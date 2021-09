Dwie dekady rozwoju: Sprzętowa rewolucja na zawodach Red Bull Rampage

Od pierwszej edycji Red Bull Rampage, minęło dokładnie dwadzieścia lat. Przez dwie dekady zmieniło się dosłownie wszystko. Format rywalizacji, startujący zawodnicy, trasy, przeszkody i oczywiście rowery. Samo wydarzenie rozrosło się z małego jamu organizowanego przez ziomków dla ziomków, do największej, najbardziej efektownej imprezy rowerowej wszech czasów. Red Bull Rampage to dla rowerzystów gwiazdka, urodziny, imieniny i sylwester w jednym. Niemożliwe triki, szalone przejazdy i koszmarne gleby zapewniają niesamowite emocje, których co roku, z niecierpliwością wyczekują dziesiątki tysięcy fanów na całym świecie.

Szymon Godziek - nagroda publiczności Red Bull Rampage 2019

Wraz z rozwojem imprezy, rozwijały się też rowery, na których jeździli zawodnicy. Zmienił się materiał, z którego produkuje się ramy, geometria, rozmiar kół - praktycznie wszystko co mogło się zmienić. Trzeba jednak pamiętać, że 20 lat temu, riderzy nie mieli do dyspozycji customowego zawieszenia ze specjalistycznymi tłumikami i dodatkowo wzmacnianych części, a mimo to dawali radę. Zobaczmy zatem jak przebiegała sprzętowa ewolucja i na czym, dokładnie dwie dekady temu, zawodnicy skakali po kanionach Utah.

Geometria

Gdy zapytaliśmy zawodników, o zmiany, które ich zdaniem miały największe znaczenie, otrzymaliśmy różne odpowiedzi, ale dwa główne czynniki, pojawiały się niemal w każdej wypowiedzi. Kyle Strait , dwukrotny zwycięzca zawodów Red Bull Rampage, bez chwili zastanowienia wskazał: "geometria i zawieszenie".

Cedric Gracia na swoim krótkim Canondale'u © Christian Pondella

Zmiany w geometrii rowerów dostrzegamy gołym okiem. Nie trzeba być rowerowym ekspertem, ani serwisantem z 20-letnim doświadczeniem, żeby zauważyć jak bardzo zmieniła się zarówno długość roweru (mówiąc w dużym uproszczeniu) oraz poszczególne kąty w ramie.

Dwie największe zmiany pojawiły się w "przedniej połowie" roweru. Drastycznie zmienił się kąt główki oraz reach. Dla mniej wtajemniczonych - jest to odległość od środka główki ramy do rzutu pionowego osi suportu. Reach jest więc parametrem uznawanym za efektywną miarę długości roweru.

Zwycięzca Red Bull Rampage Kyle Strait brał udział w każdej imprezie! © Christian Pondella

Dwadzieścia lat temu, rowery do zjazdu i freeride'u, ciągle miały wiele cech posiadanych przez maszyny szosowe i sprzęt do cross country. Z każdym sezonem konstruktorzy wprowadzali do nich kolejne modyfikacje. Obniżali środek ciężkości, wydłużali wspomniany już wyżej reach i kombinowali z kolejnymi parametrami.

Kolejnym przełomem okazała się zmiana kąta główki ramy. Pierwsze rowery, na których jeździli i skakali freeriderzy, były naprawdę mocno "zbite". Kąt, który główka ramy tworzyła z powierzchnią ziemi był większy, a przednie koło, nie było wysunięte do przodu. Takim rowerem gorzej się sterowało, a przy wielkich prędkościach i stromych zjazdach, ciężko było go w ogóle kontrolować.

Nowe rowery z nową geometrią umożliwiają przesuwanie kolejnych granic © John Gibson / Red Bull Content Pool

Sprzęt rozwijał się jednak z roku na rok, ale zmiany kąta główki, zachodziły bardzo powoli. Z czasem 67 stopni, które dominowało w pierwszych rowerach, zaczęło odchodzić w niepamięć. Po dwudziestu latach ewolucji nowoczesne rowery, mają na główce 62 lub 63 stopnie, są dużo bardziej stabilne i wygodniejsze w manewrowaniu.

