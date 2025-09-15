Bolt vs Lettenbichler – Zobacz pojedynek gigantów na Abestone od środka!

Mistrzostwa Świata Hard Enduro 2025 jeszcze się dobrze nie rozkręciły, a my jużmożemy przeżywać niesamowitą rywalizację o każdą sekundę! Trzecia runda - Abestone Hard Enduro była przystankiem pełnym emocji, walki z najtrudniejszym terenem i... wielkiego pojedynku gigantów. Billy Bolt po perfekcyjnym weekendzie pokonał Manuela Lettenbichlera, który do tej pory był niepokonany w aktualnym sezonie Hard Enduro.
Abestone Hard Enduro 2025 od kuchni
W finałowym wyścigu, obaj zostawili serce na zdradliwych stokach w Toskanii rywalizując koło w koło przez ponad dwie godziny. Decydujące rozstrzygnięcie zapadło dopiero na ostatniej pętli, kiedy Bolt wykorzystał moment i dowiózł wygraną przerywając zwycięską passę swojego przyjaciela, ale jednocześnie największego rywala - Lettenbichlera.
Zobacz Abestone Hard Enduro 2025 oczami Manuela Lettenbichlera:
To starcie było czymś więcej niż kolejną rundą – to pokaz siły dwóch najlepszych zawodników w stawce, którzy udowodnili, że potrafią podkręcić tempo całej dyscypliny, a ich wzajemna rywalizacja przenosi poprzeczkę na zupełnie nowe poziomy.
Zobacz Abestone Hard Enduro 2025 oczami Billy Bolta:
.
Klasyfikacja generalna Mistrzostw Świata Hard Enduro 2025 po 3 z 7 rund:
- Manuel Lettenbichler (GER) – KTM 300 EXC – 84 pkt
- Billy Bolt (GBR) – Husqvarna TE 300 – 66 pkt
- Mitch Brightmore (GBR) – GASGAS EC 300 – 61 pkt
- Wade Young (RSA) – GASGAS EC 300 – 49 pkt
- Mario Roman (ESP) – Sherco 300 SE Factory – 39 pkt
- Teodor Kabakchiev (BUL) – KTM 300 EXC – 39 pkt
- Alfredo Gómez Cantero (ESP) – Rieju MR 300 – 36 pkt
- Matthew Green (RSA) – Rigo Racing KTM 300 – 31 pkt
- Thomas Scales (GBR) – GASGAS EC 300 – 25 pkt
- James Moore (GBR) – Sherco 300 SE Factory – 17 pkt
Przed nami jeszcze 4 niezwykle wymagające przystanki, które zapowiadają się bardzo widowiskowo. Z niecierpliwością czekamy na najbliższy przystanek podczas Hixpania Hard Enduro, czy rozgrywany pod koniec października GetzenRodeo, który rok temu okazał się najciekawszym przystankiem sezonu. Oczywiście za sprawą zaciętej walki tych dwóch gentelmanów.