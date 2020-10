9 ekstremalnie stromych biegów

Zasada jest prosta. Biegniesz pod górę tak szybko, jak tylko zdołasz. Od typowych górskich biegów, te wertykalne różnią się tym, że ich trasy są wybitnie strome i często niezbyt długie. Ten rodzaj wyzwania z taką samą siłą przyciąga wytrawnych biegaczy górskich, ultrasów, specjalistów od biegów po schodach , ale też mniej doświadczonych, zapaleńców biegowych szukających wyzwania i testu ich wydolności. Choć trasa wiedzie pod górę, nie zawsze udział w nich wiąże się ze zdobywaniem górskich szczytów. Mogą się odbywać na skoczniach narciarskich, stokach zjazdowych, a nawet w miastach, gdy mowa o biegach po schodach. Ich dystans też bywa różny.

Biegi wertykalne mają różne formaty i dystanse. Na przykład jedną z popularnych form jest „wertykalny kilometr”, który polega na pokonaniu przewyższenia około kilometra na w miarę krótkim dystansie. Różni się on w zależności od tego, jak bardzo stroma jest trasa. Może wynosić zarówno dwa, jak i pięć kilometrów. Jednym z bardziej ekstremalnych pod kątem - nomen omen - kąta nachylenia trasy jest Red Bull 400. Jest to 400-metrowy bieg na szczyt skoczni narciarskiej, organizowany w różnych miejscach na świecie, w którym nachylenie trasy sięga 35%. Innym przykładem jest Vertical World Circuit, gdzie uczestnicy zdobywają najwyższe piętra drapaczy chmur biegnąc po schodach.

Razem z Rémim Bonnet’em , jednym z najlepszych biegaczy górskich na świecie, regularnym uczestnikiem biegów wertykalnych, wybraliśmy jedne z najbardziej niesamowitych imprez biegowych oraz lokalizacji, gdzie ściga się głównie pod górę.

W imprezach wertykalnych wygrywają biegacze z najlepszymi silnikami. To krótki, ale bardzo intensywny wysiłek Rémi Bonnet Mountainrunning

1. Kilomètre Vertical de Fully

Lokalizacja: Fully, Alpy Pennińskie, Szwajcaria

Dystans: 1920 m

Przewyższenie: 1000 m

Wysokość startu: 500 m n.p.m.

Największa wysokość: 1500 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 52 %

Mityczny wyścig na dystansie zaledwie dwóch kilometrów ma bardzo stromą trasę. Wiedzie torami nieczynnej kolejki. Wąska trasa sprawia, że w zawodach startuje się indywidualnie na czas.

„Szyny wciąż tam są” – mówi Bonnet. „Startowałem ze sześć razy. Co 100 metrów jest flaga, która mówi ile zostało do mety. Publiczność jest naprawdę liczna i sprawia, że po prostu lecisz. Na ostatnich 300 metrach ma się wrażenie, że to Tour de France. Tempo jest szalone”.

W tym biegu uzyskanie wyniku poniżej 30 minut jest uważane za prawdziwe osiągnięcie. Rekord trasy wynosi 28 minut i 53 sekundy. Został ustanowiony przez Włocha Philipa Gotscha w 2017 roku.

2. Verticale du Grand Serre

Lokalizacja: Cholonge, region Rodan-Alpy, Francja

Dystans: 1811 m

Przewyższenie: 1000 m

Wysokość startu: 1141 m n.p.m.

Największa wysokość: 2141 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 55 %

Grand Serre to najbardziej stromy wertykalny kilometr, którego średnie nachylenie wynosi 55%. Na szczycie oczywiście rozciąga się fantastyczny widok na Alpy, ale biegacze bardzie zajęci są łapaniem oddechu, niż jego podziwianiem.

W 2018 Bonnet ustanowił nowy rekord trasy wynoszący 30 min i 13 sek, czym pobił poprzedni, należący do Kiliana Jorneta, o 12 sekund.

„W Grand Serre biegnie się po trawie. Poza tym, średnie nachylenie jest niesamowite, więc jest bardzo trudno biec” – ocenia Bonnet.

3. Double Kilomètre de Chando

Lokalizacja: Chandolin, Valais, Szwajcaria

Dystans: 7700 m

Przewyższenie: 1916 m

Wysokość startu: 800 m n.p.m.

Największa wysokość: 2716 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 25 %

W tym biegu przewyższenie to nie jeden, a dwa kilometry. Trasa nie jest zbyt stroma, a więc siłą rzeczy nieco dłuższa – ma prawie 8 km. Najlepsi pokonują ją w koło 1h i 15 min. Jedynym biegaczem, który zszedł poniżej 1h 10 min był Bonnet – w 2018 roku uzyskał wynik 1h i 9 min. Szlak biegnie w klasycznym, alpejskim otoczeniu. Wspinając się ku górskim szczytom mija się farmy i wioski. Jak mówi Bonnet: „Na początku nie jest zbyt stromo, ale druga część jest o wiele trudniejsza. Trzeba być wszechstronnym biegaczem, żeby dobrze dać sobie radę”.

4. BEI K3

Lokalizacja: Susa, Piemont, Włochy

Dystans: 9700 m

Przewyższenie: 3036 m

Wysokość startu: 503 m n.p.m.

