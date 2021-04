Wywiad: Maria Kostacińska opowiada jak zacząć bikepackingową przygodę

Dowiedz się więcej Śladami krwi 1 h 32 min Zobacz film

Maciej Świerz: Cześć Maria! Skąd wziął się u Ciebie pomysł na bikepacking?

Maria Kostacińska: Bardzo łatwo jest określić ten punkt w historii mojego rowerowego życia. W 2018 roku pojechałam na swój pierwszy "Patchcamp", na którym poznałam Rafał Lesovika. To taka impreza rowerowa, którą organizowała moja bliska przyjaciółka Alina razem ze swoimi koleżankami. Na Patchcampie wszyscy spali w lesie. Wtedy pierwszy raz spędziłam noc w hamaku i po prostu się w tym zakochałam. Spodobał mi się też pomysł przewożenia swoich gratów na rowerze. Wcześniej wiedziałam, że jest coś takiego, ale bardziej kojarzyłam to z biketouringiem i sakwami. Wszystko potoczyło się dość naturalnie, bo mój przyjaciel Rafał zajmował się produkcją hamaków, które z kolei idealnie nadają się na rowerowe wycieczki, a ja zaczęłam z nim współpracować. Hamaki są świetne, bo można je bardzo łatwo rozłożyć i pochillować sobie na nich w lesie. Można je nawet wrzucić do kieszonki kolarskiej i nie trzeba pakować ze sobą specjalnych toreb. Rower, las, hamaczek. Super sprawa.

Wspomniałaś o "bike touringu" i zwróciłaś uwagę, że to coś innego niż bikepacking. Czym różnią się te zajawki?

To w sumie bardzo proste, ponieważ w biketouringu rowerzyści wyposażeni są zazwyczaj w sakwy, a w bikepackingu w torby. Te torby, są projektowane tak, żeby dało się je umiejscowić w najbardziej optymalnym miejscu, czyli jak najbliżej osi roweru, są aerodynamiczne i generalnie mają ułatwiać rowerzystom przedzieranie się przez różne trasy i ścieżki.

Na bikepacking pakujemy się zazwyczaj w 3 torby. Torbę główną, która umiejscowiona jest wewnątrz przedniego trójkąta ramy, torbę podsiodłową, którą mocuje się do sztycy i prętów siodełka i przednią torbę, którą można zamontować albo na jakimś specjalnym bagażniku, albo kierownicy. Takie rozłożenie bagaży ma pozytywny wpływ na dynamikę i wygodę jazdy. W przeciwieństwie do sakw, torby nie odstają od roweru i nie zaczepiają się o drzewa i krzewy, których przecież pełno jest na rowerowych ścieżkach.

Co do samych toreb, to na rynku jest tego naprawdę mnóstwo. Niektóre wypełniają całą przestrzeń w przednim trójkącie, inne połowę, jeszcze inne dopasowane są do rowerów full suspension, w których mamy jeszcze damper - generalnie każdy znajdzie coś dla siebie.

Wracając do biketouringu - w przypadku takiej odmiany kolarstwa zdecydowanie częściej korzysta się z sakw przyczepionych do bagażników. Zazwyczaj w takim profesjonalnym rowerze mamy dwa bagażniki - z przodu i z tyłu. Same sakwy montuje się po obu stronach roweru - dwie z prawej i dwie z lewej strony. Takie rozłożenie ciężaru sprawia, że rower jest trochę bardziej “zamulony”, ciężej nim sterować i manewrować, ale zdecydowanie ma też swoje plusy. Do takiego zestawu napewno dużo łatwiej upchać więcej rzeczy, a samo rozłożenie sakw sprawia, że każdy element wyposażenia jest pod ręką.

Wszystko zależy tak naprawdę od stylu jazdy. Jeśli chcesz jechać na kilkumiesięczną wypawę dookoła świata, to zdecydowanie bardziej sprawdzi się zestaw touringowy z sakwami, ale jeśli zależy Ci na krótkich wycieczkach o charakterze sportowym, to bikepacking będzie prawdopdobnie wygodniejszą opcją.

