Bike Check: "Slopeduro Jibber" Wojtka Bajora

Co to jest Slopeduro Jibber?!

Tak, naprawdę nadszedł ten moment. Reprezentant lokalnej sceny jibbingu oraz niekwestionowany mistrz polskich whipów w końcu wylądował na naszej stronie. Wojtek Bajor to rider, którego z różnych względów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Doskonale radzi sobie zarówno w trakcie zawodów i contestów oraz na towarzyszących im afterach. To taki gość "do tańca i do różańca". Dziś skupimy się głównie na jego sprzęcie, ale zanim przejdziemy do bike checku, w imieniu całej Tripuli chcemy zaprosić Cię na nasz kanał na Discordzie. Organizujemy na nim rowerowe ustawki, live'y oraz prowadzimy kącik porad sprzętowych, więc jeśli jarasz się rowerowymi tematami, po prostu musisz do niego dołączyć!