Największa wysokość: 3538 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 30 %

Jest jeden typowy trzykilometrowy bieg wertykalny – to BEI K3 (dawniej Red Bull K3 ). We włoskim biegu, uczestnicy wspinają się 3030 metrów w górę na dystansie niecałych 10 km. Wszystko zaczyna się w centrum miasta Susa w Piedmoncie, a kończy na szczycie góry Monte Rocciamelone, która wznosi się na wysokość 3538 m n.p.m. Nawierzchnia zmienia się od trawy po luźne kamienie. Nie wszyscy kończą. Po drodze znajdują się punkty eliminacji, gdzie odpada się z biegu. Na ostatni kilometr dociera zaledwie 20% uczestników (400 w 2019 roku). Rekord K3 należy do Szwajcara Martina Anthamattena, który w edycji 2018 przebiegł trasę w 1h 58 min i 53 sek.

5. Limone Extreme Vertical

Lokalizacja: Limone sul Garda, Brescia, Włochy

Dystans: 3700 m

Przewyższenie: 1080 m

Wysokość startu: 60 m n.p.m.

Największa wysokość: 1140 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 31 %

The Limone Extreme Vertical to impreza towarzysząca Limone Extreme Skyrace, ale stanowiąca nie mniejsze wyzwanie. Odbywa się wieczorem, a niektórzy uczestnicy kończą po zmroku. Start znajduje się niemal na poziomie morza, a trasa wystrzeliwuje w górę wzdłuż oznaczonego szlaku. Ostatnia część zawiera dwa zbiegi, które jednak nie dają nadziei na uspokojenie tętna. Przechodzi się też po skałach nad wodospadem, z widokiem na jezioro poniżej. „Na szczycie można podziwiać niesamowity zachód słońca. Kiedy dociera tam zwycięzca odpalane są fajerwerki. To imponujące. Ostatnia część jest bardzo techniczna i wymaga użycia zarówno rąk, jak i nóg, aby dotrzeć do mety”.

6. Manitou Incline

Lokalizacja: Manitou Springs, Kolorado, USA

Dystans: 1400 m

Przewyższenie: 615 m

Wysokość startu: 2012 m n.p.m.

Największa wysokość: 2616 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 41 %

Manitou nie jest oficjalnym biegiem, ale szlakiem, na którym sił próbuje wielu biegaczy górskich. Wiedzie wzdłuż torów kolejki, które zmiotło osunięcie się ziemi w 1990 roku. Szyny usunięto, ale droga pozostała, niczym potężne schody. Każdego roku tysiące turystów wspina się po 2744 stopniach podziwiając górskie widoki. „Stopnie nie są w jednym rozmiarze, dlatego naprawdę trudno znaleźć właściwy rytm” – opowiada o szlaku Bonnet. Weryfikowalny, potwierdzony logerem rekord trasy należy do Amerykanina Josepha Graya i został ustanowiony w 2015 roku. Wynosi 17 min i 15 sek. W 2019 Kilian Jornet wspiął się tą trasą w 18 min i 30 sek.

7. Red Bull 400

Lokalizacja: 19 różnych miejsc na całym świecie, w Polsce jest to Zakopane

Dystans: zawsze 400 m

Przewyższenie: zwykle około 140 m

Średnie nachylenie: 35 %

Hasło „bieg na 400 metrów pod górę” może nie robić wrażenia. Ale jeśli te 400 metrów wiedzie od podstawy na szczyt skoczni narciarskiej? To prawdziwe wyzwanie. Red Bull 400 to zawody, które testują siłę i wolę walki najtwardszych sportowców. Od pierwszych zawodów rozegranych w Austrii w 2011, impreza rozrosła się do serii eventów organizowanych na całym świecie, od USA po Japonię.

Zawodnicy wywodzą się z różnych dziedzin sportu. Oprócz rasowych biegaczy, pod skoczniami spotkamy narciarza biegowego Pettera Northuga z Norwegii, amerykańskiego pływaka Ryana Lochte, czy wielokrotną zwyciężczynię Wings for Life World Run, znakomicie radzącą sobie zarówno na płaskich trasach, jak i w górach, Dominikę Stelmach. Amatorzy i hobbyści biegania, ale także entuzjaści biegów przeszkodowych bardzo chętnie wypełniają listy startowe.

8. Zegama-Aizkorri Vertical Kilometre

Lokalizacja: Zegama i Aizkorri, Gipuzkoa, Kraj Basków, Hiszpania

Dystans: 3000 m

Przewyższenie: 1015 m

Wysokość startu: 505 m n.p.m.

Największa wysokość: 1520 m n.p.m.

Średnie nachylenie: 20 %

Zegama-Aizkorri przyciąga największy tłum kibiców spośród wszystkich biegów wertykalnych. Uczestnicy mają olbrzymi doping od startu do mety. Pogoda jest czynnikiem, który regularnie sprawia, że trasa jest mokra i błotnista. „Publika jest tam szalona. To wielkie wydarzenie w tym regionie Hiszpanii, więc wielu ludzi przyjeżdża, żeby wspierać biegaczy w drodze na szczyt” – mówi Bonnet.

9. One World Trade Center Vertical Race

Lokalizacja: Nowy Jork, USA

Wysokość: 546 m

Przewyższenie : 382 m

Piętra do pokonania: 104

Stopnie: 2226