Bike check: Dirtówka Dawida Godźka na Red Bull Joyride

Wracając jednak do młodszego z braci... W ciągu ostatnich 4 tygodni Dawid wygrał cztery imprezy rowerowe rangi Pucharu Świata lub wyższej. (Tak, to możliwe - X-Games, to takie ekstremalne Igrzyska). 3 razy stawał na najwyższym stopniu podium rywalizując na rowerze MTB, a jeden złoty medal wywalczył na BMX'ie. Niektórzy pewnie zastanawiają się, dlaczego z takimi wynikami Dawid nie celował w bardziej "kasiastych" sponsorów, którzy wiodą prym na światowym rynku, ale jeśli popatrzysz na ostatnie osiągnięcia polskiego ridera, zrozumiesz, że jeśli coś działa, to nie ma powodu by to zmieniać!