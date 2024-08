Bieganie w deszczu – jak się ubrać i na co uważać?

Niezależnie od tego, czy trenujesz do triathlonu, chcesz przebiec pierwsze 10 km, czy przygotowujesz się do imprezy takiej jak Wings for Life World Run, nie ma lepszego sposobu na to, by w zrównoważony sposób budować swoją formę niż rozgrzewka i rozciąganie. Bez względu na to, jaka jest pogoda – czy słonecznie czy właśnie deszczowo, etap przygotowania przed bieganiem, jest bardzo ważny.

Najprościej mówiąc, jest to również element treningu, który ma przygotować nasze ciało na wysiłek fizyczny - przyspiesza tętno i krążenie krwi, jak również delikatnie podnosi temperaturę ciała. To najczęściej seria prostych ćwiczeń o narastającej intensywności. Ćwiczenia te i rozgrzanie mięśni mają nas uchronić przed kontuzjami i pomóc nam zwiększyć wydolność naszego organizmu. Zarówno rozgrzewka, jak i rozciąganie trwają kilka minut, a przynoszą same zalety dla organizmu. Jeśli mocniej pada, warto zrobić te dwa elementy treningu na przykład w domu. Najważniejsze, by nie zapomnieć! Po biegu wróć jak najszybciej do suchego i ciepłego miejsca. Rozciąganie po treningu w zimnie, gdy jesteś przemoczony, może zwiększyć ryzyko urazów, ponieważ Twoje ciało szybko się ochładza, a mięśnie stają się sztywne i mało elastyczne. W domu możesz spokojnie rozciągać się, co będzie znacznie zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.