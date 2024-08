Gdzie schować telefon podczas biegania?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez początkujących biegaczy jest to dotyczące, jak biegać z telefonem? Gdzie schować kluczyki? Chociaż to już mniejszy problem. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań, którymi podzielili się z nami biegacze, tak by swobodnie biegać i mieć swój telefon zawsze pod ręką, a jednocześnie nie odczuwać dyskomfortu.

Telefon podczas biegania – czy jest niezbędny?

Zastanawiasz się, jak biegać z telefonem? Rozważasz, czy biegać z telefonem w ręku, czy może kupić coś, aby go gdzieś schować - na przykład, kiedy pada deszcz? Albo masz już swoje patenty, ale szukasz kolejnych? A może jeszcze się zastanawiasz, czy telefon w ogóle jest niezbędny podczas biegania i czy można go zastąpić innym rozwiązaniem?

Jakie są argumenty „za”, by zabrać ze sobą telefon?

Po pierwsze, aby się zmotywować

Nie jesteś sportowcem, ale chcesz nauczyć się biegać? Coaching w czasie biegu, dzięki aplikacjom dostępnym na telefonie może pomóc ci osiągnąć swoje cele. To nowy sposób na motywację i przekraczanie własnych granic. Niektóre aplikacje mobilne pełnią rolę trenera sportowego, oferując zaawansowane statystyki i zalecenia dostosowane do Twoich celów. W zależności od potrzeb, takie aplikacje oferują różne funkcje, takie jak liczba spalonych kalorii, szczegółowe wykresy twojego biegu, wyzwania w ramach społeczności mające na celu zwiększenie motywacji, a także informacje o pogodzie i nawet wsparcie od trenerów sportowych w formie głosu. Aplikacje takie mogą towarzyszyć nie tylko podczas treningów, ale podczas startów. Wśród takich jest aplikacja biegu Wings For Life World Run. Dzięki niej możesz uczestniczyć w Wings for Life World Run gdziekolwiek chcesz - także w jednym z grupowych Biegów z Aplikacją. Każdy, w dowolnym miejscu na świecie, zaczyna w tej samej chwili - biec, iść czy jechać na wózku uciekając przed Samochodem Pościgowym. W trakcie usłyszysz inspirujące historie i zagrzewające do walki nagrania-niespodzianki. Jej funkcje treningowe to na przykład symulacja ucieczki przed Samochodem Pościgowym. Spróbuj, na pewno Ci się spodoba!

Wings for Life App Run © Marcos Ferro for Wings for Life World Run

Po drugie, aby słuchać ulubionych utworów

Nie ma nic lepszego niż słuchanie ulubionej muzyki podczas biegania. Dobra muzyka dodaje energii i motywuje. Obecnie jest wiele możliwości, by muzyka była również zgrana na zegarek (z podłączeniem do słuchawek), co wyklucza potrzebę wzięcia ze sobą telefonu. Jednak nie wszystkie zegarki mają taką funkcjonalność.

Po trzecie, aby uwiecznić swój bieg i podzielić się zdjęciem z treningu lub startu

Czy znasz to uczucie, gdy aż chciało się zrobić zdjęcie podczas biegu, ale niestety telefon został w domu? Wtedy zdajesz sobie sprawę, że zabranie telefonu podczas biegu nie jest wcale takie bezużyteczne. A może jesteś biegaczem/ biegaczką typu content creator? Szybki dostęp do aparatu w telefonie do konieczność. Inni lubią dzielić się zdjęciami na końcu biegu, przy użyciu aplikacji Strava. Strava wyświetla liczbę przebytych kilometrów, czas, pozwala dopraszać do zapisu aktywności znajomych, którzy z tobą byli, ale też dodawać zdjęcia.

Po czwarte, powody typowo pragmatyczne

Możemy łatwo sprawdzić, gdzie jesteśmy i wezwać pomoc, gdyby coś się wydarzyło.

