Rowery
Jesień to czas rowerowych premier, a w tym roku mamy ich wybitnie dużo! Dziś na warsztat bierzemy film Dawida Godźka, który 5 grudnia będziecie mogli obejrzeć w krakowskim Multikinie.
„Pojechaliśmy na tripa w kilkanaście osób trzema samochodami. Cel był prosty: znaleźć jak najwięcej kozackich miejscówek i nagrać jak najwięcej materiału. Wyszło jeszcze lepiej, niż zakładaliśmy, i dlatego 5 grudnia zapraszamy do krakowskiego Multikina na premierę filmu Bikes for Breakfast. Mnóstwo zawodników, mnóstwo kozackich miejscówek, dobra zabawa i przede wszystkim bardzo dużo naprawdę solidnej jazdy na rowerze!” – tak w skrócie podsumował całą inicjatywę jej główny pomysłodawca – Dawid Godziek.
Kto pojechał z tegorocznym mistrzem świata w rowerową podróż po Polsce? Cała śmietanka lokalnej sceny rowerowej! Na wielkim ekranie zobaczycie między innymi Pawła Stachaka, Przemka Abramowicza, Maćka Dobranowskiego, Dawida Czekaja i Wojtka Bajora. Za produkcję filmu odpowiedzialny jest Dawid Wilkus, który poza nagrywaniem jazdy oraz kulisów rowerowego życia świetnie sprawdził się również w roli ridera.
To będzie film „jak za starych dobrych lat”. Zero smętnego gadania – jazda na rowerach i życie w tripie, czyli dokładnie to, co wszyscy kochamy najbardziej. W trakcie swojej szalonej eskapady ekipa znalazła kilka naprawdę kozackich spotów, których nigdy wcześniej nie oglądaliśmy na wielkim ekranie. Nie chcemy zdradzać zbyt wiele, by nie zepsuć wam przyjemności z oglądania, ale jedno możemy obiecać na pewno – dobrej jazdy i emocji nie zabraknie.
Co więcej, w trakcie premiery, która 5 grudnia odbędzie się w krakowskim Multikinie, będziecie mogli zobaczyć też drugi film przygotowany przez core’ową ekipę GOB. Chłopaki podobno przygotowali pół godziny rowerowej naparzanki w mocno oldschoolowym stylu. Zapowiada się naprawdę kozacki wieczór filmowy, więc po prostu musicie pojawić się na miejscu.