Bike Check: Nowa rakieta Dawida Godźka na pierwsze zawody Pucharu Świata

W weekend 20–22 lutego w nowozelandzkim Christchurch odbędą się pierwsze zawody zaliczane do zupełnie nowego cyklu Slopestyle Super League. Imprezy, które do tej pory były częścią serii festiwali Crankworx World Tour, doczekały się niezależnej klasyfikacji i oficjalnego statusu Pucharu Świata w slopestyle’u. W kalendarzu znajdziemy aż pięć przystanków, z których dwa mają "złotą” rangę, a trzy będą klasyfikowane jako najbardziej prestiżowe - "diamentowe” wydarzenia. Bardzo cieszy nas również powrót legendarnych zawodów

, które również pojawiły się na oficjalnym rozkładzie jazdy. Do tego playoffy, dodatkowa runda finałowa - generalnie zamieszanie na całego. Ciężko przewidzieć, jak potoczy się sezon, ale jedna rzecz jest pewna: Będzie się działo!