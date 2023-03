Bike check: Nowa dirtówka Dawida Godźka na sezon 2023

Until 18 Sportowcy opowiadają, kiedy i jak zdecydowali się uczynić ze swojej pasji profesję oraz czy wybór ten był trudny.

jest w niesamowitym gazie i po odblokowaniu zupełnie nowych sztuczek, szykuje się do detronizacji szwedzkiego króla

Ale nowe sztuczki to nie jedyna nowość, którą może pochwalić się Dawid. Drobne problemy sprzętowe, które dokuczały naszemu zawodnikowi w ubiegłym sezonie na zawsze odeszły w niepamięć, bo w budowę jego rowerów na sezon 2023 zaangażowali się zupełnie nowi sponsorzy.

Dirtowa maszyna, którą bierzemy na pierwszy ogień jeździ jeszcze lepiej niż wygląda. Wszystkie komponenty zostały starannie dopasowane i dokładnie sprawdzone przez polskiego ridera. Nie ma tutaj mowy o pozostawieniu jakiegokolwiek elementu przypadkowi. Jeśli w grę wchodzi walka o czołowe lokaty na największych międzynarodowych imprezach, to sprzęt musi działać lepiej niż kiedykolwiek.

