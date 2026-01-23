Szymon Godziek i jego customowy Status 2026
© Valentin Popineau
MTB

Bike Check: Customowy Specialized Status Szymona Godźka

Czy to najładniejszy rower sezonu 2026? Chyba jeszcze za wcześnie, żeby rozstrzygać ten konkurs, ale pewnie wszyscy się zgodzą, że jest KOZACKO. Zobacz nową, freeride'ową brykę Szymona Godźka!
Autor: Maciej Świerz
Przeczytasz w 3 minPublished on
Niektórzy myśleli, że po ostatnim starcie w Red Bull Rampage, Szymon na chwilę ściągnie nogę z gazu. Odpocznie, przegrupuje siły, trochę odpuści, ale po pierwszych nagraniach, które docierają do nas z Meksyku, wnioskujemy, że na całe szczęście nic z tego! Plan jest prosty. Jeździć możliwie jak najwięcej, skakać jak największe hopy i łapać progres, przygotowując się do startu w zawodach. Prawdę mówiąc, patrząc na to co dzieje się za oknem trochę mu zazdrościmy. Chętnie zamienilibyśmy -10 stopni Celsjusza i paletę barw "szara polska" na słoneczko i wesoły klimat Ameryki Łacińskiej. Ale zejdźmy na ziemię i skupmy się na tym, co naprawdę ważne - nowej "Rakiecie" Szymona!
Czy to Jibber? Ty to rower do slopeduro? Mała freeride'ówka? A czy to, jak sklasyfikujemy ten rower ma jakiekolwiek znaczenie? No właśnie - nie za bardzo, więc skupimy się na tym, co naprawdę ważne. Nowy rower, na którym Szymon aktualnie trenuje i prawdopodobnie wystartuje w zawodach Natural Selection, wygląda dosłownie epicko. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że w maszynie pojawiły się sygnowane komponenty Szamana z firmy Reverse. To dopiero bajer - jeździć na swoich własnych częściach. Trzeba jednak przyznać, że jeśli jakikolwiek rider zasłużył na swoją własną kolekcję komponentów, to właśnie Szymon! Co więcej, trzeba powiedzieć, że połączenie "biżuterii" Reverse, z cusotmową ramą Specialized Status 170 pomalowaną zgodnie z wizją Szamana, daje naprawdę niezwykły efekt:
Customowy Specialized Status Szymona Godźka

Customowy Specialized Status Szymona Godźka

© Valentin Popineau

Zanim przejdziemy do specyfikacji technicznej, kilka kluczowych kwestii wraz z wyjaśnieniami. Koła? Rozmiar 27,5 - najbardziej uniwersalne i wszechstronne. Na imprezy typu Big Air, na których obecnie jest Szymon wyposażone w nieco mniej agresywne opony. Skok roweru - 170 x 170 - mogłoby się wydawać, że przy lataniu kilkunastometrowych hop to niewiele, ale jak wiadomo "nie sprzęt, a technika..." i tak dalej.
Napęd - singlespeed z napinaczem, bo przerzutka to by tylko zawadzała. Zawieszenie - z tyłu powietrzny vivid, bo regulacja ciśnieniem powietrza jest bardzo wygodna, z przodu niemal niezniszczalny Rock Shox ZEB. Hamulce SRAM Maven, Bar Mode i wspomniana już wyżej biżuteria Reverse Simon Godziek. Podoba się? Bo nam bardzo, a poniżej cała specyfikacja oraz galeria fot ze szczegółami!

Bike Check

  • Rama: Specialized Status S2
  • Amortyzator: Rock Shox Boxxer ZEB Ultimate
  • Damper: Rock Shox Vivid Ultimate
  • Kierownica: Reverse Nico Vink 35/760
  • Gripy: Reverse Godziek
  • Mostek: Reverse Machete
  • Hamulce: Sram Maven Ultimate, tarcze 200mm
  • Koła: Reverse Machete / DH&
  • Opony: Continental Cross King
  • Korby: Sram X01 DH 165mm
  • Zębatka: Sram X-SYNC 2 - 36t
  • Pedały: Reverse Szymon Godziek
  • Siodełko: Reverse Szymon Godziek
  • Lańcuch: Sram
  • Napinacz: Reverse Collab Pro
MTB
Rowery