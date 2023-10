Duże zmiany: Nowy Rower Szymona Godźka na Red Bull Rampage

wystartował w zawodach Red Bull Rampage na rowerze wyposażonym w dwupółkowy amortyzator. Dlaczego? 200 mm skoku, większa sztywność i odporność na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, to w przypadku 20-metrowych lotów dość “sensowne” argumenty. Jeśli jakieś komponenty mogą poprawić szanse na bezpieczne dojechanie do mety, to dlaczego zawodnik miałby z nich nie skorzystać? No właśnie...

Czy oznacza to, że “Rampage zmieni się w zawody slopestyle’owe”? Absolutnie nie! Freeride ewoluował, a wraz z nim zawodnicy i części. Zbudowanie niemal niezniszczalnego jednopółkowego amortyzatora o 180 mm skoku było kilka lat temu niemożliwe, więc nikt o tym nawet nie myślał. Podobnie było z trikami. Katowanie tailwhipów z płaskich dropów w Utah było czymś niewyobrażalnym, ale zawodnicy opanowali te sztuczki do perfekcji i nauczyli się jeszcze lepiej przygotowywać swoje przeszkody, więc obecnie mogą je wciskać nawet na gigantycznych hopach. Czy to źle? Wręcz przeciwnie. Większe zróżnicowanie i innowacyjne pomysły to lepsze widowisko, które będziemy oglądać już 13 października!

