„Mała” freeride’ówka na Red Bull Rampage – bike check roweru Szymona Godźka

Rowery
Red Bull Rampage już za kilka dni. Kobiety ruszą do walki 8, a mężczyźni 10 października. Zdecydowanym faworytem zawodów jest Szymon Godziek, który mocno zaskoczył nas rowerem zbudowanym na tegoroczną edycję zawodów. Dlaczego? Już wyjaśniamy!
Zanim zobaczysz nowy rower Szymona - sprawdź raport z przygotowań trasy w Utah:
Amortyzator. Teoretycznie to tylko jedna z części, z których buduje się rower, ale w przypadku Red Bull Rampage ma jednak fundamentalne znaczenie. Wybór amortyzatora tak naprawdę definiuje styl przejazdu, który zobaczymy na zawodach.
W przypadku widelców dwupółkowych, które charakteryzują się większą sztywnością, spodziewamy się zazwyczaj szybszej jazdy po pionowych ścianach, ogromnych dropów, na których pojawiają się 360-tki, i typowo „freeride’owego” stylu.
Wsadzenie do roweru amortyzatora jednopółkowego otwiera możliwości wykonywania barspinów i tailwhipów, sprawia, że rower jest mniej toporny i łatwiejszy w manewrowaniu, ale z drugiej strony pogarsza sztywność boczną, która przydaje się zwłaszcza przy dużych prędkościach oraz delikatnych pomyłkach przy wykonywaniu trików z bocznymi rotacjami.
Szymon Godziek znany jest raczej z tego bardziej oldschoolowego podejścia do freeride’u. Na Rampage pojawiał się do tej pory 8-krotnie i tylko raz wystartował na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem, zaliczając nieco bardziej „slopestyle’owy” przejazd. Niemniej jednak „Szaman” jest w totalnym gazie i jesteśmy przekonani, że doskonale wie, co robi.
W tym roku dużo jeździł właśnie na takim rowerze, a do swojego przejazdu chce po prostu upchać kilka bardzo kozackich kombinacji. Jak sam powiedział, jedzie na Red Bull Rampage po zwycięstwo, więc nam nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować Wam rower, na którym powalczy o złoty medal:
Bike check:
- Rama: Specialized Status 170 S2
- Widelec: RockShox ZEB Ultimate
- Damper: RockShox Vivid Ultimate
- Kierownica: Reverse Nico Vink 35/750
- Gripy: Reverse Godziek
- Mostek: Reverse Machete
- Hamulce: SRAM Maven Ultimate z tarczami 200 mm
- Koła: Reverse Machete
- Przednia opona: Continental Kryptotal
- Tylna opona: Continental Xynotal
- Korby: SRAM XX DH 165 mm
- Zębatka: SRAM XX 36T
- Pedały: Reverse Szymon Godziek
- Siodełko: Reverse Szymon Godziek
- Łańcuch: SRAM
- Napinacz łańcucha: Reverse Colab Pro