Chociaż wielu biegaczy decyduje się na zabranie telefonu na bieganie, są pewne argumenty przeciwko temu (lub alternatywy), szczególnie jeśli naszym pomysłem jest trzymanie telefonu w ręku. O tym, dlaczego trzymanie w ręku nie jest dobrym pomysłem, wyjaśnimy poniżej. Co do alternatyw to zamiast telefonu, można skorzystać na przykład z zegarków, które umożliwiają śledzenie wszystkich kluczowych wskaźników podczas biegania, jak tempo, tętno i oczywiście dystanse. Takie rozwiązanie jest przydatne, w przypadku trenowania i startów na krótkich dystansach.

Wings for Life World Run - trening z aplikacją © Hans Herbig for Wings for Life World Run

Bieganie z telefonem w ręce

Szczególnie, kiedy zaczyna się przygodę z bieganiem, nie bierze się innych opcji pod uwagę, jak trzymanie telefonu w ręce. Im więcej się biega, tym bardziej zdajemy sobie sprawę, jak jest to niewygodne. No i może mieć negatywne skutki dla Twojego ciała. Sprawdźmy, dlaczego trzymanie telefonu podczas biegania to zły pomysł.

1. Zakłócenie równowagi i techniki: może wpływać na równowagę i technikę biegu. Nierównomierne obciążenie ciała może prowadzić do bólu mięśni, co wpływa na ryzyko kontuzji. Tworzy też pewne nierówności w ciele, które mogą powodować problemy z mięśniami bioder, nóg i ramion.

2. Problemy z komfortem: może to być niewygodne i rozpraszać, co wpływa na ogólną wygodę treningu. Może to prowadzić do szybszego zmęczenia i obniżenia jakości biegu.

3. Nieodpowiednia ochrona: w przypadku złej pogody, takiej jak deszcz lub śnieg, telefon trzymany w ręce może być narażony na uszkodzenia, jeśli nie jest odpowiednio zabezpieczony.

Jeśli planujesz krótki bieg i nie masz innego sprzętu do przechowywania telefonu, możesz trzymać go w ręce, ale pamiętaj, aby co jakiś czas zmieniać rękę, by nie przeciążać jednej strony. Najlepiej jednak zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt do noszenia telefonu. Dla wielu biegaczy to właśnie korzystanie z dedykowanych akcesoriów, takich jak opaski na ramię, pas na biodra, kieszenie w odzieży biegowej czy plecaki biegowe, które umożliwiają bezpieczne i wygodne przechowywanie telefonu podczas biegania, jest lepszym rozwiązaniem.

Gdzie schować telefon podczas biegu?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak przechowywać telefon podczas treningu, aby nie przeszkadzał w ruchu, ale jednocześnie był zawsze pod ręką? W dzisiejszych czasach, gdy smartfony służą jako odtwarzacze muzyki, stopery czy liczniki kroków, coraz więcej osób używa ich podczas biegania. Jak to zrobić, aby korzystanie z telefonu było wygodne podczas biegu?

1. Po pierwsze opaska na nadgarstek i ramię

Bardzo dużą popularnością wśród biegaczy cieszą się specjalne opaski na nadgarstek lub ramię, które są świetnym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć swój smartfon zawsze przy sobie podczas aktywności fizycznej. Żeby bieganie z telefonem było bezpieczne dla sprzętu, opaski powinny być wodoodporne (na przykład w przypadku deszczu). Dodatkowo posiadają kieszonki, które mogą pomieścić klucze, karty czy inne drobne rzeczy (żele), które mogą okazać się przydatne podczas biegania. Opaska na ramię to jedno z najczęściej wybieranych akcesoriów. Telefon umieszcza się w specjalnej kieszeni przymocowanej do elastycznego paska, który zakłada się na ramię.

