01 Kim jest Grzesiek Bać?

Takich whipów jak "Ciabek" nie robi żaden rider w Polsce. Co prawda na lokalnych contestach rzadko pojawiają się Szymon i Dawid Godziek, ale szczerze mówiąc, w przypadku tej kategorii, chyba postawilibyśmy swoją kasę na Grześka. Rider z Rzeszowa wygrał w ostatnich latach większość oficjalnych i nieoficjalnych konkursów na najlepszego whipa. Dominował na polskich zawodach, festiwalach i dirtowych jamach. Lata wysoko, stylowo, przełamuje barierę 90 stopni i z chirurgiczną precyzją, "wraca" rowerem, by idealnie przykleić się do lądowania. A te wciągnięte nac'ki? To w zasadzie jego "singature move".

Grzesiek jest specjalistą od stylowych Nac'ów © Krystian Burz

Latanie bokiem to marzenie każdego rowerzysty. Wbrew temu, co może się wydawać początkującym riderom, whip to piekielnie trudny trik, którego opanowanie wymaga długich godzin spędzonych na treningach. Nie mamy tu rzecz jasna na myśli delikatnego skrzywienia roweru na małej hopie. Chodzi nam o "pełnowymiarowe gięcie", w chwili gdy rower zwrócony jest pod kątem prostym do kierunku lotu, a sam rider znajduje się kilka metrów nad ziemią. Wkradło nam się tutaj trochę fizyki, ale pewnie wiesz o co chodzi.

Według najlepszych riderów, po kilku latach spędzonych na różnych trasach, skateparkach i spotach dirtowych, stylówka przychodzi sama. To coś, czego nie da się kupić i jedni to mają, a inni po prostu... Muszą się skupić na innych trikach. Do zrobienia idealnego whipa niezbędna jest idealna kontrola roweru i świadomość własnego ciała, ale też luz, który pojawia się wraz z objeżdżeniem. Zapytaliśmy Grześka, o jego przepis na "idealnego whipa". Oto co nam odpowiedział:

02 Przepis na idealnego whipa:

"Żeby wykonać stylowego whipa, musisz się poczuć pewnie na swoim rowerze i hopie na której chcesz go zrobić. Druga najważniejsza sprawa to świadomość swoich ruchów i tego jak przekładają się one na jazdę. Trzeba jeździć, analizować, poprawiać detale - dążyć do perfekcji. Whipy inaczej robi się na dirtowych hopkach jeżdżąc na sztywniaku, a inaczej na fullu i znacznie łagodniejszych kątach. Jest jednak coś, co łączy te dwa tematy - wybicie. Od tego jak z niego wyjdziesz, jakim łukiem najedziesz i jak mocno się przy tym wybijesz, zależy ile później będziesz mieć swobody w locie. To wszystko przełoży się na niewielkie, ale ważne smaczki w postaci dużego kąta gięcia, ładnie ułożonego ciała skręconej kierownicy, “obniżonego” przedniego koła. To właśnie te detale wpływają na ostateczny wygląd whipów."

03 Na czym jeździ Ciabek?

Grzesiek jeździ zarówno na dirtówce, jak i dużym freeride'owym rowerze. Prawdopodobnie to właśnie dzięki miksowaniu różnych dyscyplin jest tak wszechstronny i świetnie odnajduje się na różnych przeszkodach. Pumptrack, skatepark, hopy, jazda po trasach - zawsze pewnie i stylowo.

DIRTÓWKA

10 kg na stalowej ramie! © Krystian Burz Rower został dopracowany do perfekcji! © Krystian Burz Dla nas 10/10 © Krystian Burz

Grzesiek Bać: Najbardziej jaram się geometrią ramy która w połączeniu z super lekkimi kołami stanowi naprawdę niezwykłe połączenie. Rower jest niesamowicie "responsywny", a przy tym bardzo stabilny... Jak każda moja maszyna, Monk jest dopracowany pod każdym kątem. Sztywny, bez luzów i trzasków - wszystko musi tworzyć spójną całość i działać perfekcyjnie. Co ciekawe w kwestii dirtówek nie jest to wcale takie oczywiste i myślę, że właśnie to czyni ten rower wyjątkowym. Finalnie jest też perfekcyjny pod kątem wyglądu i prowadzenia.

