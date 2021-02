Poradnik: co to jest off-season i dlaczego czasem warto odpocząć od roweru?

1. Co to jest off-season

Off-sezon to jak sama nazwa wskazuje, taka część roku, w której zawodnicy przełączają swoje motory napędowe na tryb "off" i skupiają się na odpoczynku od uprawianej dyscypliny. Oczywiście nie ma tutaj mowy o dwóch tygodniach spędzonych na kanapie z chipsami w ręku. To dobry moment, na spróbowanie innych sportów, aktywne spędzanie czasu ze znajomymi i oczywiście trening siłowy, który jednak w tym okresie, nie powinien być zbyt wymagający.

Off-sezon to jak sama nazwa wskazuje, taka część roku, w której zawodnicy przełączają swoje motory napędowe na tryb "off" i skupiają się na odpoczynku od uprawianej dyscypliny. Oczywiście nie ma tutaj mowy o dwóch tygodniach spędzonych na kanapie z chipsami w ręku. To dobry moment, na spróbowanie innych sportów, aktywne spędzanie czasu ze znajomymi i oczywiście trening siłowy, który jednak w tym okresie, nie powinien być zbyt wymagający.

Off-sezon to jak sama nazwa wskazuje, taka część roku, w której zawodnicy przełączają swoje motory napędowe na tryb "off" i skupiają się na odpoczynku od uprawianej dyscypliny. Oczywiście nie ma tutaj mowy o dwóch tygodniach spędzonych na kanapie z chipsami w ręku. To dobry moment, na spróbowanie innych sportów, aktywne spędzanie czasu ze znajomymi i oczywiście trening siłowy, który jednak w tym okresie, nie powinien być zbyt wymagający.

„Będą zakwasy i zmęczenie. Ale warto to przetrzymać, bo od momentu, gdy zbudujemy kondycję, sport zaczyna dawać wielką satysfakcję” – do regularnego trenowania zachęca najlepsza polska kolarka MTB.

„Będą zakwasy i zmęczenie. Ale warto to przetrzymać, bo od momentu, gdy zbudujemy kondycję, sport zaczyna dawać wielką satysfakcję” – do regularnego trenowania zachęca najlepsza polska kolarka MTB.

2. Po co mi off-season?