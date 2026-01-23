Bike Check: Customowy Specialized Status Szymona Godźka

Rowery
Niektórzy myśleli, że po ostatnim starcie w Red Bull Rampage, Szymon na chwilę ściągnie nogę z gazu. Odpocznie, przegrupuje siły, trochę odpuści, ale po pierwszych nagraniach, które docierają do nas z Meksyku, wnioskujemy, że na całe szczęście nic z tego! Plan jest prosty. Jeździć możliwie jak najwięcej, skakać jak największe hopy i łapać progres, przygotowując się do startu w zawodach. Prawdę mówiąc, patrząc na to co dzieje się za oknem trochę mu zazdrościmy. Chętnie zamienilibyśmy -10 stopni Celsjusza i paletę barw "szara polska" na słoneczko i wesoły klimat Ameryki Łacińskiej. Ale zejdźmy na ziemię i skupmy się na tym, co naprawdę ważne - nowej "Rakiecie" Szymona!
Czy to Jibber? Ty to rower do slopeduro? Mała freeride'ówka? A czy to, jak sklasyfikujemy ten rower ma jakiekolwiek znaczenie? No właśnie - nie za bardzo, więc skupimy się na tym, co naprawdę ważne. Nowy rower, na którym Szymon aktualnie trenuje i prawdopodobnie wystartuje w zawodach Natural Selection, wygląda dosłownie epicko. Na uwagę zasługuje przede wszystkim to, że w maszynie pojawiły się sygnowane komponenty Szamana z firmy Reverse. To dopiero bajer - jeździć na swoich własnych częściach. Trzeba jednak przyznać, że jeśli jakikolwiek rider zasłużył na swoją własną kolekcję komponentów, to właśnie Szymon! Co więcej, trzeba powiedzieć, że połączenie "biżuterii" Reverse, z cusotmową ramą Specialized Status 170 pomalowaną zgodnie z wizją Szamana, daje naprawdę niezwykły efekt:
Zanim przejdziemy do specyfikacji technicznej, kilka kluczowych kwestii wraz z wyjaśnieniami. Koła? Rozmiar 27,5 - najbardziej uniwersalne i wszechstronne. Na imprezy typu Big Air, na których obecnie jest Szymon wyposażone w nieco mniej agresywne opony. Skok roweru - 170 x 170 - mogłoby się wydawać, że przy lataniu kilkunastometrowych hop to niewiele, ale jak wiadomo "nie sprzęt, a technika..." i tak dalej.
Napęd - singlespeed z napinaczem, bo przerzutka to by tylko zawadzała. Zawieszenie - z tyłu powietrzny vivid, bo regulacja ciśnieniem powietrza jest bardzo wygodna, z przodu niemal niezniszczalny Rock Shox ZEB. Hamulce SRAM Maven, Bar Mode i wspomniana już wyżej biżuteria Reverse Simon Godziek. Podoba się? Bo nam bardzo, a poniżej cała specyfikacja oraz galeria fot ze szczegółami!
Bike Check
- Rama: Specialized Status S2
- Amortyzator: Rock Shox Boxxer ZEB Ultimate
- Damper: Rock Shox Vivid Ultimate
- Kierownica: Reverse Nico Vink 35/760
- Gripy: Reverse Godziek
- Mostek: Reverse Machete
- Hamulce: Sram Maven Ultimate, tarcze 200mm
- Koła: Reverse Machete / DH&
- Opony: Continental Cross King
- Korby: Sram X01 DH 165mm
- Zębatka: Sram X-SYNC 2 - 36t
- Pedały: Reverse Szymon Godziek
- Siodełko: Reverse Szymon Godziek
- Lańcuch: Sram
- Napinacz: Reverse Collab Pro