Bike check:

rama : Chromag Monk Short 2021

stery : Token Egg

widelec : RS Pike 26” RCT3 Charger customowo wyzaworowany. "Dużo mocniejszy rebound i poprawiona szybka kompresja. Custom travel 100mm, komora bardzo progresywna. Jeżdżę na ok 180psi, a to prawie "beton" pod moją wagę. Ważne, że początek robi to co powinien - zapewnia trakcję i zbiera strzały!"

kierownica : Chromag FU50 720mm

gripy : Chromag WAX

mostek : Chromag HIFI V2 31mm długi

siodło : Chromag Overture

sztyca : Funn CrossFire

korby : Deore 6100 DM 170mm

zębatka : Garbaruk 34t (chyba już 4 rok ze mną, jest nieśmiertelna!)

łańcuch : Connex 1/18

redukcja kaset y: Reverse 13T

platformy : Chromag Scarab

hamulec : Deore m6100 *w oczekiwaniu na Hydro Rotor.

tarcza : 160mm Galfer

klocki : Galfer

obręcze : Spank Ozzy Trail 295 26” 32o. OohBah

szprychy : pillar 2.2-2.0

nyple : pillar DSN mosiądz

podkładki eliptyczne pod nyple : Sapim

piasty : Novatec

opony : Continental Speedking 26x2.2”

dętki : BRAK! Tubeless przód i tył

Waga całego roweru: 10,75 kg. Myśle, że jak na stalową bazę jest to kozacki efekt! Grzesiek Bać

FREERIDE'ÓWKA

Kokpit Chromaga robi robotę! © Krystian Burz Stylowy rower stylowego ridera - wszystko się zgadza! © Krystian Burz 26' is not dead! © Krystian Burz

Przy składaniu roweru, założenie było proste. Chciałem zbudować świetną zabawkę do freeride’u i dlatego postawiłem na:

napęd singlespeed

lekkie koła

powietrzny zawias

rama o geometrii która, najbardziej odpowiada moim preferencjom (duże loty i sztuczki)

Grzesiek Bać: Krótki chain-stay i wysoki suport daje przy jeździe na większym sagu świetny na segmentach pełnych świeżej ściółki! Z drugiej strony, gdy usztywniam zawias wyższym ciśnieniem, rower dalej się słucha i jest zwrotny... Tak jak w przypadku dirtówki poza dopracowaniem wszystkich detali i spójnością zależało mi na lekkich kołach - teraz bikeparki są głównie budowane pod rowery 29-calowe, przez co małe koła gorzej radzą sobie z niektórymi elementami tras. Nie toczą się tak dobrze jak większe. Jednak dzięki niskiej masie kół mój rower momentalnie przyspiesza po każdym wyciśnięciu i nie ustępuje obecnym standardom. Zamontowałem też single speeda na przerzutce Zee, która przeszła małą reinkarnację, oraz najlepsze połączenie hebli na rynku - zaciski Magury z klamkami Shimano. Co prawda 4-tłoki to nie są, ale aż takiej mocy też nie potrzebuję. Całość doprawiłem moim własnoręcznym malowaniem - jest to szczotkowane aluminium pokryte bezbarwnym lakierem z domieszką czarnego pigmentu. Dzięki temu mój bolid jest bardzo wyjątkowy, a całość podkreślają gumy ze Skin Wallem oraz folia ochronna AMS.

Bike check:

rama : Specialized Demo 8 FSR 2013r. 26", rozmiar "S", skok 200mm, w moim customowym malowaniu.

damper : FOX Float X2 Performance Elite 241 x 76mm (max tokenów, fabryczne zaworowanie, ciśnienie - zależne od terenu i stylu jazdy 180-280psi)

amortyzator : RS Yari RC 27,5 skok 170mm boost, Debon Air (zero tokenów, fabryczne zaworowanie, ciśnienie zależne od terenu i stylu jazdy 70psi-120psi)

kierownica : Chromag FU40 750mm

gripy : Chromag WAX

mostek : Specialized 40mm

stery : Token

bieżnia : Reverse 10mm (+1st)

korby : Truvativ Descendant GXP 170mm

zębatka : No name 34t

łańcuch : Wippermann Connex 9S

napinacz łańcucha : Przerobione Shimano Zee (wyrzucony korpus przerzutki)

redukcja kasety : Reverse 13T

platformy : Chromag Scarab

siodło : Reverse Viko Nink - “chyba najmniejsze na rynku, idealnie siadło do bardzo krótkiego TT które starałem się przedłużyć offstem sztycy”

sztyca : Specialized z dużym offsetem

klamki : Shimano SLX m7100

zaciski : Magura MT2

tarcze : Galfer 180mm

szprychy : pillar 2.2-2.0

nyple : pillar DSN mosiądz

piasty : Novatec

opony : Schwalbe Nobby Nic Performance Addix SnakeSkin 26x2.35"

dętki : BRAK! *tubeless przód i tył

Waga całego roweru: 14,91kg

04 Zobacz Grześka w akcji, w najnowszym filmie jego ekipy: