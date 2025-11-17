Czy przebiegnięcie dystansu 8849 m jest trudne?

Rowery
W ramach wyzwania w klubie Red Bull Polska na Stravie, mającego uczcić narciarski zjazd Andrzeja Bargiela z Mount Everestu bez wspomagania dodatkowym tlenem i pojawienie się pierwszej puszki Red Bulla z polskim sportowcem, trzeba pięć razy pokonać 8849 m na własnych nogach. Dawid Godziek jest mistrzem świata w rowerowym slopestyle'u. To zawodowy sportowiec, ale przede wszystkim jeździ na rowerach. Bieganie – nawet na krótszym niż wspomniany dystansie - jest co najwyżej jego hobby. Właśnie z tego powodu uznaliśmy go za najlepszą osobę, która może obiektywnie odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule.
„Bieganie to aktywność uzupełniająca mój trening rowerowy. Staram się biegać minimum raz w tygodniu, żeby nogi nie zapomniały, jak to się robi, ale to lubię. To dla mnie fajny sposób na odcięcie się od ekranów i kontakt z naturą” – opisuje swoją relację z bieganiem Dawid. Zaczęła się ona już kilka lat temu. „Na pewno bardzo się do tego przyłożył Wings for Life World Run, bo to ten bieg co roku najbardziej mnie motywował, żeby trenować. No a później już sam z siebie wychodziłem na przebieżki. Teraz pokonuję średnio 5-6 km”.
Jak widać, 8849 metrów może być wyzwaniem - nawet dla mistrza. „To już jest taki dystans, przy którym na pewno bym się mocno zmęczył” – zdradza Dawid. Jednak od czasu do czasu zdarza mu się pobiec więcej. „Przeważnie kiedy zapiszę się na jakiś bieg. Na Wings for Life World Run, czyli raz w roku biegam przeważnie powyżej 10 kilometrów. To mój środek sezonu, więc muszę uważać, żeby nie zajechać nóg, tylko zachować zdolność do kontynuowania treningów rowerowych. Niekiedy biorę udział w lokalnych biegach - tutaj, w naszym miasteczku”.
Do biegów dłuższych niż 5-6 km, Dawid przygotowuje się głównie fizycznie. Z wyprzedzeniem zaczyna zwiększać częstotliwość, ale też intensywność treningów biegowych. Tworzy plan, do którego wprowadza klasyczne elementy treningu biegowego, takie jak interwały. Poza tymi specjalnymi okazjami, gdy chodzi o udział w wydarzeniu lokalnej społeczności, czy zbieranie środków na wynalezienie skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego, taki bieg nie różni się dla niego szczególnie od cotygodniowych przebieżek. „Ubranie nie jest jakieś specjalne. Buty biegowe, koszulka, spodenki… Nie robiłem tutaj eksperymentów. Staram się dobrze nawodnić. Jakieś elektrolity, do tego wiadomo Red Bull, czy Red Bull pomieszany z wodą przed startem też fajnie wchodzi. Jeśli chodzi o samo nastawienie do takiego biegu, nie różni się od tych krótszych”.
Muszę zaakceptować wysiłek
„Wiem, że muszę się uzbroić w cierpliwość i zaakceptować ten wysiłek, czy nawet ból. Ale staram się nie planować, nie myśleć o tym za bardzo. Robię to czysto zajawkowo, więc i do tego podchodzę bardzo luźno” – wprowadza nas w szczegóły jeden z najbardziej znanych na świecie riderów, mający na koncie zwycięstwa w najsławniejszych imprezach i kilka trików world first (w tym jeden na jadącym pociągu). I o ile w jego jeździe bardzo dużo elementów jest super-dopracowanych, o tyle w challenge’ach biegowych czasami po prostu trzeba iść na żywioł, wejść na Stravę, kliknąć JOIN i…
Czy przebiegnięcie 8849 m jest trudne?
„Wiesz co, wydaje mi się, że jeśli już ktoś kliknął i ma ten cel, to nie ma już drogi odwrotu. Przerzucenie się z 4 czy 5 kilometrów na prawie 9 nie będzie trudne. Głowa pomoże, a ciało bez problemu sobie poradzi. Jeśli jest cel, to jest do zrobienia!”