Czyli główna różnica polega na długości planowanych wycieczek i nastawieniu do jazdy?

Chyba nie do końca. Bikepackersi też często ruszają na długie rowerowe przygody na pełnym luzie, a osoby wyposażone w sakwy często lubią narzucić sobie mocniejsze tempo. Torby i sakwy to elementy, które najmocniej rozróżniają te dwie zajawki.

Czy to nie jest trochę tak jak z kolarstwem górskim? Kiedyś po prostu jeździło się na “góralu”, a teraz mamy freeride, enduro, all mountain, downhill i 15 innych dyscyplin. Czy bikepacking i biketouring też powstał z takiego “rozłamu”?

Trochę tak. Tak naprawdę teraz przeżywamy ogromny boom na bikepacking. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze ogromnym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć rowery gravelowe, które idealnie nadają się do bikepackingu. Po drugie przez COVID nie ma możliwości wyjazdu na dłuższe, zorganizowane wakacje, więc kilkudniowe, rowerowe wyprawy na lokalnym podwórku, stały się dla wielu osób ucieczką od szarej codzienności. Musisz mieć tylko sprawny rower, bo torby możesz sobie przecież zawsze od kogoś pożyczyć. Resztę podstawowego sprzętu znajdziesz na pewno w swoim domu. Na pierwszą wycieczkę można równie dobrze spakować się w plecak . Nie trzeba natychmiast stawać się bikepackingowym świrem.

Wracając jeszcze do Twojego pytania. Sam bikepacking istnieje tak długo, jak długo istnieją rowery. Ludzie od zawsze jeździli z różnymi torbami i dziwnymi walizkami przypiętymi do ramy, bo to po prostu było bardzo wygodne. Od czasu do czasu w internecie pojawiają się jakieś dziwne spory o to, kto pierwszy użył tego pojęcia, ale jak sam wiesz, my nie jesteśmy ludźmi, którzy mocują się z rowerową nomenklaturą. My jesteśmy od jeżdżenia na rowerach.

Pełna zgoda. Byłem po prostu ciekaw czym to się różni, bo nigdy aż tak nie zagłębiałem się w ten temat. Wspomniałaś o kilkudniowych wyprawach na lokalnym podwórku, więc przejdę do kolejnego tematu, który mnie bardzo interesuje. Czym jest rowerowa "mikroprzygoda"?

Mikroprzygoda to jest takie stosunkowo nowe pojęcie, które zwraca uwagę na to, że nie musisz jechać do Tajlandii, żeby przeżyć przygodę życia , a tak naprawdę, możesz po prostu o 17:00 wyjść z pracy i zamiast pojechać prosto do domu, skierować się w stronę lasu i na kilka godzin odciąć się od świata. Jest takie angielskie słowo “overnighter”, które określa taką wycieczkę bikepackingową, podczas której śpisz tylko jedną noc w terenie. Takie wyprawy można rozpoczynać na przykład w piątek po południu. Szybkie pakowanie w domu i jazda na rower. Zazwyczaj wystarczy przejechać 40 km od swojego miejsca zamieszkania, żeby znaleźć się w totalnej dziczy. Rozkładasz hamak, czytasz książkę, a jak weźmie Cię zmęczenie, to po prostu kładziesz się spać. Rano jesz śniadanie, pijesz kawusie i wracasz do domu. Prosta, ale bardzo satysfakcjonująca sprawa.

Co sprawia, że "mikroprzygody" są tak pociągające?

Chyba właśnie samo zrozumienie tego, że wcale nie trzeba jechać na drugi koniec świata, żeby przeżyć coś niezwykłego. Dla mnie to właśnie odkrywanie okolicznych Warszawskich lasów, parków, krzaków. To niesamowite, że po dwudziestu minutach jazdy na rowerze, możemy dojechać w miejsca, które totalnie nie wyglądają jak obrzeża dużej europejskiej stolicy.

