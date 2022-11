Bike Check: Mistrzowski Trek Ticket S króla Emila Johanssona

Emil Johansson wygrał w tym roku prawie wszystko, co było do wygrania. Prawie, bo na jednych zawodach zaliczył glebę, która uniemożliwiła mu dalszą rywalizację. Warto również zaznaczyć, że jeden złoty medal wywalczył kilka dni po zagojeniu złamanej ręki, a drugi (z czterech) kilka tygodni po upadku, który na ponad miesiąc wykluczył go z jakiegokolwiek treningu.

Początkiem listopada szwedzki król slopestyle'u wziął udział w ostatnich zawodach sezonu. Na festiwalu Crankworx Rotorua, odbywającym się w Nowej Zelandii, Emil pojawił się na nowej maszynie, która zachwyciła fanów customowych rozwiązań i nowinek technologicznych. Rower zyskał zupełnie nowe malowanie, a wszystkie części zostały idealnie dopasowane do całego projektu. Bryka Johanssona wyglądała jak najbardziej prestiżowy z samochodów zaparkowanych przy torze F1 w Monte Carlo ! Milion dolarów na dwóch kółkach. Totalne szaleństwo!

Jak pewnie wiecie, na zawodach Emil (jak zwykle) zrobił swoje. Już w pierwszym przejeździe wywalczył złoty medal i zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, a my zaczęliśmy się zastanawiać, czy aby na pewno jest to kwestia jego umiejętności, czy może jednak tego niezwykłego roweru...

Człowiek i maszyna! © Jay French

01 Co Emil powiedział nam o swoim rowerze?

Rama: “Swoje rowery buduję w oparciu o ramę Trek Ticker S, gdzie "S" to skrót od slopestyle'u. Na zawody w Nowej Zelandii przygotowaliśmy nowe malowanie, które pasowało do innych części oraz nowego modelu butów, które są sygnowane moim nazwiskiem. Wszyscy mówili, że mam "hopla" na punkcie ustawienia swojego roweru, a teraz wydało się również, że dotyczy to także efektu wizualnego" – komentował zawodnik.

Customowe malowanie to u Johanssona normalność © Jay French Dalibyśmy się pokroić za taką maszynę! © Jay French

Zawieszenie: "100 mm skoku zawieszenia z przodu i 80 mm z tyłu. Do przedniego amortyzatora pompuję zazwyczaj trochę ponad 200 psi, a do dampera około 300. Jeśli zerkniecie w fabryczne tabelki zauważycie, że jazda na takim ciśnieniu, to balansowanie na cienkiej granicy. Prawda jest jednak taka, że w trakcie zawodów używam całego skoku zawieszenia. Rebound skręcam tak, by był tak wolny, jak to tylko możliwe. Dzięki temu, gdy najeżdżam na hopę z dużą prędkością i wybijam się z pełną mocą, jestem pewny, że rower nie "kopnie mnie" w późniejszej fazie lotu",

Maksymalne ciśnienie w damperze to w slopestyle'u podstawa! © Jay French

100mm skoku z przodu © Jay French Niektórzy riderzy wybierają carbonowe koła, ale Emil jeździ na aluminiowych © Jay French

Hamulec : “Myślę, że mój 'setup hamujący' może być dla wielu osób dość interesujący. W slopestyle'u używamy jedynie tylnego hamulca, który w moim przypadku łączy się z klamką przy pomocy rotora mechanicznego. Dzięki temu w trakcie przejazdu mogę zakręcić rowerem i kierownicą nieskończenie wiele razy. Przewód, który mógłby ograniczać moje możliwości po prostu znika, a ja nie muszę bać się o to, że zacznie mi przeszkadzać lub po prostu się w niego zaplączę. Mniej komplikacji, to mniej problemów i stresu w trakcie przejazdu."

Rotor sprawia, że kręcenie barspinów staje się 'proste' © Jay French Niezawodność to klucz do sukcesu! © Jay French

Korby : “Kolejną rzeczą, która może zaskoczyć wielu riderów jest customowy system korbowy. W przypadku normalnego roweru MTB, korby kręcą się bez większego oporu i przekazują 100% mocy na napędzanie tylnego koła. W przypadku mojego roweru, korba i suport zostały zmodyfikowane tak, by po zdjęciu nogi z pedała, ramiona korby utrzymywały się w tym samym miejscu. Takie rozwiązanie bardzo ułatwia mi wykonywanie trików, w trakcie których stopy tracą kontakt z rowerem. Mając pewność, że po "wykopaniu" roweru, korby nadal będą się znajdować w identycznej pozycji, mogę skupić się na pozostałych aspektach triku i bezpiecznie złapać rower po wykonaniu sztuczki. To naprawdę kozackie rozwiązanie!"

Siodełko: “Od pewnego czasu jeżdżę na swoim własnym siodełku EJ (Emil Johansson) od Sixpacka. W naszej dyscyplinie bardzo ważne jest dbanie o to, by było ono na odpowiedniej wysokości. Przy niektórych trikach muszę mocno złapać je kolanami, by rower po prostu nie odleciał".

Siodełko idealnie pasuje do ramy! © Jay French

Napęd : “W przypadku rowerów z single-speedem, większość zawodników pozbywa się przerzutki, ale w maszynach typu full suspension przydają się one do "regulowania" naprężenia łańcucha. Na naprawdę dużych skoczniach, gdy zawieszenie zostaje zamknięte, łańcuch wydłuża się do takiego stopnia, że w każdej chwili może strzelić. Gdyby do tego doszło w połowie przejazdu na zawodach, pewnie miałbym bardzo poważny problem..."

Korba, która się "nie kręci"? Witamy w świecie rowerowego slopestyle'u © Jay French Pedały HT to sprawdzony klasyk © Jay French

02 Bike Check:

Rama : Trek Ticket S

Amortyzator : RockShox Pike Ultimate

Damper : RockShox Deluxe Ultimate

Korba : SRAM X01 Eagle DUB with 32t Chainring

Kaseta : Singlespeed w/ freecoaster hub

Łańcuch : SRAM XX1 Eagle

Przerzutka (napinacz) : SBONE G3 Tensioner

Hamulec : Odyssey lever/SRAM Avid BB7 (z rotorem)

Tarcza hamulcowa : SRAM Centerline 160mm

Koła : Industry9

Kierownica : Sixpack Millenium

Mostek : Sixpack

Opona przód : Maxxis Ikon 26’’ x 2.1

Opona tył : Maxxis Pace 26’’ x 2.1

Siodełko : Signature Emil Johansson Sixpack

Pedały : HT Supreme

Gripy : Signature Emil Johansson Sensus

Każdy detal ma znaczenie! © Jay French