Bieganie: Jak zaplanować kolejny sezon startowy w 5 krokach?

Początek nowego roku to czas dla większości do wyznaczania celów i planowania, a w życiu biegacza i biegaczki stworzenia również kalendarza startowego. Jak podejść do tego zadania, aby wyznaczyć cele, a jednocześnie zachować równowagę między treningiem, startami i regeneracją? Ile tych startów zaplanować i jak często?

Ustanowienie życiówki w półmaratonie, debiut w maratonie, złamanie 20 minut na 5 kilometrów, a może pierwszy raz przebiegnięcie "dychy" w parku? Każdy ma swoje motywacje do biegania, które są naturalną częścią ich pasji. Ale jak podejść do realizacji takich celów? Ile startów w sezonie można zaplanować? Jakie są związane z tym wyzwania, z którymi mierzą się biegacze? Nadmierna liczba startów w kalendarzu może oznaczać brak odpowiedniego dopasowania treningu do najważniejszych z nich.

Stworzenie dobrze zbalansowanego planu udziału w wydarzeniach biegowych to klucz do utrzymania pasji, tak by z jednej strony nie przytłaczał nas nadmiar startów, a z drugiej byśmy mogli w pełni cieszyć się udziałem w biegowych wydarzeniach, albo z samej rywalizacji. Od czego warto zacząć? Sprawdź zanim klikniesz „zarejestruj się” na kolejny bieg.

Zanim zaczniemy planować nasz biegowy rok, warto zadać sobie pytania: „Dlaczego biegam?” oraz „Które zawody są dla mnie najważniejsze?”. Odpowiedzi na nie są indywidualne i ważne przy ustalaniu harmonogramu startów. To odpowiedzi na nie dyktują jak będziesz trenować w nadchodzących miesiącach. Dzięki temu, że biegów jest tak dużo – różnią się dystansem, terenem, przewyższeniami i organizacją – z pewnością znajdziesz wydarzenie idealnie dopasowane do swoich potrzeb. Pamiętaj jednak, że większość czasu poświęcasz na trening, a nie same zawody, dlatego warto zadbać o to, by proces przygotowań był odpowiedni i jak najlepiej odzwierciedlał specyfikę wybranych startów.