Czasem warto zgubić się w lesie! © Maria Kostacińska

Cieszy mnie też bardzo powszechność i łatwa dostępność tego wszystkiego - taka prostota. W sumie jedyne czego potrzeba do zorganizowania takiej przygody to rower, który musi być sprawny. Zwykły “komunijny pomykacz” w zupełności wystarczy. Trzeba tylko nasmarować łańcuch, sprawdzić hamulce, odrobinę podrasować niektóre elementy i gotowe. Moim zdaniem nie warto też od razu inwestować w torby. Na start wystarczy najzwyklejszy plecak. Zobacz czy to jest coś co Ci odpowiada i wtedy zacznij w to inwestować pieniądze.

Okej. Mam rower i plecak i chcę zorganizować mikro/mini przygodę. Czego jeszcze potrzebuję? Zapałki, krzesiwo, kusza na niedźwiedzia?

Potrzebujesz tylko kilku podstawowych elementów, ale zacznijmy od tego, że możesz zorganizować wyprawę, w trakcie której nie będziesz spał w terenie, tylko w hotelu. To jest tak zwany “credit card bikepacking”, który polega na tym, że nie bierzesz ze sobą nic poza kartą kredytową. Jak przejeżdżasz obok sklepu kupujesz sobie jedzonko, jak nie ma COVIDU, to obiad zaliczasz w schronisku lub restauracji, a na wieczór zajeżdżasz do jakiegoś hotelu, jesz kolację, śpisz w wygodnym łóżeczku i następnego dnia powtarzasz całą procedurę.

A jeśli chcę to zrobić, tak w 100% na dziko?

Rok temu uruchomiono program pilotażowy lasów państwowych i wyznaczono strefy do biwakowania, ale po pierwsze trzeba było się zgłaszać do odpowiednich instytucji przed noclegiem, a po drugie tych stref było bardzo niewiele. W tym roku został poczyniony bardzo duży postęp jeśli chodzi o ten temat. Powstał program “Zanocuj w Lesie” i do 10 maja, każde nadleśnictwo ma obowiązek wyznaczyć w lesie taki obszar, w którym będzie można rozbić sobie swój własny mini-obozik. Według nowych zasad, grupy do czterech osób nie mają obowiązku zgłaszania tego do nadleśnictwa. Dodatkowo, na obszarach z ubiegłych lat można używać kuchenek gazowych, a do tej pory było to nielegalne. Cały proces został zainspirowany tym co działo się od kilku lat w Danii, bo tam to prawo jest bardzo fajnie dopracowane.

Czyli z legalnością tematu jest coraz lepiej. A co z dziką zwierzyną?

Mnie i moich znajomych jak dotąd odwiedzały tylko bardzo przyjacielskie pieski, które głównie chciały się przytulać, ale jednego ziomka w nocy nawiedził dzik. Nie miał chyba złych zamiarów, ale wiesz jak jest z dzikami - można się ich przestraszyć. (śmiech)

Czyli zamiast kuszy na niedźwiedzia, pułapka na dzika. Albo chociaż jakiś poczęstunek dla nieproszonego gościa. A poza tym, co mam wrzucić do plecaka?

Ciuchy. Wyjeżdżając na rower, musisz pamiętać o tym, że masz tylko to co masz na sobie. Dobrze więc zastanowić się jak długą wycieczkę planujemy i dopasować ilość zapasowych ciuchów do pogody i panujących warunków. Poza odzieżą rowerową trzeba mieć też przecież coś wygodnego do przebrania, żeby na spokojnie chillować sobie w obozowisku. Poruszanie się w butach spd i spodenkach z pieluchą po lesie nie należy do najwygodniejszych. Od siebie polecam też odzież termoaktywną - jakiś golf z długim rękawem i kalesonki, dodatkową parę lub dwie skarpetek oraz co ciekawe czapkę i rękawiczki. Dwa ostatnie elementy przydają się w nocy. To jest dość nieoczywiste, ale w nocy jest dużo zimniej, a sporo ciepła ucieka przez dłonie i głowę. Dobrze mieć też grubszą bluzę albo kurtkę puchową. Oczywiście ilość ciuchów zależy też od tego jak podchodzimy do kwestii higieny i jaki stan brudu uznajemy za dopuszczalny. (śmiech) Dochodzą kwestie stylówy - koszula flanelowa w kratę to w zasadzie klasyk, bez którego bikepackersi nie wyobrażają sobie wycieczki.

