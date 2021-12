Bike check: Nowa dirtówka Oskara Soczyńskiego

Oskar Soczyński to krakowski dirtowiec, który od paru dobrych lat bardzo konsekwentnie realizuje swoją własną wizję rozwoju rowerowego środowiska. "Soczek" znany jest z bardzo restrykcyjnego podejścia do zasady "No Dig, No Ride" i wspólnie ze swoją rowerową ekipą, jest odpowiedzialny za przebudowę jednego z najsłynniejszych w Polsce spotów dirtowych - "Dualu".