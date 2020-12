Rower do (prawie) wszystkiego: superlekka endurówka Sebastiana Podgórksiego

Mówi się, że jeśli coś jest do wszystkiego, to tak na prawdę jest do niczego. Od każdej reguły są jednak wyjątki, a w tym przypadku jest nim właśnie rower Sebastiana Podgórskiego . Superlekka maszyna, której bazą jest wyprodukowana w Polsce rama Antidote Carbonjack, stała się idealną bronią na bikeparkowe trasy, dzikie single, a nawet dirtowe hopy, które większość zawodników, skacze na małych, sztywnych rowerach.