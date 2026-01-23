Bike Check: Customowy Specialized Status Szymona Godźka

na chwilę ściągnie nogę z gazu. Odpocznie, przegrupuje siły, trochę odpuści, ale po pierwszych nagraniach, które docierają do nas z Meksyku, wnioskujemy, że na całe szczęście nic z tego! Plan jest prosty. Jeździć możliwie jak najwięcej, skakać jak największe hopy i łapać progres, przygotowując się do startu w zawodach. Prawdę mówiąc, patrząc na to co dzieje się za oknem trochę mu zazdrościmy. Chętnie zamienilibyśmy -10 stopni Celsjusza i paletę barw "szara polska" na słoneczko i wesoły klimat Ameryki Łacińskiej. Ale zejdźmy na ziemię i skupmy się na tym, co naprawdę ważne - nowej "Rakiecie" Szymona!

Czy to Jibber? Ty to rower do slopeduro? Mała freeride'ówka? A czy to, jak sklasyfikujemy ten rower ma jakiekolwiek znaczenie? No właśnie - nie za bardzo, więc skupimy się na tym, co naprawdę ważne. Nowy rower, na którym Szymon aktualnie trenuje i prawdopodobnie wystartuje w zawodach Natural Selection, wygląda dosłownie epicko. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że w maszynie pojawiły się sygnowane komponenty Szamana z firmy Reverse. To dopiero bajer - jeździć na swoich własnych częściach. Trzeba jednak przyznać, że jeśli jakikolwiek rider zasłużył na swoją własną kolekcję komponentów, to właśnie Szymon! Co więcej, trzeba powiedzieć, że połączenie "biżuterii" Reverse, z cusotmową ramą Specialized Status 170 pomalowaną zgodnie z wizją Szamana, daje naprawdę niezwykły efekt: