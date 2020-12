Freestyle'owa matematyka: Dawid Godziek odblokowuje niewykonalne triki

Gdy dwóch gangsterów składa propozycję nie do odrzucenia, dotychczasowa perspektywa ulega zmianie. Wszystko co wcześniej zdawało się nieprawdopodobnie trudne lub po prostu niemożliwe, nagle staje się o wiele prostsze. Pojawiają się zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Świadomość własnego ciała nagle wskakuje na zupełnie inny poziom, a wszystkie ograniczenia po prostu znikają. Człowiek zaczyna szybciej myśleć, oddychać, działać - jeździć na rowerze.

Gdy dwóch gangsterów składa propozycję nie do odrzucenia, dotychczasowa perspektywa ulega zmianie. Wszystko co wcześniej zdawało się nieprawdopodobnie trudne lub po prostu niemożliwe, nagle staje się o wiele prostsze. Pojawiają się zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Świadomość własnego ciała nagle wskakuje na zupełnie inny poziom, a wszystkie ograniczenia po prostu znikają. Człowiek zaczyna szybciej myśleć, oddychać, działać - jeździć na rowerze.

Gdy dwóch gangsterów składa propozycję nie do odrzucenia, dotychczasowa perspektywa ulega zmianie. Wszystko co wcześniej zdawało się nieprawdopodobnie trudne lub po prostu niemożliwe, nagle staje się o wiele prostsze. Pojawiają się zupełnie nowe pomysły i rozwiązania. Świadomość własnego ciała nagle wskakuje na zupełnie inny poziom, a wszystkie ograniczenia po prostu znikają. Człowiek zaczyna szybciej myśleć, oddychać, działać - jeździć na rowerze.

Zobacz najnowszy film Dawida Godźka i dowiedz się, kto porwał freestyle'owego mistrza i dlaczego wywiózł go z rowerem do lasu! A na koniec sprawdź, co o produkcji sądzi sam zainteresowany.

Zobacz najnowszy film Dawida Godźka i dowiedz się, kto porwał freestyle'owego mistrza i dlaczego wywiózł go z rowerem do lasu! A na koniec sprawdź, co o produkcji sądzi sam zainteresowany.

To chyba jedyne wyjaśnienie jakie przychodzi nam do głowy po zobaczeniu najnowszego filmu