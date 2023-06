5 ćwiczeń, które warto robić przygotowując się do biegu OCR

Przygoda, adrenalina, błoto, pokonywanie przeszkód , pomoc na trasie i satysfakcja na mecie. Z tym mogą kojarzyć się Tobie biegi z przeszkodami. To również spory wysiłek fizyczny, kiedy biegniesz po nierównym terenie, a tempo ciągle się zmienia. Niezależnie od poziomu zaawansowania, biegi OCR mogą być wyzwaniem dla ciała, narażając je na różne obciążenia. Jednak odpowiednie przygotowanie fizyczne pozwoli nam cieszyć się nimi w pełni. O to, jakie wykonywać ćwiczenia, by uniknąć ewentualnych kontuzji, zapytaliśmy fizjoterapeutę Maksa Piaseckiego, znanego jako @fizjo_na_maksa .

Najczęstsze kontuzje u biegaczy przeszkodowych

Jako fizjoterapeuta, pomagasz również biegaczom OCR. Opowiedz z czym się zmagają?

Najczęstszym problem, z jakim zmagają się biegacze są te związane z obręczą barkową i mięśniami stabilizującymi łopatkę. Co jest tego powodem? Przede wszystkim problem ten może wystąpić po niewłaściwym przemieszczaniu się na poręczach czy chwytach. Często pojawią się też spięcia mięśniowe wywołane przeciążeniem, co potem przekłada się na wszelkie ograniczenia ruchowe i bóle. Myślę, że są to statystyczne problemy.

Maks Piasecki © Magdalena Lizakowska O czym zapominają biegacze? O skorzystaniu z pomocy fizjoterapeuty Maks Piasecki

Biegacze należą do osób stosunkowo aktywnych, często trenują zbyt dużo . Czasami zapominają i nie uznają rolowania, rozciągania i regeneracji jako równorzędnych elementów treningu. Co do rozciągania, to zauważyłem, że wiele osób rozciąga się, ale statycznie przed treningiem, co może wpływać też na ryzyko kontuzji. Przed treningiem należy rozciągać się dynamicznie, a statycznie na przykład trzy godziny po treningu. Czym jest rozciąganie statyczne i dynamiczne? Statyczne opiera się na powolnych, płynnych ruchach, trwa znacznie dłużej. Natomiast dynamiczne aktywizuje grupy mięśniowe, a do podstawowych ćwiczeń zaliczamy m.in. wymachy nóg i ramion, krążenia rąk czy skipy wszystkich typów.

O czym jeszcze zapominają? O skorzystaniu z pomocy fizjoterapeuty. Każda osoba, która wykonuje wysiłek fizyczny kilka razy w tygodniu, powinna udać się na wizytę do fizjoterapeuty przynajmniej co 2-3 tygodnie. Wiele też biegaczy tylko biega, nie robiąc innych treningów wzmacniających, stabilizacyjnych czy stretchingowych. Zapominają też o dobrej regeneracji, którą daje nam dobrej jakości sen.

Ćwiczenia wzmacniające dla trenujących do biegów OCR

Maks Piasecki © Magdalena Lizakowska

Przechodząc do ćwiczeń, to jakie poleciłbyś przygotowującym się do biegu OCR, tak aby mogli się wzmocnić i uniknąć potencjalnej kontuzji?

Na pewno trzeba zwrócić uwagę na ogólnorozwojowy trening, skupiający się na wzmocnieniu chwytu. W przypadku treningu biegowego ważny jest bieg interwałowy, który przygotuje ciało na wzmożony wysiłek ze zmiennym tempem.

Co do ćwiczeń to poleciłbym: core strangth, mobilzację łopatki, wzmocnienie stożka rotatorów, prepare for strong knees oraz trening interwałowy.

Ćwiczenie 1: Core strength (trening core)

Przygotowując się do biegu OCR należy skupić się na wzmocnieniu brzucha, pleców oraz mięśni skośnych. Z pewnością na nie jednej przeszkodzie trzeba będzie wykorzystać stabilizację tułowia.

Ćwiczenie 2. Mobilizacja łopatki

Ważne, aby twoja łopatka była przygotowana do takich obciążeń, jak drążki i podciągnięcia. Ćwiczenie to pozwoli ci przygotować się na takie przeszkody.

