5 korzyści płynących z biegania boso

Gdy Filipides biegł z Maratonu do Aten po bitwie, by poinformować Ateńczyków o zwycięstwie i ostrzec ich przed zbliżającą się, wrogą flotą, nie miał na nogach pary nowiutkich butów z karbonową płytką. 2,5 tysiąca lat później historia zatoczyła koło i zrodził się ruch na rzecz biegania naturalnego. Coraz więcej osób stawia na zerowy drop (podeszwy, które mają taką samą grubość pod palcami, co na pięcie) i bieganie boso.

Bieganie na bosaka zyskuje swoich zwolenników. Niektóre marki, takie jak Vivobarefoot, czy Merrell, tworzą całe kolekcje symulujące doświadczenie biegania boso przy zachowaniu niektórych, ochronnych cech normalnych butów do biegania.

Mój bieg stał się bardziej wydajny Tom Cleminson

Bieganie boso nie jest przeznaczone tylko dla biegowych świrów. Tom ‘Coach Clem’ Cleminson był zapalonym biegaczem. Seria prześladujących go kontuzji z rugby, dała mu w kość powodując ból za każdym razem, kiedy szedł pobiegać. Po latach wrócił do swojej pasji gdy odkrył bieganie na bosaka.

“Zacząłem rozumieć teorię, która za tym stoi" - tłumaczy Cleminson. “Najłatwiej jest wyobrazić to sobie, gdy na nogę spojrzy się jak na stabilną podporę ciała. Kiedy biegasz, przy każdym uderzeniu nogi o asfalt cały organizm musi absorbować siłę odpowiadającą przynajmniej dwukrotności swojej wagi. Naturalne łuki stóp pierwotnie absorbowały tę siłę. Kiedy zakładasz buty, zmienia się twój sposób chodzenia i krok biegowy, na skutek czego zamiast stopy nadmiernie obciążasz piętę. To uderzenie wędrowało w górę i oddziaływało na moje kolana i biodra. Ale to nie moje kolana były przyczyną bólu, tylko właśnie uderzenie stopy o podłoże przenoszone w górę z powodu biegania w normalnych butach".

Kiedy biegasz, twoje ciało musi przyjąć wielkie obciążenia © Madison Garner

Trzy lata później Cleminson ukończył swój pierwszy półmaraton na boso, a kontuzje odeszły w niepamięć. Jednakże ostrzega, że to nie jest proste i nie można ot tak sobie zdjąć buty, a następnie kontynuować przygotowania do jakichś zawodów zachowując dotychczasowe obciążenie treningowe. “Kiedy się rodzisz, nie od razu możesz chodzić - trzeba się tego nauczyć. Tego samego trzeba dokonać biegając boso. Jeśli zrobisz to nagle, w dalszym ciągu twój krok będzie dłuższy, będziesz lądować na pięcie, a uderzenie dalej będzie się przenosić na wyżej położone stawy, ale bez amortyzacji jaką daje but". Dlatego zaleca stopniowe przestawianie się zaczynając od chodzenia boso lub w butach je symulujących, a dopiero potem przechodzenia do biegu. Według niego warto podjąć ten wysiłek, ponieważ bieganie na bosaka niesie szereg korzyści.

01 1. Poprawia siłę nóg

To jasne, że twarde stąpanie po ziemi wiąże się ze zwiększoną stabilizacją. “Badania prowadzone przez Uniwersytet Liverpoolski dowiodły, że po sześciu miesiącach chodzenia boso podczas codziennych aktywności, siła nóg wzrasta o 50%" - dodaje Cleminson. Wnioski z badań mówią, że "poprawa siły nóg wspomaga stabilizację i postawę".

02 2. Bieganie boso poprawia formę

Cleminson uważa, że konsekwentne bieganie boso wpłynęło na jego technikę i formę. “Moje bieganie stało się bardziej wydajne" - powiedział. "Mój krok biegowy znacznie się skrócił, a kadencja - czyli to, ile razy moje stopy stykają się z podłożem w ciągu każdej minuty - jest o wiele wyższa. O wiele bardziej pochylam się teraz do przodu biegając w bardziej zrelaksowanym stylu".

03 3. Można zwiększyć elastyczność ciała biegając na bosaka

“Najdziwniejszą rzeczą, jaką zauważyłem chodząc i biegając boso, jest to, że moje stopy urosły o pół rozmiaru" - stwierdza Cleminson. Uważa, że to z powodu większego luzu na ścięgnach i mięśniach, które mają więcej miejsca nie musząc mieścić się w obrysie normalnych butów. Zamiast tego jego stopy są masowane przez patyki i kamienie. Jednak korzyści sięgają dużo wyżej od kostek. “Elastyczność całego mojego ciała poprawiła się znacznie głównie dzięki większemu rozluźnieniu więzadeł i ścięgien stóp".

04 4. Bieganie i chodzenie boso poprawia stabilizację i równowagę

Podczas gdy większość korzyści z biegania boso pojawia się po czasie, jedna według Cleminsona jest odczuwalna od razu. To lepsza równowaga. "Kiedy przyszło do ćwiczeń ze sztangą, przysiadów, martwych ciągów, biegania w ogóle, czy sposobu poruszania się na co dzień, nagle wszystko stało się o wiele łatwiejsze" - tłumaczy. Jednym z ćwiczeń, jakie to stymulują, i które poleca, jest stanie boso na obu stopach, skok obunóż wprzód i lądowanie na jednej nodze.

Bieganie boso poprawia równowagę © Madison Garner

"Tylko popatrz, jak stabilna jest twoja kostka i stopa przy lądowaniu i jak niewiele ruchów dodatkowych musisz zrobić, żeby zachować równowagę. Potem weź matę do jogi i złóż ją tak, aby odwzorowywała amortyzację podeszwy. Zauważ o ile więcej dodatkowej stabilizacji potrzeba i ile ruchów trzeba wykonać, żeby znaleźć równowagę".

05 5. Bose stopy zapewniają większą więź z naturą

Podczas gdy niektórzy na samą myśl o chodzeniu, czy bieganiu bez butów dostają pęcherzy na stopach, Cleminson mówi: "to nie tak".

"Jeśli mieszkasz gdzieś, gdzie jest dużo zielonej trawy i nie ma potłuczonego szkła, wyjście na dwór i łażenie boso będzie ciekawym doświadczeniem. Po prostu będziesz mieć coraz większą świadomość swojego środowiska. To naprawdę połączy cię z tym, co robisz". Przyznaje też, że w mieście jego stopy potrafią się nudzić, ponieważ przyzwyczaiły się do wszystkich małych rzeczy, które naturalnie występują w środowisku.

“Idąc po ulicy nagle zaczynasz czuć teksturę bruku, a jeśli jesteś gdzieś na szlaku rozpoznajesz różnice pomiędzy ziemią, liśćmi, czy szutrem. Jeszcze bardziej stajesz się częścią środowiska".

