Bolt vs Lettenbichler – Zobacz pojedynek gigantów na Abestone od środka!

Przed nami jeszcze 4 niezwykle wymagające przystanki, które zapowiadają się bardzo widowiskowo. Z niecierpliwością czekamy na najbliższy przystanek podczas Hixpania Hard Enduro, czy rozgrywany pod koniec października

GetzenRodeo

, który rok temu okazał się najciekawszym przystankiem sezonu. Oczywiście za sprawą zaciętej walki tych dwóch gentelmanów.