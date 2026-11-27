Jesień to czas rowerowych premier, a w tym roku mamy ich wybitnie dużo! Dziś na warsztat bierzemy film

„Pojechaliśmy na tripa w kilkanaście osób trzema samochodami. Cel był prosty: znaleźć jak najwięcej kozackich miejscówek i nagrać jak najwięcej materiału. Wyszło jeszcze lepiej, niż zakładaliśmy, i dlatego 5 grudnia zapraszamy do krakowskiego Multikina na premierę filmu Bikes for Breakfast. Mnóstwo zawodników, mnóstwo kozackich miejscówek, dobra zabawa i przede wszystkim bardzo dużo naprawdę solidnej jazdy na rowerze!” – tak w skrócie podsumował całą inicjatywę jej główny pomysłodawca – Dawid Godziek.

„Pojechaliśmy na tripa w kilkanaście osób trzema samochodami. Cel był prosty: znaleźć jak najwięcej kozackich miejscówek i nagrać jak najwięcej materiału. Wyszło jeszcze lepiej, niż zakładaliśmy, i dlatego 5 grudnia zapraszamy do krakowskiego Multikina na premierę filmu Bikes for Breakfast. Mnóstwo zawodników, mnóstwo kozackich miejscówek, dobra zabawa i przede wszystkim bardzo dużo naprawdę solidnej jazdy na rowerze!” – tak w skrócie podsumował całą inicjatywę jej główny pomysłodawca – Dawid Godziek.

„Pojechaliśmy na tripa w kilkanaście osób trzema samochodami. Cel był prosty: znaleźć jak najwięcej kozackich miejscówek i nagrać jak najwięcej materiału. Wyszło jeszcze lepiej, niż zakładaliśmy, i dlatego 5 grudnia zapraszamy do krakowskiego Multikina na premierę filmu Bikes for Breakfast. Mnóstwo zawodników, mnóstwo kozackich miejscówek, dobra zabawa i przede wszystkim bardzo dużo naprawdę solidnej jazdy na rowerze!” – tak w skrócie podsumował całą inicjatywę jej główny pomysłodawca – Dawid Godziek.

Kto pojechał z tegorocznym mistrzem świata w rowerową podróż po Polsce? Cała śmietanka lokalnej sceny rowerowej! Na wielkim ekranie zobaczycie między innymi Pawła Stachaka, Przemka Abramowicza, Maćka Dobranowskiego, Dawida Czekaja i Wojtka Bajora. Za produkcję filmu odpowiedzialny jest Dawid Wilkus, który poza nagrywaniem jazdy oraz kulisów rowerowego życia świetnie sprawdził się również w roli ridera.

Kto pojechał z tegorocznym mistrzem świata w rowerową podróż po Polsce? Cała śmietanka lokalnej sceny rowerowej! Na wielkim ekranie zobaczycie między innymi Pawła Stachaka, Przemka Abramowicza, Maćka Dobranowskiego, Dawida Czekaja i Wojtka Bajora. Za produkcję filmu odpowiedzialny jest Dawid Wilkus, który poza nagrywaniem jazdy oraz kulisów rowerowego życia świetnie sprawdził się również w roli ridera.

Kto pojechał z tegorocznym mistrzem świata w rowerową podróż po Polsce? Cała śmietanka lokalnej sceny rowerowej! Na wielkim ekranie zobaczycie między innymi Pawła Stachaka, Przemka Abramowicza, Maćka Dobranowskiego, Dawida Czekaja i Wojtka Bajora. Za produkcję filmu odpowiedzialny jest Dawid Wilkus, który poza nagrywaniem jazdy oraz kulisów rowerowego życia świetnie sprawdził się również w roli ridera.