2. Spodenki biegowe z kieszenią

Najpopularniejszym sposobem przechowywania telefonu w trakcie treningu biegowego są aktualnie spodenki z wbudowaną kieszenią na telefon. Oczywiście nie zawsze są to kieszenie dedykowane do przechowywania telefonu. Ale przeważnie akurat tam znajdzie się na niego miejsce! Najczęściej są to kieszonki na suwak w tylnej części spodenek lub na nogawce, jeśli mamy spodenki z wewnętrzną częścią „legginsową”.

„Osobiście najczęściej decyduję się na spodenki z kieszenią na suwak z tyłu! Niezależnie czy biegnę Świętokrzyską do „Skaryszaka” czy zbiegam z Kasprowego do Kuźnic. Uważam to za najbezpieczniejszą opcję –telefon jest w kieszeni na suwak, to raczej nie powinien nam wypaść, co nie? Nasz telefon zostanie również bezpieczny podczas upadku, biegacz jak już się wywraca to robi to przeważnie do przodu więc nie trzeba się martwić, że go rozbijemy upadając na plecy! Oraz jest to opcja najbardziej komfortowa. Jeśli posiadamy odpowiednio dopasowane spodenki, nie powinniśmy w ogóle odczuwać, że telefon nam się porusza czy uciska. Przynajmniej nie mam doświadczenia, aby mi w jakiś sposób „latał”. Jest to duży komfort pod względem dostępności telefonu, przeważnie łatwo go wyjąć, jeśli okaże nam się potrzebny! (Jak zabiegniemy do sklepu po izotonik lub do kawiarni po kawę). Jedyny minus jaki napotkałem biegając w ten sposób, to, że telefon poci się niestety razem z naszymi spodenkami. Oczywiście przed zakupem spodenek trzeba się upewnić czy nasz telefon się zmieści w daną kieszeń! Przy moim iPhonie 11, muszę czasem zdjąć obudowę, żeby wszedł w konkretną kieszeń” – opowiada Mateusz Bąk, biegacz amator, na co dzień biega po płaskiej Warszawie, kiedy może to po górach.

3. Pas biegowy

Pas biegowy jest zaprojektowany tak, aby nie krępować ruchów i nie przeszkadzać podczas biegania. Dzięki regulowanym paskom można go idealnie dopasować do swojego ciała. Posiada specjalne kieszonki i przegrody, które umożliwiają bezpieczne przechowywanie telefonu, kluczy, kart płatniczych oraz innych drobnych przedmiotów. Szczególnie podczas zawodów, pas biegowy pozwala lepiej zorganizować się w trakcie biegu. Na maratonie wystarczy sam pas, natomiast na biegach ultra idealnym rozwiązaniem może być zestaw pas biegowy + mniejszy plecak. Taka kombinacja zapewni łatwy dostęp do wszystkich potrzebnych rzeczy w trakcie biegu.

4. Kamizelka biegowa

Dzięki licznym kieszeniom i przegródkom możesz zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz – od telefonów i kluczy po żele energetyczne i wodę (w softlaskach lub bukłakach). Kamizelki biegowe są często wyposażone w elementy odblaskowe, co zwiększa widoczność biegacza w słabym świetle. Dodatkowo, wiele modeli oferuje możliwość regulacji, co pozwala na idealne dopasowanie kamizelki do ciała, eliminując ryzyko przesuwania się i zwiększając komfort podczas biegu.

