Dominacja totalna. Co na to sam Billy Bolt?

6 stycznia w Niemczech rozegrana zostanie 3. eliminacja mistrzostw świata SuperEnduro. Riesa to miejsce, gdzie często wygrywał Billy Bolt. Ale, zaraz, zaraz… Przecież on od lat zwycięża niemal wszędzie! Przeczytajcie i przekonajcie się sami.

Bolt jest szybki, silny, wysoki, niemal bezbłędny i do bólu skuteczny. Poza tym jest ciągle nienasycony, wygrywanie sprawia mu frajdę i ma łeb do sportu, którego niemal wszyscy mogą mu zazdrościć. Do tego jest młody i nosi wąsy – ma zatem wszystko, by zostać najbardziej utytułowanym zawodnikiem SuperEnduro w historii.

Billy Bolt wygrał… 14 ostatnich czasówek! SuperPole to pierwsza część rywalizacji podczas każdej z rund mistrzostw świata. Zawodnicy ścigają się z czasem – każdy pokonuje jak najszybciej jedno okrążenie, a trzech najlepszych zgarnia punkty do klasyfikacji generalnej. Bolt pozostaje niepokonany w tej konkurencji od 14 rund! Ostatni raz przegrał „czasówkę” właśnie w Niemczech, 4 stycznia 2020 roku! Wtedy lepsi od niego byli Taddy Błażusiak i Jonny Walker.

Warto zwrócić uwagę, że w tym elemencie nie ma miejsca na pomyłkę i odrabianie start. To nie wyścig, w którym można naprawić błąd i dogonić rywala. Tu decydują ułamki sekund, trzeba być piekielnie szybkim i zaliczyć perfekcyjny przejazd. Billy czyni to nieprzerwanie od czterech lat!

18 stycznia 2020, w hiszpańskiej La Corunii, zaczęła się niewyobrażalna dominacja Bolta. Do końca sezonu Anglik przegrał tylko jeden wyścig – na Węgrzech, z Tadkiem Błażusiakiem. W całym kolejnym sezonie (15 wyścigów!) znów przegrał tylko raz, znów z Taddym i znów w Budapeszcie! W poprzednim cyklu znów tylko raz, w Niemczech, pokonał go Walker. W tym roku zaczął od kompletu zwycięstw we Francji,

„Billy ma teraz wszystko, by wygrywać. Warunki fizyczne, mental, genetykę, sprzęt, wsparcie sponsorów, zdrowie i dobry pesel (śmiech). Wygląda, jak maszyna. Jego motocykl nie zawsze bryluje na tle pozostałych w stawce, ale on i tak nic sobie z tego nie robi – nadrabia niebywałą fizycznością i żelaznymi płucami. Ma teraz swój czas. Wiem, jak to jest, bo sam sięgałem po złoto sześć razy z rzędu. Na pewno mega uczucie, ale nic nie trwa wiecznie i kiedyś przestanie seryjnie wygrywać, takie są bezwzględne prawa motocyklowej dżungli (śmiech). Ja na pewno chcę wrócić na tor jak najszybciej, żeby trochę mu poprzeszkadzać” – mówi polski arcymistrz, Tadeusz Błażusiak.

