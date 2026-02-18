Bike Check: Nowa rakieta Dawida Godźka na pierwsze zawody Pucharu Świata

Rowery
W weekend 20–22 lutego w nowozelandzkim Christchurch odbędą się pierwsze zawody zaliczane do zupełnie nowego cyklu Slopestyle Super League. Imprezy, które do tej pory były częścią serii festiwali Crankworx World Tour, doczekały się niezależnej klasyfikacji i oficjalnego statusu Pucharu Świata w slopestyle’u. W kalendarzu znajdziemy aż pięć przystanków, z których dwa mają "złotą” rangę, a trzy będą klasyfikowane jako najbardziej prestiżowe - "diamentowe” wydarzenia. Bardzo cieszy nas również powrót legendarnych zawodów Red Bull District Ride, które w lipcu odbędą się w Holandii, które również pojawiły się na oficjalnym rozkładzie jazdy. Do tego playoffy, dodatkowa runda finałowa - generalnie zamieszanie na całego. Ciężko przewidzieć, jak potoczy się sezon, ale jedna rzecz jest pewna: Będzie się działo!
Zawody, od których rozpoczniemy sezon, zostaną rozegrane w ramach festiwalu Crankworx Christchurch w Nowej Zelandii. W "złotym” slopestyle’u, w zupełnie nowej lokalizacji, wystartuje oczywiście reprezentujący Polskę Dawid Godziek, który bez dwóch zdań powalczy o to, by wrócić na najwyższy stopień podium. Młodszy z rowerowych braci jest już na miejscu od jakiegoś czasu i przygotowuje się do odpalenia swoich najbardziej kozackich sztuczek. Z informacji, które docierają do nas z drugiego końca świata, wynika, że Dawid jest w świetnej dyspozycji i gotowy, by zrobić „swoją robotę”.
Nowością jest również sama transmisja z zawodów. Do tej pory imprezy pokazywane były głównie na Red Bull TV, ale od tego roku za większość relacji odpowiadać będzie ekipa odpowiedzialna za organizację festiwali. Dobra wiadomość jest taka, że rywalizację największych gwiazd sportów rowerowych nadal można oglądać za darmo - na kanałach Crankworx i Pinkbike na YouTubie!
A mieliśmy pisać tylko o rowerze! Wracamy do tego, po co się tu dziś zebraliśmy. Nowa „rakieta” Dawida Godźka naprawdę robi wrażenie! Baza? Customowo pomalowany Specialized P3 z amortyzatorem RockShox Pike DJ. Koła Industry Nine - prosty wybór! Do tego komponenty SRAM-a, opony Continentala i kilka elementów biżuterii od firmy Signature, prowadzonej przez slopestyle’ową legendę - Bretta Rheedera.
Zobacz galerię zdjęć i sprawdź pełen spis części poniżej:
Bike Check:
- Rama: Specialized P3
- Amortyzator: Rockshox Pike DJ
- Kierownica: Signature Entra 35mm x 42mm x 740mm
- Mostek: Signature Entra 32mm
- Chwyty: Sensus EM1
- Hamulec: Sram Code ULT lever + Sram Level ULT
- Rotor: MTNcomponents
- Korby: SRAM X0 + 34T
- Pedły: Signature prototypes
- Łańcuch: Sram XX1
- Singlespeed: Bicyklon 13T
- Siodełko: JS1
- Sztyca: AP1
- Koła: I9
- Opony: Continental Speed King 2.2
- Dętki: Tubolito