciarskich. Wspaniali ludzie!

Skoro samych Czechów jest na starcie aż 500, to pewnie odpowiedź na to pytanie będzie bardzo łatwa: Dlaczego warto być na biegu, w tym roku i w każdym kolejnym?

Bo warto przeżyć wspaniałe emocje na cudownych trasach i zawrzeć znajomości z ludźmi, którzy kochają to samo. Udany bieg jest wtedy, gdy masz po nim o co najmniej jednego przyjaciela więcej.

Piękna definicja! Jak Bieg Piastów będzie wyglądać może nie za 50, ale np za 20 lat?

Bieg Piastów musi zabezpieczyć się przed zmianami klimatu – mieć dostęp do szerokiego sztucznego naśnieżania, mieć własne magazyny śniegu. Nowe technologie pozwalają w tym zakresie na coraz więcej. To jest najważniejsze zadanie i możliwa największa zmiana.

Czy organizatorzy mają jakieś marzenie związane z kolejnymi edycjami biegu?

Śnieg i mróz! Niech zmiany klimatyczne odwrócą się lub chociaż zatrzymają.

No tak, jak będzie śnieg, to z resztą sami świetnie sobie poradzicie. W takim razie co trzeba zrobić, żeby młode pokolenie chciało biegać na nartach?

Dodatkowe skrzydła - i można "lecieć" © Bieg Piastów

Potrzebny jest ogólnokrajowy program szkolenia, wraz z zapewnieniem sprzętu, od najmłodszych lat. Wychowanie przez sport, na biegówkach, a nie w telefonach. Dobrze zrobi też zaangażowanie autorytetów, które swoim przykładem będą zachęcać do biegówek i tłumaczyć, jaki to piękny sport.

Trzymamy za to kciuki i życzymy udanego startu wszystkim uczestnikom, tegorocznej imprezy!