Ciuchy są - teraz spanko.

Jak organizować sobie nocleg, to z klasą! © Maria Kostacińska

No właśnie, gdzieś trzeba spać, więc na wycieczkę bierzesz albo namiot i matę albo hamak z podpinką, żeby było ciepło w pupę. W każdym hamaku potrzebna jest termoizolacja od spodu. Nawet najlepsze, najdroższe śpiwory ulegają skompresowaniu w punktach największego nacisku (biodra/ramiona) i przez to słabiej zabezpieczają przed utratą ciepła, więc to absoluta podstawa. Ja jeżdżę z hamakiem, podpinką i tarpem. Jestem blisko natury, nie odcinam się od niej, bujam się, wiszę w powietrzu, na instagramie wszystkie lajki moje. Leżakuje w hamaku jak królowa, a nie smętnie chowam się w jakimś namiocie. (śmiech) Do spania potrzebny jest jeszcze oczywiście śpiwór, ale to chyba dość jasna sprawa.

Jedzenie.

Tak, po spanku trzeba coś zjeść, więc jeśli chcesz być kompletnie niezależnym rowerowym podróżnikiem, potrzebujesz własnego zestawu do gotowania - kuchenki i garnka. Do tego łyżka albo “spork” czyli połączenie widelca i łyżki w jednym. Jakiś scyzoryk, mały nożyk, kubek i oczywiście zestaw do parzenia kawy.

Oj tak. Bez kawusi na rower nie ma co jechać!

Tak, to jest dodatkowa waga, ale ja uwielbiam rano napić się świeżej kawki. Wracając jeszcze do jedzenia… Jest na to kilka patentów - taki najdroższy i najbardziej zaawansowany to żywność liofilizowana, która wbrew pozorom jest dość smaczna. Pudding czekoladowy - palce lizać. Ja preferuję opcje wegetariańskie, ale moi znajomi zachwycają się bigosem. Minusem jest cena, a plusem jest wysoka kaloryczność i super wygoda. Taką torebkę zalewamy po prostu wrzątkiem i posiłek gotowy. Nie potrzebujemy nawet miski.

Ja sama przygotowuję sobie zawsze burito, bo jest sycące i łatwo wrzucić je do torby. Ostatnio ze znajomymi zrobiliśmy nawet ramen. Spakowaliśmy dodatki do pudełek, bulion przelaliśmy do termosa i na miejscu wszystko po prostu razem podgrzaliśmy. Wyszła naprawdę królewska uczta.

Ramen w środku lasu? Bardzo szanuje. Co jeszcze?

Oprócz jedzonka potrzebna jest jeszcze elektronika. Wiadomo, że na wycieczkę jedziemy właśnie po to, żeby się od niej odciąć, ale zawsze warto mieć przy sobie podstawowe minimum. Jakiś telefon, powerbank, lampki do roweru i czołówka. Dodatkowo zestaw naprawczy do roweru i kilka podstawowych rzeczy, które może się zepsuć - dętka, hak do przerzutki, podstawowe narzędzia.

Jedzenie, narzędzia, przenośny nocleg - trochę tego jest! © Maria Kostacińska

Ostatni punkt to artykuły higieniczne, do których punktem wyjścia jest znów tak zwany “totalnie nieakceptowalny poziom brudu”. Ja sugeruję zabrać ze sobą szczoteczkę i pastę do zębów, papier toaletowy, najlepiej tak naturalny jak to tylko możliwe. W ogóle dobrzem mieć też ze sobą jakąś mini łopatkę, żeby zakopywać wszystko co powinno zostać zakopane. Z samych artykułów higienicznych przydaje się jeszcze krem z filtrem UV, naturalne mydełko, sprej na komary, apteczka z podstawowym wyposażeniem. I to chyba tyle.

Notatki gotowe. Ale czy ja jestem?

No mam nadzieję! Trzymam kciuki za pierwszą mikroprzygodę!

