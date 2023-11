5 powodów, by odwiedzić bike park La Poma (zimą)

Podróżowanie po świecie z rowerem to nasza ulubiona zabawa. Łatwy (względnie) dostęp do internetu oraz samolotów sprawia, że w zaledwie kilka godzin możemy wylądować w miejscu charakteryzującym się zupełnie innym klimatem, pogodą, kulturą i oczywiście typem tras rowerowych. Na naszej liście “do zrobienia przed śmiercią” znalazło się kilka pozycji związanych z odwiedzeniem kultowych miejscówek rowerowych. To pozycje, które co najmniej raz w życiu powinien odhaczyć każdy szanujący się fan rowerowej grawitacji. Absolutne klasyki, legendarne spoty, najsłynniejsze trasy, jakie kiedykolwiek zbudowano na ziemi.

Chociaż pierwsi budowniczowie prawdopodobnie nie zdawali sobie z tego sprawy, trasy powstały w najlepszym możliwym miejscu. Prosty dojazd z Barcelony sprawia, że spot jest regularnie odwiedzany przez rowerzystów z całego świata, a ciepły, hiszpański klimat zapewnia riderom możliwość jazdy przez 12 miesięcy w roku! O ile na początku, spot przystosowany był głównie dla lokalnych wymiataczy, to z czasem został przystosowany do mniej zaawansowanych rowerzystów i oddany do “komercyjnego” użytkowania. Obecnie niezależnie od poziomu zaawansowania, każdy znajdzie na La Pomie coś dla siebie, a dodatkowe elementy takie jak lądowanie na poduszkę pneumatyczną lub miękką korę sprawiają, że miejsce idealnie nadaje się do rozwijania rowerowych umiejętności.