Zawieszenie

Drugim, kluczowym elementem była zmiana zawieszenia. Rowery, które były wyposażone w proste amortyzatory o skoku 150 mm, zmieniły się nie do poznania. Obecnie, zdecydowana większość zawodników lata na maszynach z customowym, specjalnie tuningowanym zawieszeniu 200 mm na 200 mm. (przód x tył)

To właśnie zawodnicy mieli olbrzymi wpływ na rozwój sprzętu! © Christian Pondella

Poza "skokiem" zawieszenia, zmieniło się również samo podejście do amortyzacji. Na pierwszych edycjach zawodów, wszyscy riderzy jeździli na sprężynowych damperach. Nikomu nie przyszło nawet na myśl, że powietrzne amortyzatory będą w stanie utrzymać tak mocne przeciążenia, a mimo to, 20 lat później, większość zawodników ma do nich pełne zaufanie.

Zmieniły się też firmy, które zajmują się produkcją amortyzatorów. W miejsce marek takich jak manitou, 5th element czy Avalache pojawił się Rock Shox, Fox i Ohlins.

Konstrukcja i wytrzymałość ramy

Rozwój techniki bezpośrednio przełożył się na wzrost efektywności pracy rowerowych inżynierów. Dzięki skomplikowanym programom, dokładnym wyliczeniom i zaawansowanym materiałom żywotność ram rowerowych oraz innych komponentów znacznie się wydłużyła. Części stały się lżejsze, smuklejsze, a przy tym dużo bardziej wytrzymalsze i odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne.

Niezwykły Specialized Big Hit z Marzocchi Monster T z 2004 roku © Christian Pondella

Dwadzieścia lat temu przeciętny rower freeride'owy złożony na aluminiowej ramie ważył mniej więcej 23 kilogramy. Obecnie waga zmniejszyła się o 1/3 i wszystko wskazuje na to, że bardzo niedługo, zobaczymy w Utah rowery, które będą ważyć niecałe 15 kilogramów. Lżejszy sprzęt to przede wszystkim dużo większe możliwości w wykonywaniu trików i rotacji, dlatego też zawodnicy nieustannie kombinują, co zrobić, by odchudzić swój sprzęt o kolejne gramy.

Części

Rama i zawieszenie to najważniejsze części, ale do złożenia kompletnego roweru, potrzebnych jest przecież mnóstwo innych komponentów. W ciągu dwudziestu lat zmieniło się dosłownie wszystko. Od szerokości osi, przez korby i napinacze, do mostków, kierownic, hamulców i chwytów.

Stare sprzęty były bardzo "surowe" w porównaniu do nowych super-rowerów © Christian Pondella

Każda zmiana miała zoptymalizować działanie roweru. Dzięki kolejnym ulepszeniom zawodnicy mieli większą kontrolę nad sprzętem i dzięki temu, mogli się porywać na coraz bardziej szalone przejazdy. Czterotłoczkowe hamulce i wielkie tarcze dały moc hamowania, o jakiej 20 lat temu mogli pomarzyć, pierwsi freeriderzy. Grubość kierownicy została dwukrotnie zmieniona. Najpierw z 25,4 na 31,8 a następnie na 35 milimetrów. Do tego wszystkiego doszły wzmacniane koła, korby, pedały i inne bajery.

Efektem takich modyfikacji są niesamowite przejazdy, nafaszerowane najbardziej szalonymi trikami. Zawodnicy jeżdżą szybciej, skaczą dalej i odjeżdżają triki, które 20 lat temu wydawały się poza zasięgiem jakiegokolwiek śmiertelnika. Przypominamy, że już 15 października odbędzie się tegoroczna edycja zawodów Red Bull Rampage . Pobierz aplikację Red Bull TV i oglądaj zawody na swoim urządzeniu mobilnym z dowolnego miejsca na świecie.