Sześć tytułów mistrza świata nie bierze się z przypadku. W końcu ta sztuka udała się tylko dwóm zawodnikom w historii SuperEnduro. Taddy Błażusiak dokonał tego w 2017 roku, a teraz jego rekord został wyrównany. W filmie„Billy Bolt the Documentary 3” zaglądamy za kulisy sezonu 2026, w którym zawodnik Husqvarna Factory Racing po raz kolejny zdominował cykl halowych mistrzostw świata.
Produkcja pokazuje Bolta nie tylko jako bezkonkurencyjnego lidera SuperEnduro, ale przede wszystkim jako nieustępliwego zawodnika dążącego do perfekcji. Intensywne treningi, nieustanne dopracowywanie techniki i obsesja na punkcie detali – to fundamenty jego sukcesu. Każdy element jest analizowany, każdy błąd eliminowany. To właśnie ta konsekwencja sprawia, że Brytyjczyk od lat pozostaje poza zasięgiem rywali.
Ważnym elementem dokumentu jest relacja z jego wieloletnim mechanikiem - Lee Edmondsonem, którą zakończyli podczas pamiętnego Grand Prix Polski w Gliwicach. Ich dziewięcioletnia współpraca opierała się na zaufaniu i zrozumieniu bez słów – kluczowym w sporcie, gdzie margines błędu praktycznie nie istnieje. Edmondson zdradza kulisy przygotowania motocykla i pracy zespołu, który stoi za sukcesami Bolta.
Film wraca również do jednego z najważniejszych momentów sezonu – zwycięstwa w Newcastle. Start przed własną publicznością, presja i problemy, które musiał pokonać Bolt, tylko podkreślają jego mentalną siłę. To właśnie takie momenty definiują mistrzów.
„Billy Bolt the Documentary 3” to jednak nie tylko historia kolejnego tytułu. To opowieść o ewolucji zawodnika – zarówno na torze, jak i poza nim. Zmieniające się priorytety, dojrzewanie i coraz bardziej świadome podejście do kariery pokazują, że nawet dominator musi się rozwijać, by utrzymać swoją pozycję na szczycie.