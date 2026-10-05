„Mała” freeride’ówka na Red Bull Rampage – bike check roweru Szymona Godźka

Zanim zobaczysz nowy rower Szymona - sprawdź raport z przygotowań trasy w Utah:

Amortyzator. Teoretycznie to tylko jedna z części, z których buduje się rower, ale w przypadku Red Bull Rampage ma jednak fundamentalne znaczenie. Wybór amortyzatora tak naprawdę definiuje styl przejazdu, który zobaczymy na zawodach.

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W przypadku widelców dwupółkowych, które charakteryzują się większą sztywnością, spodziewamy się zazwyczaj szybszej jazdy po pionowych ścianach, ogromnych dropów, na których pojawiają się 360-tki, i typowo „freeride’owego” stylu.

Wsadzenie do roweru amortyzatora jednopółkowego otwiera możliwości wykonywania barspinów i tailwhipów, sprawia, że rower jest mniej toporny i łatwiejszy w manewrowaniu, ale z drugiej strony pogarsza sztywność boczną, która przydaje się zwłaszcza przy dużych prędkościach oraz delikatnych pomyłkach przy wykonywaniu trików z bocznymi rotacjami.

Szymon Godziek znany jest raczej z tego bardziej oldschoolowego podejścia do freeride’u. Na Rampage pojawiał się do tej pory 8-krotnie i tylko raz wystartował na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem, zaliczając nieco bardziej „slopestyle’owy” przejazd. Niemniej jednak „Szaman” jest w totalnym gazie i jesteśmy przekonani, że doskonale wie, co robi.

W tym roku dużo jeździł właśnie na takim rowerze, a do swojego przejazdu chce po prostu upchać kilka bardzo kozackich kombinacji. Jak sam powiedział, jedzie na Red Bull Rampage po zwycięstwo, więc nam nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować Wam rower, na którym powalczy o złoty medal:

Bike check:

Proste, efektowne malowanie - to lubimy! © Bartek Woliński Wolisphoto Biel i czerń - to dobrze ze sobą współgra! © Bartek Woliński Wolisphoto Powietrzny damper z makymalnym ciśnieniem! © Bartek Woliński Wolisphoto Napęd Sram! © Bartek Woliński Wolisphoto Sygnowane siodełko Szymona © Bartek Woliński Wolisphoto Kierownica i komponenty Reverse © Bartek Woliński Wolisphoto Specialized to legendarna marka rowerowa! © Bartek Woliński Wolisphoto Bar mode na pewno się przyda! © Bartek Woliński Wolisphoto

Rama: Specialized Status 170 S2

Widelec: RockShox ZEB Ultimate

Damper: RockShox Vivid Ultimate

Kierownica: Reverse Nico Vink 35/750

Gripy: Reverse Godziek

Mostek: Reverse Machete

Hamulce: SRAM Maven Ultimate z tarczami 200 mm

Koła: Reverse Machete

Przednia opona: Continental Kryptotal

Tylna opona: Continental Xynotal

Korby: SRAM XX DH 165 mm

Zębatka: SRAM XX 36T

Pedały: Reverse Szymon Godziek

Siodełko: Reverse Szymon Godziek

Łańcuch: SRAM

Napinacz łańcucha: Reverse Colab Pro