Ćwiczenie 3: Wzmocnienie stożka rotatorów

Stożek rotatorów to grupa mięśniowa, która odpowiada za rotację w barku, ale też stabilizuje kość ramienną. Stożek chroni zatem staw ramienny przed uszkodzeniem podczas na przykład podciągania, dlatego należy je odpowiednio wzmocnić.

Ćwiczenie 4: Prepare for strong knees (mocne kolana i nogi)

Biegi OCR to bieganie po nierównym i niestabilnym terenie, dlatego kolano jest najbardziej narażone na kontuzje, bardziej niż podczas biegania na asfalcie. Ważne jest wzmocnienie tego kolana, by uniknąć ewentualnego bólu - na przykład przy poślizgnięciu się.

Ćwiczenie 5: Trening interwałowy

Tak jak wspomniałem, biegi te charakteryzują wzmożonym wysiłkiem. Warto przygotować nasze ciało, że będzie musiało wykonać szybszy akcent (tempo) na przeszkodach. Najlepszym rozwiązaniem jest dodać do treningu biegowego takie elementy jak przebieżki i szybkie sprinty.

O czym jeszcze trzeba pamiętać trenując biegi przeszkodowe?

Z perspektywy fizjoterapeuty, jak ważna jest regeneracja po biegu?

Po samym biegu, trzeba zadbać o to, by nie wychłodzić się, tutaj niezależnie od pory roku. Od razu warto uzupełnić dietę o węglowodany, białko i sole mineralne. Odpowiedni czas regeneracji to przede wszystkim dobrze się wyspać. Kolejnego dnia po biegu warto porolować się i porozciągać, a nie od razu wybrać intensywny trening.

Sam biegasz, ale biegi asfaltowe. Na co jeszcze zwracasz uwagę w przygotowaniu do startu?

Na czas przygotowania do startu, zmieniam mój trening na bardziej biegowy, podczas którego skupiam się na zwiększeniu wydolności. Na co dzień trenuje crossfit, który też jest wydolnościowym sportem. Jednak przy krótkim i długotrwałym wysiłku z większym tempem zwracam uwagę, by ten trening dostosować pod sam bieg. Przed samym biegiem staram się jeść bardzo lekko, z dużą ilością węglowodanów, tak by mi wystarczyło na czas biegu.

Biegacz idzie do fizjoterapeuty wtedy, kiedy coś go zaboli i nie może biegać. Jak często powinien chodzić?

Myślę, że jeśli osoba bardzo duże trenuje, to powinna dbać o siebie kompleksowo. Tak jak wspomniałem na początku, raz na 2-3 tygodnie warto odwiedzić fizjoterapeutę, ale nie wtedy, kiedy zacznie coś boleć, ale bardziej by przeciwdziałać kontuzjom i nie doprowadzić do tego, że przestaniemy biegać. Polecam również korzystanie z dodatkowego sprzętu potreningowego, jak pistolety do masażu, co pozwala rozmasować mięśnie i usunąć z nich zastoje. Sam używam masażera, który rozmasowuje zmęczone nogi po treningu.

Na sam koniec, o czym jeszcze powinni pamiętać biegacze OCR?

Myślę, że jest to rada dla wszystkich biegaczy amatorów, nie tylko biegaczy OCR. W bieganiu amatorskim, nie powinno się biegać tylko dla rywalizacji, ale przede wszystkim dla przyjemności. Nie można biegać kosztem własnego zdrowia. Biegi OCR kojarzą się z pokonywaniem przeszkód, ale też pokonywaniem własnych słabości na trasie. To też bieg, gdzie poznajesz innych biegaczy lub biegniesz w drużynie, która wzajemnie się wspiera. Dlatego warto pamiętać o tym, że jest się częścią społeczności biegowej.

Maks Piasecki © Wings for Life World Run

Maksymilian Piasecki - mgr fizjoterapii, terapeuta FRSc. Człowiek z pasją do leczenia innych oraz do adrenaliny. Trenuje downhill i skoki spadochronowe. Na co dzień jest zwolennikiem treningów funkcjonalnych. Pracuje z amatorami, jak i zawodowcami. Ambasador biegu Wings for Life World Run.