„Telefon element podstawowego wyposażenia, które powinniśmy zabrać ze sobą na trening w góry. Zapewnia nam możliwość nawiązania kontaktu i ew. wezwania pomocy w sytuacji, której możemy jej potrzebować. Oczywiście trzymanie telefonu w ręce nie jest najwygodniejszą opcją, szczególnie podczas biegania w górach. Tutaj polecam plecak biegowy, który jest dobrym towarzyszem na długie wybiegania w mieście, ale również w górach, ponieważ zapewnia nam możliwość nie tylko bezpiecznego zabrania ze sobą telefonu, ale akcesoriów zapewniających nam komfort w górach takich jak, wodę w softlaskach lub bukłaku, przekąski, które dodadzą nam energii i ubrania mogące się przydać w przypadku zmiany pogody. Aktualnie też mamy na rynku różne modele koszulek i spodenek sportowych, które umożliwiają nam schowanie telefonu w bardzo komfortowy sposób, dzięki czemu on nie przeszkadza nam w treningu, natomiast istnieje ryzyko, że w przypadku upadku i uderzenie o ziemię, możemy uszkodzić urządzenie” - Jurek Pachut, poleca zakochany w Tatrach i Beskidzie Wyspowym biegacz górski.

Aplikacje dla biegaczy

Trudno spotkać biegacza, który nie korzysta z różnych aplikacji, a jest ich naprawdę bardzo dużo na rynku. Rejestrowanie aktywności, kontrola postępów, szczegółowa analiza treningów oraz możliwość kontaktu z innymi trenującymi osobami to tylko niektóre zalety aplikacji do biegania. Jakie polecamy?

Po pierwsze znaną i lubianą aplikację Strava, czyli bieganie, kolarstwo, wędrówki i ponad 30 innych dyscyplin sportowych w jednym miejscu. Poza standardową funkcjonalnością (dziennik treningów, czyli zapis wszystkich twoich aktywności wraz z analizą treningu), zapewnia system wirtualnej rywalizacji ze sportowcami z całego świata i możliwości dołączenia do społeczności i grup biegowych, gdzie dostajesz dodatkową motywację do treningów. Wśród takich grup jest oczywiście grupa Red Bull Polska, do której zapraszamy biegaczy i biegaczki do dołączenia!

Tak jak wspomnieliśmy na początku, mamy sporo aplikacji, które mogą towarzyszyć nam w biegu i motywować do dalszego pokonywania kilometrów. Aplikacje mogą towarzyszyć nam nie tylko podczas treningów, ale podczas startów. Wśród takich przykładów jest aplikacja biegu Wings for Life World Run. Dzięki której możesz uczestniczyć w Wings for Life World Run gdziekolwiek chcesz i w trakcie słuchać inspirujących historii i zagrzewających do walki nagrań niespodzianek.

A może szukasz jeszcze inspiracji do biegania? A jak wiemy najlepszą dawkę dostaniesz od samych biegaczy i biegaczek, którzy podejmują różne wyzwania - biegania w górach wysokich, na pustyniach, albo po prostu w mieście z ciekawym pomysłem. Chcesz poznać takie historie? W przerwach od treningu oglądaj Red Bull TV, gdzie możesz oglądać filmy dokumentalne i relacje z biegów.

Przetestuj i wybierz, co ci odpowiada

Kiedy wybierasz się na bieg z telefonem, masz wiele opcji do wyboru, z których każda ma swoje zalety. Niektóre rozwiązania mogą okazać się lepsze od innych, w zależności od twoich osobistych preferencji i stylu biegania oraz tego gdzie biegasz – w mieście czy w górach. Zachęcamy do przetestowania naszych propozycji na treningach biegowych, tak by mieć pewność przed oficjalnym startem, jeśli tylko taki planujemy.

Swoimi patentami, gdzie chowają swój telefon podczas biegania w mieście i górach, podzielili się:

Jurek Pachut - student zarządzania sprzedażą, zakochany w Tatrach i Beskidzie Wyspowym biegacz górski. Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/versatilerunner/

Mateusz Bąk – długo szukał swojej dyscypliny sportowej i jak na razie w bieganiu czuje się najlepiej. Biegacz amator, na co dzień biega po płaskiej Warszawie, kiedy może to po górach! Do pracy jeździ tylko rowerem, ale jak już musi to w komunikacji najczęściej z nosem w książce. Profil na Instagramie: https://www.instagram.com/mateuszmilomi_/