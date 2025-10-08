Bike Check: Nowy rower Szymona Godźka na Red Bull Rampage

Rowery
18 października Szymon Godziek ponownie wystartuje w najbardziej hardkorowych zawodach rowerowych na świecie. Będzie to już jego ósmy występ w Red Bull Rampage i warto podkreślić, że w tym roku wszystkie oczy są zwrócone właśnie na niego. Szymon jest w doskonałej formie, a po zdobyciu srebrnego medalu w ubiegłym sezonie każdy traktuje go jako jednego z głównych faworytów.
O jego przygotowaniach i planie startowym opowiemy w kolejnym materiale, a dziś skupmy się na niezwykłym rowerze, który Szymon zbudował specjalnie na Rampage. Nie ma tu zaskoczeń, ale zdecydowanie jest kilka nowości, na które warto zwrócić uwagę.
Bazą roweru jest rama Specialized Demo w rozmiarze S2 (czyli coś pomiędzy S a klasycznym M) oraz dwupółkowy amortyzator Rock Shox BoXXer Ultimate z czterema tokenami i ciśnieniem 160 psi. Miękko? Maksymalne ciśnienie w tym widelcu to 260 psi, ale Szymon doskonale wie, co robi!
Koła to jedne z najsztywniejszych na rynku — Industry Nine Hydra w rozmiarze 27,5 cala. Opony: Continental Kryptotal w miękkiej mieszance, by na sypkim piachu Utah zapewnić maksymalną przyczepność. Hamulce: Sram Maven Ultimate z tarczami 200 mm. Napęd: zestaw Sram z napinaczem od Reverse.
Na deser ciekawostka — w rowerze pojawiły się nowe, sygnowane komponenty Reverse Godziek Brothers. Na ten moment są to pedały i siodełko z kolekcji Szymona, ale podejrzewamy, że w kolejnych latach zobaczymy więcej nowości!
Zobaczcie film z budowy roweru i poznajcie różne patenty oraz nowe rozwiązania, które Szymon zastosował przy tworzeniu swojej freeride’ówki:
Bikecheck:
- Rama: Specialized Demo S2
- Amortyzator: Rock Shox Boxxer Ultimate 200mm 27,5”, 160 psi, 4 tokeny
- Damper: Rock Shox Vivid Ultimate 300 psi
- Kierownica: Reverse Nico Vink 35/760
- Gripy: Reverse Prototype
- Mostek: Reverse Black-ONE D-2 Direct Mount
- Hamulce: Sram Maven Ultimate, tarcze 200mm
- Koła: Industry Nine Hydra 2 - 27,5’
- Opony: Continental Kryptotal Enduro Soft 27,5 x 2,4
- Korby: Sram X01 DH 165mm
- Zębatka: Sram X-SYNC 2 - 36t
- Pedały: Reverse Szymon Godziek
- Siodełko: Reverse Szymon Godziek
- Lańcuch: Sram
- Napinacz: Reverse Collab Pro